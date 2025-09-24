തമിഴ്നാട് സർക്കാർ യേശുദാസിന് നൽകുന്ന ഏഴാമത്തെ പുരസ്കാരം; എംഎസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും
1986ൽ കലൈമാമണി പുരസ്കാരവും അഞ്ചുതവണ മികച്ച ഗായകനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരസ്കാരത്തോടൊപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നു പവൻ സ്വർണമെഡലും ലഭിക്കും.
September 24, 2025
ചെന്നൈ: സംഗീത ലോകത്തെ ഇതിഹാസ താരമായ കെജെ യേശുദാസിൻ്റെ സംഗീതയാത്രയിലെ മറ്റൊരു പൊൻതൂവലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നൽകിയ എംഎസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി പുരസ്കാരം. തമിഴ് സംഗീത ലോകത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ പുരസ്കാരം. ഈ പുതിയ അംഗീകാരത്തോടെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴായി.
അഞ്ച് തവണയാണ് യേശുദാസിന് മികച്ച ഗായകനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. 1977-78ൽ 'അന്തമാൻ കാതലി', 'മധുരൈയെ മീട്ട സുന്ദരപാണ്ഡ്യൻ' എന്നീ സിനിമകളിലെ ഗാനങ്ങൾക്കും 1981-82ൽ 'മൂൻട്രാം പിറൈ' എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ, 1988ൽ വിവിധ സിനിമകളിലെ ഗാനങ്ങൾക്കും 1989ൽ 'ന്യായ തരസു' എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനത്തിനും 1992ൽ 'മന്നൻ' എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനത്തിനും പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി. ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ യേശുദാസ് തമിഴ് ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ തെളിവുകളാണ്.
1986ൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ കലൈമാമണി പുരസ്കാരവും യേശുദാസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. സംഗീത, നാടക കലകളിലെ അതുല്യ സംഭാവനകൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു. നിലവിൽ 2023ലെ എംഎസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി പുരസ്കാരത്തിനാണ് യേശുദാസ് അർഹനായിരിക്കുന്നത്. സംഗീത മേഖലക്ക് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ അംഗീകാരം.
ഈ പുരസ്കാരത്തോടൊപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും 3 പവൻ സ്വർണമെഡലും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. അടുത്ത മാസം ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും. കൂടാതെ, 2021, 2022, 2023 വർഷങ്ങളിലെ കലൈമാമണി, ഭാരതിയാർ, ബാലസരസ്വതി പുരസ്കാരങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാഹിത്യത്തിന് ഡോ. എൻ മുരുഗേശ പാണ്ഡ്യനും നൃത്ത വിഭാഗത്തിൽ പത്മശ്രീ മുത്തുകണ്ണമ്മാളിനുമാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.
കലൈമാമണി പുരസ്കാരം നേടിയ പ്രമുഖരിൽ ചിലർ:
2021: നടൻ എസ്ജെ സൂര്യ, നടി സായ് പല്ലവി, സംവിധായകൻ ലിംഗുസാമി.
2022: നടൻ വിക്രം പ്രഭു, ഗാനരചയിതാവ് വിവേക, പിആർഒ ഡയമണ്ട് ബാബു.
2023: സംഗീത സംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ, ഗായിക ശ്വേത മോഹൻ, നടൻ മണികണ്ഠൻ, ജോർജ് മാരിയൻ.
