യൂത്ത് വൈബിൽ കല്യാണിയും നസ്‌ലനും; ഓണം റിലീസായി 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര' - LOKA CHAPTER ONE CHANDRA

ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും മികച്ച ആശയവും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്

Published : August 11, 2025 at 5:10 PM IST

ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ സിനിമയായ " ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര". ചിത്രം ഓണം റിലീസായി തീയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പർ ക്യാരക്റ്ററിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ. ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും മികച്ച ആശയവും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്‌ലൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സിനിമയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും,കഥാപശ്ചാത്തലവും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടീസർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ചിത്രം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ്. വൻ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ സിനിമ "ലോക" എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് ". കല്യാണി പ്രിയദർശൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സൂപ്പർ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ പേരാണ് ചന്ദ്ര. സിനിമയുടെ ടീസർ റിലീസിന് പിന്നാലെ വലിയ ഹൈപ്പാണ് ചിത്രത്തിന് മേൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പി ആർ വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സിനിമയുടെ റിലീസിന് വേണ്ടി പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ കാണാത്ത കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് . ചന്തു സലിം കുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവരും നിർണ്ണായക വേഷങ്ങൾ എത്തുന്നു. ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് "ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര". വരും ഭാഗങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
ഛായാഗ്രഹണം - നിമിഷ് രവി, സംഗീതം - ജേക്‌സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റർ - ചമൻ ചാക്കോ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി, അഡീഷണൽ തിരക്കഥ - ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ , കലാസംവിധായകൻ - ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ - യാനിക്ക് ബെൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് - സുജിത്ത് സുരേഷ്.

