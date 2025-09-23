ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ മോഹൻലാൽ. രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ നെറുകയിൽ മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടൻ; 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണം തത്സമയം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2025 at 4:08 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 5:24 PM IST
ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച് മോഹൻലാൽ
ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ വിജയരാഘവനും ഉർവശിയും
മികച്ച സഹനടനും സഹനടിക്കുമുള്ള പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച് വിജയരാഘവനും ഉർവശിയും. ഉള്ളടക്കം എന്ന സിനിമക്കാണ് ഉർവശിക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. പൂക്കാലം എന്ന സിനിമയിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനാണ് വിയരാഘവൻ പുരസ്കാരം നേടിയത്.
മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം പ്രശാന്തനു മൊഹപത്രയ്ക്ക്
'ദി കേരള സ്റ്റോറി' എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രശാന്തനു മൊഹപത്ര മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ദീപക് കിംഗ്രാനി
'സിർഫ് ഏക് ബന്ദാ കാഫി ഹാ' എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ദീപക് കിംഗ്രാനി ഏറ്റുവങ്ങി. മനോജ് ബാജ്പേയിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകൻ.
മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച് സായ് രാജേഷ് നീലം
തെലുങ്ക് ചിത്രമായ 'ബേബി'യിലൂടെയാണ് മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സായ് രാജേഷ് നീലം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഹരിഹരൻ മുരളീധരനും സച്ചിൻ സുധാകരനും
'അനിമൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഹരിഹരൻ മുരളീധരനും സച്ചിൻ സുധാകരനും മികച്ച സൗണ്ട് ഡിസൈനർക്കുള്ള പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതിയുടെ കൈയ്യില് നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി.
മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർക്കുള്ള അവാർഡ് മോഹൻദാസിന്
'2018-എവരിവൺ ഈസ് എ ഹീറോ' എന്ന മലയാളം ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർക്കുള്ള അവാര്ഡ് സ്വന്തമാക്കി മോഹൻദാസ് പി.
'സാം ബഹദൂർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സച്ചിൻ അനന്ത് ലൊവലേക്കറിന് പുരസ്കാരം
'സാം ബഹദൂർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സച്ചിൻ അനന്ത് ലൊവലേക്കര് മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരകനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
മികച്ച സംഗീത സംവിധാനത്തിന് ഹർഷവർദ്ധൻ മഹേശ്വറിന് ലഭിച്ചു
അനിമൽ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച സംഗീത സംവിധാനത്തിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഹർഷവർദ്ധൻ മഹേശ്വറിന് ലഭിച്ചു.
മികച്ച ഗുജറാത്തി ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം വാഷിന് ലഭിച്ചു
'വാഷ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച ഗുജറാത്തി ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം സംവിധായകൻ കൃഷ്ണദേവ് യാഗ്നിക് ഏറ്റുവാങ്ങി
മികച്ച ഹിന്ദി ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം കാതൽ - എ ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് മിസ്റ്ററി നേടി
'കാതൽ - എ ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് മിസ്റ്ററി' എന്ന ചിത്രത്തിന് യശ്വർദ്ധൻ മിശ്ര മികച്ച ഹിന്ദി ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി
മികച്ച മറാത്തി ചിത്രമായി ശ്യാംചി ആയ്
'ശ്യാംചി ആയ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നിർമ്മാതാവ് അമൃത അരുൺ റാവുവും സംവിധായകൻ സുജയ് സുനിൽ ദഹാകെയും മികച്ച മറാത്തി ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.
ക്രിസ്റ്റോ ടോമിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദേശീയ പുരസ്കാരം
മൂന്നാമത്തെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ക്രിസ്റ്റോ ടോമി. ഉള്ളൊഴുക്ക് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ക്രിസ്റ്റോ ടോമി അവാര്ഡിന് അര്ഹനായത്.
പാർക്കിംഗിന് മികച്ച തമിഴ് ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം
മികച്ച തമിഴ് ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം (പാർക്കിംഗ്) സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ രാംകുമാർ ബാലകൃഷ്ണനും നിർമ്മാതാവ് കെ.എസ് സിനീഷും നേടി.
ഡൊമിനിക് മേഗം സംഗ്മയ്ക്ക് മികച്ച ഗാരോ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം
റിംടോഗിട്ടംഗ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മികച്ച ഗാരോ ചിത്രം വിഭാഗത്തിൽ സിൽവർ ലോട്ടസ് അവാർഡ് സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക് മേഗം സംഗ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
ശുഭരുൺ സെൻഗുപ്തയ്ക്ക് മികച്ച സൗണ്ട് ഡിസൈന് പുരസ്കാരം
'ധുന്ത്ഗിരി കെ ഫൂൽ' എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശുഭരുൺ സെൻഗുപ്തയ്ക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്.
മികച്ച എഡിറ്റിംഗിനുള്ള പുരസ്കാരം നീലാദ്രി റോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു
'മൂവിംഗ് ഫോക്കസ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച എഡിറ്റിംഗിനുള്ള 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നീലാദ്രി റോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
പ്രകാശ് മാഗ്ദമിന് ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചു
മികച്ച ജീവചരിത്ര ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിൽ നിന്ന് പ്രകാശ് മാഗ്ദം ഏറ്റുവാങ്ങി.
പ്രണിൽ ദേശായിക്ക് മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം
മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതിയുടെ കൈയ്യില് നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രണിൽ ദേശായി.
പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഹരികൃഷ്ണന് എസ്
മികച്ച വോയിസ് ഓവറിനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച് ഹരികൃഷ്ണന് എസ്. 'ദി സേക്രട് ജേക്ക് - എക്സ്പ്ലോളിംഗ് ദി ട്രീ ഓഫ് വിഷസ്' എന്ന സിനിയിലെ വോയിസ് ഓവറിനാണ് പുരസ്കാരം.
പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ചിതാനന്ദ നായിക്
മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ചിതാനന്ദ നായിക്.. സണ്ഫ്ലവേഴ് വെയര് ദി ഫസ്റ്റ വണ്സ് എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം.
മികച്ച ഫിലിം ക്രിട്ടിക്ക് അവാര്ഡ്
മികച്ച ഫിലിം ക്രിട്ടിക്കിനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഉത്പാല് ദത്ത
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു എത്തിച്ചേര്ത്തു
ഇന്ത്യൻ ദേശീയഗാനം ആലപിച്ച് കൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ ഏവരും വരവേറ്റത്.
ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു
ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൂറി അംഗങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ചടങ്ങുകള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.