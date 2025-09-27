ETV Bharat / entertainment

ഹിറ്റ്‌ലറെ തട്ടിയത് നീ അല്ലേ..? 100 കൊല്ലം കൂടുമ്പോള്‍ എങ്കിലും ഒന്ന് വിളിക്ക്..ആവശ്യം വന്നാല്‍ വിളിക്കും..വരുവോ? ഫണ്‍ മൂടില്‍ ചാത്തന്‍, കട്ടക്കലിപ്പില്‍ ഒടിയനും

ചാത്തന്‍റെ കഥയുമായി ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 2 വരുന്നു. ചാത്തന് സഹായിയായി ഒടിയനും എത്തുന്നു.. ലോക 2 അനൗന്‍സ്‌മെന്‍റ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. ചാത്തനും ഒടിയനുമാണ് അനൗന്‍സ്‌മെന്‍റ്‌ വീഡിയോയില്‍.

LOKAH CHAPTER 2 TOVINO THOMAS DULQUER SALMAAN ലോക
Lokah Chapter 2 (movie poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 27, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read
ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 2 പ്രഖ്യാപിച്ച് നടനും നിര്‍മ്മാതാവുമായ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. ലോക രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് നായകനായി എത്തുന്നത്. ടൊവിനോയ്‌ക്കൊപ്പം ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനും ലോകയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ പുറത്തുവിട്ട ലോക 2ന്‍റെ അനൗന്‍സ്‌മെന്‍റ് വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. "കെട്ടുകഥകൾക്കപ്പുറം. ഇതിഹാസങ്ങൾക്കപ്പുറം. ഒരു പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു. എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 2 അനൗന്‍സ്‌മെന്‍റ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

അനൗന്‍സ്‌മെന്‍റ്‌ വീഡിയോയില്‍ ചാത്തനും (ടൊവിനോ തോമസ്) ഒടിയനും (ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍) ഒന്നിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ചാത്തന്‍റെ കഥയാകും ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 2 പറയുന്നത്. ഇത് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒടിയനും ചാത്തനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം.

ഡൊമിനിക് അരുണ്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന ചാപ്‌റ്റര്‍ 2, ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാള്‍ വലിയ മുതല്‍ മുടക്കിലാകും ഒരുങ്ങുക. 389 ചാത്തന്‍മാരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചിത്രമാകും രണ്ടാം ഭാഗം എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അതേസമയം ചാത്തന്‍റെ മൂത്ത സഹോദരനാകും ചാപ്‌റ്റര്‍ 2ല്‍ വില്ലനായി എത്തുക. ചാത്തനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടൊവിനോ തന്നെയാകും ചാത്തന്‍റെ മൂത്ത സഹോദരനെയും അവതരിപ്പിക്കുക.

ഒടിയനെ കൂടാതെ മൂത്തോനും രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് അനൗന്‍സ്‌മെന്‍റ്‌ വീഡിയോ നല്‍കുന്ന സൂചന. തന്‍റെ സഹോദരന് മൂത്തോനെയാണ് വേണ്ടെതെന്ന് ചാത്തന്‍ ഒടിയനോട് പറയുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. സഹായം വേണ്ടി വന്നാല്‍ വിളിക്കുമ്പോള്‍ വരണമെന്ന് ചാത്തന്‍ പറയുമ്പോള്‍ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയുന്ന ഒടിയനെ ചാത്തന്‍മാര്‍ കൊണ്ടു വരുമെന്നാണ് അനൗന്‍സ്‌മെന്‍റ് വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നത്.

"എടോ എന്നെ ഇടയ്‌ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കെടോ" എന്ന ചാത്തന്‍റെ സംഭാഷണത്തോടു കൂടിയാണ് അനൗന്‍സ്‌മെന്‍റ് വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. ചാത്തനും ഒടിയനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് വീഡിയോയില്‍. ഫണ്‍ മൂടിലുള്ള ചാത്തനെയും, കട്ടക്കലിപ്പ് ലുക്കിലുള്ള ഒടിയനെയുമാണ് വീഡിയോയില്‍ കാണാനാവുക.

