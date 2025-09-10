ETV Bharat / entertainment

ബൈജു എഴുപുന്നയുടെ 'കൂടോത്രം' ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന്; മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയും മോഹൻലാലും ചേർന്ന് റിലീസ് ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ കൂടോത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ചിത്രം.

Koodothram Movie Poster (FB (Mammootty Kampany))
പ്രശസ്‌ത നടൻ ബൈജു എഴുപുന്ന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കൂടോത്രം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയും മോഹൻലാലും ചേർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരുവരുടെയും ഒഫിഷ്യൽ പേജിലൂടെയാണ് റിലീസ് പ്രഖ്യാപനം. ചിത്രം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് തിയേറ്ററിലെത്തും.

സാൻജോ പ്രൊഡക്ഷൻസ് & ദേവഭയം പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ സിജി കെ. നായർ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നു. മലയോര ജില്ലയായ ഇടുക്കിയിലെ സാധാരണക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കൂടോത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഹൊറർ ഹ്യൂമർ രംഗങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ.

ഡിനോ പൗലോസ് (തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ ഫെയിം), ശ്രീനാഥ് കേത്തി (ആനിമൽ, ലക്കി ഭാസ്ക്കർ ഫെയിം), സലിം കുമാർ, ജോയ് മാത്യു, സായ് കുമാർ, സുധി കോപ്പ, ശ്രീജിത്ത് രവി, ജോജി ജോൺ, കോട്ടയം രമേഷ്, സുനിൽ സുഗത, സ്ഥടികം സണ്ണി, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, ബിനു തൃക്കാക്കര, ഫുക്രു, ജോബിൻദാസ്, സിദ്ധാർഥ്, കെവിൻ, പാലിയം ഷാജി, റേച്ചൽ ഡേവിഡ് (ഇരുപത്തിഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഫെയിം), ദിയ, ദിവ്യാ അംബികാ ബിജു, അക്‌സ ബിജു, മനോഹരി ജോയ്, ഷൈനി സാറ, വീണാ നായർ, അംബികാ നമ്പ്യാർ, ചിത്രാ നായർ, ലക്ഷ്‌മി ശ്രീ, സിജി കെ. നായർ, എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. സന്തോഷ് കെ. ചാക്കോച്ചനാണ് രചന നിർവഹിക്കുന്നത്.

ഗാനങ്ങൾ - ബി കെ ഹരിനാരായണൻ. സംഗീതം - ഗോപി സുന്ദർ. ഛായാഗ്രഹണം - ജിസ് ബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഷിജി ജയദേവൻ. എഡിറ്റിങ് - ഗ്രേസൺ. കലാസംവിധാനം - ഹംസ വള്ളിത്തോട്. കോസ്റ്റ്യൂം - ഡിസൈൻ - റോസ് റെജീസ്. മേക്കപ് - ജയൻ പൂങ്കുളം. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ - നിഖിൽ കെ. തോമസ്, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - മിഥുൻ കൃഷ്‌ണ, വിവേക് വേലായുധൻ. ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഷിബു സോൺ. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്- സെന്തിൽ പൂജപ്പുര. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ബിജു കടവൂർ. പിആർഒ - വാഴൂർ ജോസ്. ഫോട്ടോ - നൗഷാദ് കണ്ണൂർ.

50 ഓളം ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ച നടനാണ് ബൈജു എഴുപുന്ന. 2013ല്‍ കെ ക്യൂ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായത്.

