'ഇന്നലെ സൂര്യയും ജ്യോതികയും വീഡിയോ കോളിൽ വിളിച്ചിരുന്നു': നസ്ലിൻ - LOKAH SUCEESS MEET

കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ - നസ്ലിൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഡൊമിനിക് അരുണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര' യുടെ സക്‌സസ് മീറ്റിൽ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് ലോക ടീം.

Naslen, Dulquer Salmaan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read

എറണാകുളം: 'ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര' ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ വിവിധ ഭാഷകളിലായി മികച്ച വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്. തമിഴിലും തെലുഗുവിലും മൊഴിമാറ്റിയെത്തിയ ചിത്രം വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് നേടുന്നത്.

ചലച്ചിത്രം കണ്ട ശേഷം തന്നെ വീഡിയോ കോളിൽ വിളിച്ച് സൂര്യയും ജ്യോതികയും മികച്ച അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നടൻ നസ്ലിൻ വെളിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞദിവസം സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നൈയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രസ് മീറ്റിനിടെയായിരുന്നു താരത്തിൻ്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.

Lokah Film Team Press Meet (ETV Bharat)

ഇതൊരു എക്‌സിപിരിമെൻ്റൽ ചിത്രമായാണ് ഒരുക്കിയത്, മലയാളികൾക്ക് അല്ലാതെ ഈ സിനിമ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷക്കാർക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നുവെന്ന് നടനും നിർമാതാവുമായ ദുൽഖർ സൽമാൻ കഴിഞ്ഞദിവസം ചെന്നൈയിൽ പ്രസ് മീറ്റിനിടയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

കേരളത്തിൻ്റെ പഴയ ഐതിഹ്യ കഥകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്‌ത ചിത്രം മലയാളികൾക്ക് മാത്രം കണക്‌ട് ആകും എന്നാണ് കരുതിയത് എന്നായിരുന്നു ദുൽഖറിൻ്റെ വാക്കുകള്‍. ആഗോളതലത്തിൽ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും താരം വേദിയിൽ പറഞ്ഞു.

lokah film team press meet (ETV Bharat)

ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തനിക്ക് ഒരു നിർമാതാവിൻ്റെ കുപ്പായമാണുള്ളത്, ഈ സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളെയും അണിയറ പ്രവർത്തകരെയും നയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെ റോൾ ആണ് തനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും ദുൽഖർ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു.

സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക് അരുണുമായി ഉണ്ടായ സൗഹൃദ ബന്ധമാണ് ലോക എന്ന ചിത്രം എഴുതാൻ കാരണമായതെന്ന് നടിയും ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളുമായ ശാന്തി ബാലകൃഷ്‌ണൻ ചെന്നൈയിൽ പ്രസ് മീറ്റിൽ പറഞ്ഞു.

Santhy Balakrishnan (ETV Bharat)

അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'തരംഗം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ടോവിനോയും ശാന്തി ബാലകൃഷ്‌ണനും ആയിരുന്നു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. തമിഴ് താരം ധനുഷ് ആയിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണം. തരംഗം എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ഒരു ഇടവേള സംഭവിച്ചു.

സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക് അരുണുമായി സിനിമകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക പതിവായി. ഇരുവരുടെയും സിനിമ അഭിരുചി ഒന്നാണെന്ന് ഉള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ലോകക്ക് വേണ്ടി തൂലിക ചലിപ്പിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കിയതെന്ന് ശാന്തി ബാലകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു.

Kalyani Priyadarshan (ETV Bharat)

'കേരളത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യ പൗരാണിക കഥകളെ പറ്റി അരുണിന് നല്ല ധാരണയുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റു സംസ്‌കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ എനിക്കുമുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും കൂടി കലർത്തിയാണ് സിനിമയുടെ ആവിഷ്‌കാര രീതി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്' എന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് ശാന്തി ബാലകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു.

ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര 100 കോടിയിലധികം രൂപ കളക്ഷൻ നേടി വിജയകരമായി തിയേറ്ററുകളിൽ മുന്നേറുകയാണ്. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാനാണ്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദിവസേന 1400 ഓളം പ്രദർശനങ്ങളുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്‌തമായ ഐതിഹ്യമായ കല്ലിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ കഥയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ആണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. ചന്ദ്ര എന്ന ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമായി കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവച്ചിരിക്കുന്നത്.

