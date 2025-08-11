ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ സിനിമയായ " ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര". ചിത്രം ഓണം റിലീസായി തീയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പർ ക്യാരക്റ്ററിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ. ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും മികച്ച ആശയവും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്ലൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സിനിമയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും,കഥാപശ്ചാത്തലവും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടീസർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ചിത്രം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ്. വൻ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ സിനിമ "ലോക" എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് ". കല്യാണി പ്രിയദർശൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സൂപ്പർ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ചന്ദ്ര. സിനിമയുടെ ടീസർ റിലീസിന് പിന്നാലെ വലിയ ഹൈപ്പാണ് ചിത്രത്തിന് മേൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പി ആർ വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സിനിമയുടെ റിലീസിന് വേണ്ടി പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.