"എടോ എന്നെ ഇടയ്‌ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കെടോ..എപ്പോഴും വേണ്ടാ, വല്ലപ്പോഴും. ഒരു 50 കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴോ 100 കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴോ.. ഹേ", ചാത്തന്‍ ചോദിക്കുന്നു. "താല്‍പ്പര്യം ഇല്ല" എന്ന് ഒടിയനും. അതെന്താ എന്ന് ചാത്തനും ചോദിച്ചു. നീ ഒരു ബോറന്‍ ആയത് കൊണ്ട്..കള്ളു കുടിച്ചാല്‍ അറുബോറന്‍ എന്ന് ഒടിയനും പറഞ്ഞു.

"ഞാന്‍ ബോറന്‍ ഒന്നുമല്ല, താനാടോ ബോറന്‍.. ഞാന്‍ ഫണ്‍ ആണ്. പിന്നെ മിസ്‌റ്റര്‍, ഈ കള്ളുകുടി ഞങ്ങളുടെ ചാത്തന്‍മാരുടെ ഒരു ബേസിക് ട്രീറ്റ് ആണ്. ഞാന്‍ മാത്രമല്ല, എന്‍റെ 389 ബ്രദേഴ്‌സും ക്രോണിക് ആല്‍ക്കഹോളിക്‌സ് ആണ്. കള്ളു കുടിച്ചാല്‍ ഞങ്ങള്‍ നല്ല ഫണ്‍ ആണ്," ചാത്തന്‍ പറയുന്നു.

ഇതിന് ഒടിയന്‍ മറുപടി പറയുന്നത്, കോപ്പാണ് എന്നാണ്. "ഇയാളൊരുമാതിരി...എന്തിനാണ് ഇത്ര ബലം പിടിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഫ്രീ ആകെടോ" എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒടിയനെ ഇക്കിളി കൂട്ടുന്ന ചാത്തന് നേരെ ദേഷ്യത്തോടെ വാളെടുക്കുന്ന ഒടിയനെയും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഉടനെ 'ദെ ലീവ് എമോംഗ് അസ്' എന്ന പുസ്‌തകം ഒടിയനെ കാണിച്ച്, ഇത് വായിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. "നമ്മളെ പറ്റിയാണ്, ഫസ്‌റ്റ് ചാപ്‌റ്റര്‍ അവളെ പറ്റിയായിരുന്നു. കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി. മൈ ഗേള്‍..ചാപ്‌റ്റര്‍ 2 ഞാനാ മോനെ" എന്ന് ചാത്തനും, ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഒടിയനും പറയുന്നു.

"തന്‍റെ ചാപ്‌റ്റര്‍ ഞാന്‍ വായിച്ചാര്‍ന്നു, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഹിറ്റ്‌ലറെ തട്ടിയത് താന്‍ അല്ലോടോ..സത്യം പറ..അല്ല, ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ" എന്ന് ചാത്തന്‍. നിനക്കിപ്പോള്‍ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഒടിയന്‍ ചോദിക്കുമ്പോള്‍, തന്‍റെ ചേട്ടന്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.. അറിഞ്ഞായിരുന്നോ എന്ന് ചാത്തനും പറയുന്നു.

"പുള്ളി എന്‍റെ അത്ര ഫണ്‍ അല്ല, വയലന്‍റ് ആണ്". അറിയാമെന്ന് ഒടിയനും. "മൂത്തോനെ തന്നെയാണ് അവന് വേണ്ടത്. എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല..എന്നാലും ചേട്ടനല്ലേ.. എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യം വന്നാല്‍ വിളിക്കും. വരുവോ എന്ന് ചാത്തന്‍. ഇല്ലെന്ന് ഒടിയനും. ഇയാള്‍ എന്തൊരു ജാടയാണ്. വരാമെന്ന് പറയെടോ", ചാത്തന്‍ പറയുന്നു. "അവന് ഭ്രാന്തനാണ്, നിന്‍റെ ഒക്കെ കുടുംബ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഞാന്‍ എന്തിന് തലയിടണം", എന്ന് ഒടിയന്‍. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുടുബമല്ലേ എന്ന് ചാത്തനും, അല്ലെന്ന് ഒടിയനും. "എനിക്കറിയാം, താന്‍ വരുമെന്ന്, ഇല്ലെങ്കില്‍ ചാത്തന്‍മാര്‍ നിന്നെ കൊണ്ട് വരും", ചാത്തന്‍ പറഞ്ഞു. "നീ വിളിക്ക്, നമ്മുക്ക് നോക്കാം" എന്ന് ഒടിയനും.

