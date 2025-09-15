'നോ ഡയലോഗ്'; ലോകയിലൂടെ വൈറലായ ഷിബിൻ എസ് രാഘവ് 'കാട്ടാളനിലും'
രജിഷ വിജയനാണ് ചിത്രത്തിൽ ആൻ്റണി വർഗീസിൻ്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. പാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ സുനിൽ, കബീർ ദുഹാൻ സിങ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2025 at 12:24 PM IST
മാർക്കോ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഷരീഫ് മുഹമ്മദ് ക്യൂബ്സ് എൻ്റർടൈംസിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാട്ടാളൻ. ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയെ നായകനാക്കി നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം മലയാളത്തിൽ ഇന്നേവരെ കാണാത്ത സാങ്കേതിക തികവോടെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടെക്നീഷ്യന്മാരും വമ്പൻ താരങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് ലോക എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഷിബിൻ എസ് രാഘവും എത്തുന്നുണ്ട്.
ലോകയിൽ നസ്ലിൻ്റെയും ചന്തുവിൻ്റെയും ഫ്ലാറ്റിലെ അന്തേവാസിയായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഷിബിൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു സൺഗ്ലാസും ധരിച്ച് സോഫയിൽ വെറുതെയിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ചുരുങ്ങിയ സീനുകൾ മാത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും. ഒരൊറ്റ ഡയലോഗോ ആക്ടിവിറ്റിയോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഷിബിൻ്റെ കഥാപാത്രം വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ലോക എന്ന സിനിമയുടെ ഹൈദരാബാദ് പ്രമോഷൻ വേളയിൽ കൽക്കി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ നാഗ് അശ്വിൻ സിനിമയിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഷിബിൻ്റേതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആ കഥാപാത്രത്തെ മാത്രം വെച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡ്അലോൺ സിനിമയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാട്ടാളൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലിലൂടെയാണ് ഷിബിൻ എസ് രാഘവ് തങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.
രജിഷ വിജയനാണ് ചിത്രത്തിൽ ആൻ്റണി വർഗീസിൻ്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. പാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ സുനിൽ, കബീർ ദുഹാൻ സിങ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഓങ്-ബാക്ക് 2, ബാഹുബലി-2: കൺക്ലൂഷൻ, ജവാൻ, ബാഗി 2, പൊന്നിയൻ സെൽവൻ പാർട്ട് 1 തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ ഒരുക്കിയ ലോക പ്രശസ്ത സ്റ്റണ്ട് കോറിയോഗ്രാഫർ കെച്ച കെംബഡികെയാണ് കാട്ടാളൻ്റെ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാന്താര ചാപ്റ്റർ 2ന് ശേഷം കന്നഡയിലെ ശ്രദ്ധേയ സംഗീത സംവിധായകൻ അജനീഷ് ലോക്നാഥ് സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. സിനിമയിലെ സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത് ഉണ്ണി ആര് ആണ്. എഡിറ്റിങ് ഷമീർ മുഹമ്മദ് . 'എആർഎം' സംവിധായകൻ ജിതിൻ ലാലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ.
ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജാ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്നു. സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സിദ്ദീഖ്, ജഗദീഷ്, കബീർ ദുഹാൻ സിങ്, ഐ എം വിജയൻ, ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പെ, ഹനീഫ് അദേനി, രജിഷ വിജയൻ, ഹനാൻ ഷാ, ബേബി ജീൻ, ഷറഫുദീൻ, ജിതിൻ ലാൽ, ആൻസൺ പോൾ, സാഗർ സൂര്യ, ഷോൺ റോയ്, ഷമീർ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
രെണദേവാണ് ഡിഒപി. എം.ആർ രാജാകൃഷ്ണനാണ് ഓഡിയോഗ്രഫി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: സുനിൽ ദാസ്, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ഡിപിൽ ദേവ്, എക്സിക്യുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ജുമാന ഷെരീഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ദീപക് പരമേശ്വരൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: കിഷാൻ, കോസ്റ്റ്യൂം: ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, സ്റ്റിൽസ്: അമൽ സി സദർ, കോറിയോഗ്രാഫർ: ഷെരീഫ്, വിഎഫ്എക്സ്: ത്രീഡിഎസ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്സിക്യൂറ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സ്, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.
Also Read: 'ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര' ഈ യൂണിവേഴ്സിലേക്കുള്ള ഒരു കിളിവാതിൽ മാത്രമായിരുന്നു; നിമിഷ് രവി അഭിമുഖം