ആദ്യ ആഴ്ചയില് 50, 100 കോടി ക്ലബ്ബില്..ബോക്സ് ഓഫീസില് കുതിച്ച് ലോക; അറിയാം 10 ദിവസത്തെ കളക്ഷന് റിപ്പോര്ട്ട്
കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്റെ ലോക ചാപ്റ്റര് 1: ചന്ദ്ര രണ്ടാം ആഴ്ച്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച രീതിയില് മുന്നേറുകയാണ്. പ്രദര്ശനം പത്താം ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് 1.84 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Published : September 6, 2025 at 1:59 PM IST
ബോക്സ് ഓഫീസില് കുതിച്ചുയര്ന്ന് കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്റെ സൂപ്പര് ഹീറോ ചിത്രം 'ലോക ചാപ്റ്റര് 1: ചന്ദ്ര'. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് പ്രദര്ശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രം രണ്ടാം ആഴ്ച്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച രീതിയില് മുന്നേറുകയാണ്. പ്രദര്ശന ദിനം മുതല് 'ലോക' ഒരു ഹിറ്റ് ആയി മാറുമെന്ന സൂചനകൾ കാണിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത സൂപ്പര് ഹീറോ ചിത്രം കാണാന് പ്രക്ഷേകര്ക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഒണ്പത് ദിവസത്തെ പ്രദര്ശനം പൂർത്തിയാക്കി ചിത്രം രണ്ടാം ആഴ്ച്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോള്. ഒണ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് 60 കോടിക്ക് മുകളില് കളക്ഷനാണ് ഇന്ത്യയില് നിന്നും 'ലോക' സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തില് 123.50 കോടി രൂപയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി.
'ലോക'യുടെ പ്രദര്ശനം പത്താം ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്, 1.84 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒണ്പതാം ദിനത്തില് 7.8 കോടി രൂപയാണ് എല്ലാ ഭാഷകളിലുമായി 'ലോക' സ്വന്തമാക്കിയത്. എട്ടാം ദിനത്തില് 8.35 കോടിയും കളക്ട് ചെയ്തു. ഒരാഴ്ച്ച കൊണ്ട് 50 കോടി ക്ലബ്ബിലും 'ലോക' ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ആഴ്ച്ചയില് 54.7 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇന്ത്യയില് നിന്നും വാരിക്കൂട്ടിയത്.
അതേസമയം, പ്രദര്ശനത്തിന്റെ നാലാം ദിനത്തിലാണ് (ആദ്യ ഞായര്) ചിത്രത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതല് കളകഷന് ലഭിച്ചത്. 10.1 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യ ഞായറാഴ്ച്ചയില് 'ലോക' നേടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച്ചയിലും 'ലോക'യ്ക്ക് ബോക്സ് ഓഫീസില് കാര്യമായ ചലനം ഉണ്ടാക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
ലോകയുടെ 10 ദിവസത്തെ ഇന്ത്യയിലെ കളക്ഷന് അറിയാം-
|ദിവസം
|ഇന്ത്യയിലെ കളക്ഷന്
|ദിവസം 1 [ആദ്യ വ്യാഴം]
|₹2.7 Cr [മലയാളം: 2.7 Cr]
|ദിവസം 2 [ആദ്യ വെള്ളി]
|₹4 Cr [മലയാളം: 3.65 Cr; തെലുങ്ക്: 0.35 Cr]
|ദിവസം 3 [ആദ്യ ശനി]
|₹ 7.6 Cr [മലയാളം: 5.8 Cr ; തമിഴ്: 0.6; തെലുങ്ക്: 1.2]
|ദിവസം 4 [ആദ്യ ഞായര്]
|₹ 10.1 Cr [മലയാളം: 7.4 Cr ; തമിഴ്: 1.1; തെലുങ്ക്: 1.6]
|ദിവസം 5 [ആദ്യ തിങ്കള്]
|₹ 7.2 Cr [മലയാളം: 5.6 Cr ; തമിഴ്: 0.75; തെലുങ്ക്: 0.85]
|ദിവസം 6 [ആദ്യ ചൊവ്വ]
|₹ 7.65 Cr [മലയാളം: 5.7 Cr ; തമിഴ്: 0.85; തെലുങ്ക്: 1.1]
|ദിവസം 7 [ആദ്യ ബുധന്]
|₹ 7.1 Cr [മലയാളം: 5.4 Cr ; തമിഴ്: 0.8; തെലുങ്ക്: 0.9]
|ദിവസം 8 [രണ്ടാം വ്യാഴം]
|₹ 8.35 Cr [മലയാളം: 6.2 Cr ; തമിഴ്: 0.95; തെലുങ്ക്: 1.05; ഹിന്ദി: 0.15]
|ആദ്യ ആഴ്ച്ച കളക്ഷന്
|₹ 54.7 Cr [മലയാളം: 42.45 Cr ; തമിഴ്: 5.05; തെലുങ്ക്: 7.05; ഹിന്ദി: 0.15]
|ദിവസം 9 [രണ്ടാം വെള്ളി]
|₹ 7.8 Cr [മലയാളം: 6 Cr ; തമിഴ്: 0.6; തെലുങ്ക്: 1; ഹിന്ദി: 0.2] റഫ് ഡേറ്റ
|ദിവസം 10 [രണ്ടാം ശനി]
|1.84 Cr [ഇതുവരെ ഉള്ള ഇന്നത്തെ കളക്ഷന്]
|Total
|₹ 64.34 Cr
