'ഇവള് വീട്ടില് കയറ്റാന് എതിരാണെങ്കില് നിങ്ങള്ക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടില് ഇരിക്കാം'; ആദില-നൂറയോട് ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മ
ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില് വച്ച് ആദിലയേയും നൂറയേയും വീട്ടില് കയറ്റാന് കൊള്ളാത്തവരാണെന്ന് മത്സരാര്ഥിയായ ലക്ഷ്മി പരാമര്ശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് വ്യാപക വിമര്ശനമാണ് ഉണ്ടായത്.
Published : October 3, 2025 at 3:20 PM IST
മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ പരിപാടിയാണ് മോഹന്ലാല് അവതാരകാനായി എത്തിയ ബിഗ് ബോസ്. ഈ പരിപാടിയില് ഇപ്പോള് ഫാമിലി വീക്ക് ആണ് നടക്കുന്നത്. വൈല്ഡ് കാര്ഡ് മത്സരാര്ഥിയായ ലക്ഷ്മി ലെസ്ബിയന് കപ്പിള്സായ ആദിലയ്ക്കും നൂറയ്ക്കുമെതിരെ അടുത്തിടെ ഷോയില് വച്ച് ഒരു പരാമര്ശം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് ബിഗ് ബോസ് വീടിനകത്തും പുറത്തും വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തുകയും ചെയ്തു.
വീട്ടില് പോലും കയറ്റാന് കൊള്ളാത്തവരെന്നായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ പരാമര്ശം. ലക്ഷ്മിയുടെ ഈ പരാമര്ശത്തെ ആ ആഴ്ചയില് തന്നെ അവതാരകനായ മോഹന്ലാല് പോലും ശാസിക്കുകയും ആ മത്സരാര്ഥികളെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇപ്പോള്സ ബിഗ് ബോഗ് ഹൗസില് എത്തിയ ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മ ആദിലയേയും നൂറയേയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയാവുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും മത്സാര്ഥികളുടെ കുടുംബം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില് എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ 61 ാം എപ്പിസോഡില് ഒനീലിന്റെയും നെവിന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും കുടുംബമാണ് എത്തിയത്.
ഷോയില് എത്തിയ ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മ എല്ലാവരുമായും സ്നേഹം പങ്കിട്ടു. അധ്യാപികയായ ലത എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളെയും അമ്പലപ്പുഴയിലെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ആദിലയ്ക്കും നൂറയ്ക്കും പ്രത്യേക ക്ഷണം ഉണ്ടായി. "അവള് നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും വീട്ടില് കയറുന്നതിന് എതിരാണെങ്കില് നിങ്ങള്ക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടില് ഇരിക്കാം. അവര് തമാശയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു. ആദിലയും നൂറയും ഇവരോടൊപ്പം ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരോടും തനിക്ക് സ്നേഹം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.
ഇതോടൊപ്പം ലക്ഷ്മി ഒനിലിനോട് സോറി പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചും അമ്മ എടുത്തു പറഞ്ഞു.
"ആ മോനോട് സോറി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തെറ്റാണെന്ന് മനസിലാക്കിയപ്പോൾ അത് തിരുത്തിയത് കണ്ടപ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നി. ക്ഷമ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലുത്", എന്നാണ് ലക്ഷ്മിയോട് അമ്മ പറയുന്നത്. പിന്നാലെ ഒരോ വീട്ടുകാരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.
എവിക്ട് ആയി പോയ മത്സരാർത്ഥി മസ്താനിയോട് ഒനീൽ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണം ബിഗ് ബോസ് വീടിനുള്ളില് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. സംഭവം കാണാതെ ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒനീലിനോട് ലക്ഷ്മി മോശമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കാര്യങ്ങള് വിശദീകരിച്ചപ്പോള് താന് പറഞ്ഞത് തീര്ത്തും തെറ്റാണെന്നും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതായും ലക്ഷ്മി പറയുകയും ചെയ്തു.
