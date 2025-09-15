ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസം റോജർ വാർഡ് മലയാളത്തിലേക്ക്; സോംബി ചിത്രവുമായി നിർമൽ ബേബി വർഗീസ്
September 15, 2025
മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരുങ്ങുന്ന സോംബി ചിത്രമായ ഡിസീസ് എക്സ്: ദി സോംബി എക്സ്പിരിമെൻ്റ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസ ചലച്ചിത്രതാരം റോജർ വാർഡ് മലയാളത്തിലെത്തുന്നു. സ്റ്റോൺ, ദി മാൻ ഫ്രം ഹോങ്കോങ്, ഐറിഷ് മാൻ, മാഡ് മാക്സ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വാർഡിൻ്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോസ്റ്ററും ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങി.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഫൗണ്ട് ഫൂട്ടേജ് സിനിമയായ തനിയെ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത നിർമൽ ബേബി വർഗീസ് ആണ് ഈ പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെയും സംവിധായകൻ. നിർമലിൻ്റെ മുൻ ചിത്രങ്ങളായ തരിയോട്, വഴിയെ, ഡ്രെഡ്ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നിവ നിർമിച്ച കാസാബ്ലാങ്കാ ഫിലിം ഫാക്ടറി തന്നെയാണ് വിവിഡ് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഈ ചിത്രവും ഒരുക്കുന്നത്.
‘തരിയോട്: ദി ലോസ്റ്റ് സിറ്റി’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ റോജർ വാർഡ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെത്തുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനം മുമ്പ് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങൾ കാരണം ആ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നീണ്ടുപോയി. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആക്ഷൻ ജോണറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമ ഒരേസമയം മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ചിത്രീകരിക്കും. 2026 പകുതിയോടെ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിക്കുന്നത്.
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വയനാട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നടത്തിയ സ്വർണ്ണഖനത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ചരിത്ര പുസ്തകം 'തരിയോട്' കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് സംവിധായകൻ നിർമൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ദേശിയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര സിനിമ മേഖലയിൽ സംവിധായകൻ നിർമൽ നൽകിയ സംഭവകൾ മികച്ചതും മാതൃക പരവുമാണ് .
ജെഫിൻ ജോസഫ്, ആകാശ് ആര്യൻ, ഷലിൽ കല്ലൂർ, ഋതേഷ് അരമന, വരുൺ രവീന്ദ്രൻ, നിബിൻ സ്റ്റാനി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
രചനയും എഡിറ്റിങ്ങും സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങും സംവിധായകന് തന്നെ നിര്വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തമിഴ് സംഭാഷണമൊരുക്കുന്നത് ഉദയാകാന്ത് ആർ ഡി യാണ്. അഭിലാഷ് കരുണാകരൻ ആണ് ഛായഗ്രഹണം. പശ്ചാത്തല സംഗീതവും സൗണ്ട് ഡിസൈനും രഞ്ജിത് കെ ആർ ഒരുക്കുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്: ജെഫിന് ജോസഫ്, മേക്കപ്പ്: വിനീഷ് ചെറുകാനം. സെക്കന്ഡ് യൂണിറ്റ് ക്യാമറ: മിഥുന് ഇരവില്, ഷോബിന് ഫ്രാന്സിസ്.
