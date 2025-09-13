"മസ്താനിയെ മോശമായി സ്പര്ശിച്ചു"; ബിഗ് ബോസില് ഒനീലിനെതിരെ ലക്ഷ്മിയുടെ ഗുരുതര ആരോപണം
ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില് ഒനീലിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ലക്ഷ്മി. ഒനീല് തന്നെ മോശമായി സ്പര്ശിച്ചെന്നായിരുന്നു മസ്താനിയുടെ ആരോപണം. മറ്റ് മത്സരാര്ത്ഥികളുടെ മുന്നില്വെച്ച് ഒനീലിനെ ലക്ഷ്മി കുറ്റപ്പെടുത്തി. താന് തെറ്റുചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഒനീലും വ്യക്തമാക്കി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 13, 2025 at 3:00 PM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7ല് ഒനീല് സാബുവിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സഹ മത്സരാര്ത്ഥികളായ ലക്ഷ്മിയും മസ്താനിയും. ഒനീല് തന്നെ മോശമായി സ്പര്ശിച്ചെന്ന മസ്താനയുടെ ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനെ പിടിച്ചുലച്ചു. ടാസ്കിനിടെ ഒനീല് തന്നെ മോശമായാണോ അതോ അറിയാതെയാണോ സ്പര്ശിച്ചതെന്ന സംശയം മസ്താനി, ലക്ഷ്മിയോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെ ഒനീലിനെ മറ്റ് മത്സരാര്ത്ഥികളുടെ മുന്നില്വെച്ച് ലക്ഷ്മി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കാര്യത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ സഹമത്സരാര്ത്ഥികളും നോക്കിനിന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് സഹമത്സാര്ത്ഥികള്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്. മസ്താനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒനീലിനോട് തര്ക്കിക്കുന്നതെന്ന്.
കാണാത്ത കാര്യത്തില് ഒരാളെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തരുതെന്ന് സഹമത്സരാര്ത്ഥികള് ലക്ഷ്മിയെ വിമര്ശിക്കുകയും ഒനീലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. ഒനീലിന്റെ ടച്ചിംഗ് വിഷയം ഒരു കണ്ടന്റ് ആക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി മൈക്ക് ഊരിവെച്ചാണ് ഇക്കാര്യം മസ്താനി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്പെയിസില് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയയില് വെച്ച് ഇക്കാര്യം വ്യക്തിപരമായി ഒനിലിനോട് സംസാരിക്കാം എന്നായിരുന്നു മസ്താനി ലക്ഷ്മിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
എന്നാല് വാഷ്റൂം ഏരിയയില് വെച്ച് ഒനീലിനെ കണ്ടതും ലക്ഷ്മി ഇക്കാര്യത്തില് ഒനീലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന് തന്നെ ഒനീല് തന്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. ആക്ടിവിറ്റി മുറിയില് വെച്ച് ടാസ്കിനിടെ താന് വീഴാന് പോയപ്പോഴാണ് വഴക്കിന് ആസ്പദമായ കാര്യം നടക്കുന്നതെന്ന് ഒനീല് പറഞ്ഞു. ഉടന് തന്നെ താന് മസ്താനിയോട് സോറി പറഞ്ഞതായും ഒനീല് പറയുന്നു. വളരെ സമാധാനപരമായാണ് മസ്താനി പ്രതികരിച്ചതെങ്കിലും വളരെ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് ലക്ഷ്മി പ്രതികരിച്ചത്.
താന് തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും, ദയവായി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഒനീലിന്റെ പ്രതികരണം. ഇതൊരു പ്രശ്നം അല്ലെന്നും, പ്രശ്നം ആക്കരുതെന്നും ഒനീല് പറഞ്ഞപ്പോള് അത്രയും ചീപ്പായ സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല ഞങ്ങള് വരുന്നതെന്ന് ലക്ഷി പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മി കണ്ടില്ലെങ്കില് മിണ്ടാതിരിക്കാന് ഒനീലും പറഞ്ഞു.
ഇതിന് പിന്നാലെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില് ലക്ഷ്മി പരാതി ഉണര്ത്തിച്ചു. ഒനീലിന്റേത് ഏത് ഇന്റന്സിറ്റിയിലുള്ള ടച്ചാണെന് മസ്താനി തനിക്ക് കാണിച്ച് തന്നുവെന്നും അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടച്ച് അല്ലെന്നും ഇതൊരു പ്രശ്നമാക്കുന്നുവെന്നും ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് ക്യാമറയില് നിന്നും ദൃശ്യങ്ങള് എടുക്കട്ടെ എന്ന് ഒനീലും വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: "എന്തൊരു ഭംഗി ഉള്ള ഷര്ട്ടാണ്! എന്ത് ക്ഷമയാണ്..എങ്ങനെ കഴിയുന്നു; എന്റെ ആ പഴയ മോഹന്ലാലിന്റെ നാണവും ചിരിയും കാണാനായി മാത്രം കാണുന്നു": ശാരദക്കുട്ടി