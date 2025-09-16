ETV Bharat / entertainment

"ഞാന്‍ ചാത്തന്‍റെ ചങ്ങാതി.. നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ജിമ്മി അങ്കിളാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേനെ"; ഒടിയന് കത്തുമായി ഡോ.വേണു

ലോക യൂണിവേഴ്‌സിലെ ഒടിയന് കത്തുമായി ഡോ.വേണു. ലോക തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നേറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചന്തുവിന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നത്.

Odiyan and Jimmy (Movie posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025 at 1:28 PM IST

ലോക യൂണിവേഴ്‌സിലെ ഒടിയന് കത്തെഴുതി ഡോ.വേണു. ലോക: ചാറ്റ്‌പര്‍ 1 - ചന്ദ്രയില്‍ ഒടിയനായി എത്തിയ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനാണ് ഡോ.വേണുവിന്‍റെ കത്ത്. സലിംകുമാറിന്‍റെ മകന്‍ ചന്തു സലിംകുമാറാണ് ലോകയില്‍ ഡോ.വേണു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ലോക തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നേറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചന്തുവിന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നത്.

താന്‍ ചന്ദ്രയുടെ അയല്‍ക്കാരന്‍ ആണെന്നും എന്നാല്‍ മൈക്കിളിന്‍റെ (ചാത്തന്‍) ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്നുമാണ് ഡോ.വേണു, ചാര്‍ലിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ പറയുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ചന്തു ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചത്. നിങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം മാറാന്‍ കഴിയുമെന്ന് താന്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കില്‍ ജിമ്മി അങ്കിളായി മാറാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും ചന്തു ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

"പ്രിയപ്പെട്ട ചാര്‍ലി, ഞാൻ വേണു ആണ് - ചന്ദ്രയുടെ അയൽക്കാരൻ, എന്നാൽ അതിലും പ്രധാനമായി ഞാന്‍ മൈക്കിളിന്‍റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് (ചാത്തന്‍റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്). നിങ്ങള്‍ ഒടിയനാണെന്ന് ചന്ദ്ര എന്നോട് പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഒടിയൻ ഇത്രയും കൂൾ ആളാകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഒടിയനെ ഒരു കറുത്ത മാന്ത്രികനായാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സങ്കൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ ഒരു 'റോക്ക് സ്‌റ്റാറി'നെ പോലെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം മാറാന്‍ കഴിയുമെന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ജിമ്മി അങ്കിളായി മാറാൻ നിങ്ങളോട് ഞാന്‍ തീർച്ചയായും ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ രസകരമായ കാര്യം, നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ജിമ്മി അങ്കിളിനെ പോലെ തന്നെയുണ്ട്. ജിമ്മി അങ്കിൾ എന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കയറാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും ശക്‌തമായ കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. വെറുതെ..ആ സ്ഥിരമായ നെറ്റി ചുളിക്കല്‍ വേണ്ടാ, സഹോദരാ. നീ ഇടയ്ക്കിടെ പുഞ്ചിരിച്ചാൽ, പകുതിപ്പേരും യഥാർത്ഥത്തിൽ മയങ്ങിവീഴും.

ആ മരണപാച്ചിലിനിടയില്‍ നമ്മൾ രണ്ട് പേരും വളരെ തിരക്കിലായിരുന്നല്ലോ - അതുകൊണ്ട് ഹോളി ഗ്രെയിലില്‍ വച്ച് എനിക്കെന്നെ ശരിയായി പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ഷമിക്കണം. അടുത്ത തവണ, ലോകം കത്തിയെരിയാത്ത സമയത്ത്, ആളുകൾ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുമ്പോള്‍, ഇതിലേ വരൂ. നമ്മുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം.

എന്തായാലും, നിങ്ങളുടെ ഭാവി പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും. ഓർക്കുക - ഒടിയന്‍മാർക്ക് പോലും സുഹൃത്തുക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി, വേണു," ചന്തു സലിം കുമാര്‍ കുറിച്ചു.

