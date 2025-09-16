ETV Bharat / entertainment

"എന്നോട് കുറച്ചു കൂടി മാന്യമായി പെരുമാറാൻ ചന്ദ്രയോട് പറയൂ..എന്നെ ഏല്‍പ്പിച്ച ആ താക്കോലുകള്‍ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും", ചാത്തന് കത്തെഴുതി വേണു

ലോക യൂണിവേഴ്‌സിലെ ചാത്തന് കത്തെഴുതി ഡോ.വേണു. താന്‍ ചാത്തന്‍റെ ഒരു ആരാധകനായി മാറിയെന്നും നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയതും ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചതും വളരെ രസകരമായിരുന്നുവെന്നും ചന്തു ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു

Choose ETV Bharat

'ലോക: ചാപ്‌റ്റര്‍ 1 - ചന്ദ്ര'യിലെ ചാത്തന് കത്തെഴുതി ഡോ.വേണു. ലോകയില്‍ ചാത്തനായി എത്തിയ ടൊവിനോ തോമസിനാണ് ഡോ.വേണു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ചന്തു കത്തെഴുതിയത്. തന്നോട് കുറച്ചുകൂടി മാന്യമായി പെരുമാറാന്‍ ചാത്തന്‍റെ സുഹൃത്തായ ചന്ദ്രയോട് പറയൂ എന്നാണ് വേണു പറയുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു ചന്തുവിന്‍റെ പ്രതികരണം.

താന്‍ ചാത്തന്‍റെ ഒരു ആരാധകനായി മാറിയെന്നും നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയതും ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചതും വളരെ രസകരമായിരുന്നുവെന്നും ചന്തു ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. ചാത്തന്‍ തന്‍റെ കൈകളില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച ആ താക്കോലുകള്‍ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്നും അതിനായി തന്‍റെ ജീവന്‍ പോലും നല്‍കുമെന്നും ചന്തു പറയുന്നു. അടുത്ത തവണ നമ്മള്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ താന്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമെന്നും ചന്തു ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

"പ്രിയപ്പെട്ട ചാത്തേട്ടാ,

നിങ്ങളുടെ ബേബിസിറ്റിംഗ് ജോലി നന്നായി നടന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയതും ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചതും വളരെ രസകരമായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധകനായി മാറിയിരിക്കുന്നു- എന്‍റെ മുൻ ജന്മത്തിൽ പോലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാധകനായിരിക്കാം! ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം ഉള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു.

നീ എന്‍റെ കൈകളിൽ ഏല്‍പ്പിച്ചത് സാധാരണ വസ്‌തുവല്ല - ആ താക്കോലുകൾ എന്‍റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമാണ് - അത് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. ഞാൻ അവയെ എന്തിനേക്കാളും വിലമതിക്കുന്നു. ആ താക്കോലുകള്‍ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്‍റെ ജീവൻ പോലും നൽകും. അവരും നിങ്ങളും അത്രമാത്രം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.

ചാത്തേട്ടാ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഒടിയൻ ചേട്ടനും ഞാന്‍ കത്തെഴുതുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ പോലെ രസികനല്ല, പക്ഷേ വളരെ കൂളാണ്. ദയവായി എപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വീണ്ടും വന്ന് കാണൂ - പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ നമ്മുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാം. കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നോട് കുറച്ചു കൂടി മാന്യമായി പെരുമാറാൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ചന്ദ്രയോട് പറയൂ. അതെ, ഞങ്ങൾ ഇടയ്‌ക്കിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ട - എനിക്ക് സുഖമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു.

അടുത്ത തവണ നമ്മള്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ഞാന്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കും. അതുവരെ, നിങ്ങൾ ഇതിഹാസമായി തുടരുക. ഹസ്‌ത ലാ വിസ്‌ത, ചാത്തേട്ടാ.. സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വും നിങ്ങളുടെ വേണു (അടുത്ത സുഹൃത്ത്)", ചന്തു കുറിച്ചു.

