സ്‌കോര്‍ ചെയ്‌ത് കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി..ലോക സക്‌സസ് ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്

ലോക-ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്രയുടെ സക്‌സസ് ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. മലയാളം ഉള്‍പ്പെടെ മറ്റ് ഭാഷകളിലും വമ്പന്‍ ഹിറ്റായി ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകയുടെ സക്‌സസ് ട്രെയിലര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

LOKAH CHAPTER 1 CHANDRA LOKAH ലോക KALYANI PRIYADARSHAN
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 11:51 AM IST

2 Min Read
കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ സൂപ്പര്‍ ഹീറോയായി എത്തിയ 'ലോക-ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്ര'യുടെ സക്‌സസ് ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. പ്രദര്‍ശന ദിനം മുതല്‍ ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ മികച്ച കളക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫീസ് റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്.

കേരളത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ആഗോളതലത്തിലും മികച്ച കളക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും 142 കോടി രൂപയും ആഗോളതലത്തില്‍ 280 കോടിയുമാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയത്. മലയാളം ഉള്‍പ്പെടെ മറ്റ് ഭാഷകളിലും വമ്പന്‍ ഹിറ്റായി ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ 'ലോക'യുടെ സക്‌സസ് ട്രെയിലര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ ആണ് സക്‌സസ് ട്രെയിലര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. "ലോക ഇനിയും കാണുന്നുണ്ടോ? ലോകായുടെ സക്‌സസ് ട്രെയിലർ ഇതാ. ടിക്കറ്റുകള്‍ നിങ്ങള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യൂ.." -ഇപ്രകാരം കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ സക്‌സസ് ട്രെയിലര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

ഡൊമിനിക് അരുൺ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വ്വഹിച്ച ചിത്രത്തില്‍ കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശനും നസ്‌ലെനുമാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില്‍ എത്തിയത്. ലോകയില്‍ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കല്യാണി അവതരിപ്പിച്ചത്. ബിഗ് ബജറ്റ് ഫാൻ്റസി ത്രില്ലറായി ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ സല്‍മാന്‍, ടൊവിനോ തോമസ്, സണ്ണി വെയിന്‍, അഹാന കൃഷ്‌ണ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള്‍ അതിഥി വേഷങ്ങളില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ലോക-ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്ര'. ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, നിഷാന്ത് സാഗർ, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിച്ചിരുന്നു.

ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നിമിഷ് രവി ഛായാഗ്രഹണവും ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ജേക്‌സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്.

കലാസംവിധായകൻ - ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യർ, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ - യാനിക്ക് ബെൻ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് - ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് - സുജിത്ത് സുരേഷ്,പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ, സ്‌റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

