ലാല്‍സലാം എന്ന പേരില്‍ പരിപാടി; മോഹന്‍ലാലിനെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ആദരിക്കും

മോഹന്‍ലാലിനെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ആദരിക്കുമെന്ന് സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍. ഒക്‌ടോബര്‍ 4ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് മോഹന്‍ലാലിനെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആദരിക്കുക. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും.

MOHANLAL MOHANLAL FELICITATION KERALA GOVT മോഹന്‍ലാല്‍
Mohanlal (ETV Bharat)
ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം നേടിയ മോഹൻലാലിനെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആദരിക്കും. ഒക്‌ടോബര്‍ 4ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ മോഹൻലാലിനെ സർക്കാർ ആദരിക്കുമെന്ന് സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ അറിയിച്ചു. ലാല്‍ സലാം എന്ന പേരില്‍ നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പങ്കെടുക്കും.

സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതൊരു സുവർണ്ണ നിമിഷമാണെന്നാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ദാദാ സാഹിബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം നേടിയതിനെ സജി ചെറിയാന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മലയാള സിനിമയ്‌ക്കും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും മോഹൻലാൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മോഹന്‍ലാലിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ താരത്തിനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ച നിരവധി അഭിനേതാക്കളും ഗായകരും പങ്കെടുക്കും. കെഎസ് ചിത്ര, കെജെ യേശുദാസ് തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകും. കൂടാതെ മന്ത്രിമാര്‍, എംപിമാര്‍, എംഎല്‍എമാര്‍, സാംസ്‌കാരിക നേതാക്കള്‍ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ഡൽഹിയിലെ വിജ്‌ഞാന്‍ ഭവനില്‍ നടന്ന 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര ദാന ചടങ്ങില്‍ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൽ നിന്നാണ് മോഹൻലാൽ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഭാര്യ സുചിത്രയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കാന്‍ എത്തിയത്.

പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിച്ച ശേഷമുള്ള മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രസംഗം പ്രേക്ഷകഹൃദയം കവര്‍ന്നിരുന്നു. മലയാള സിനിമയ്ക്കും മലയാളികൾക്കും തന്നെ തേടിയെത്തിയ അംഗീകാരം സമർപ്പിക്കുന്നതായി പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കേയുടെ പേരിലുള്ള പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടെന്നും താരം പറഞ്ഞു.

"മലയാള സിനിമയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെയും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്‌തി എന്ന നിലയിലും ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു. അംഗീകാരം വ്യക്‌തിപരമായ നേട്ടമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മുഴുവൻ മലയാള സിനിമയുടെയും നേട്ടമാണിത്. മലയാള സിനിമ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിനും ക്രിയാത്‌മകതയ്ക്കുമുള്ള സമർപ്പണമായാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

മലയാള സിനിമയെ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ വളർത്തി വലുതാക്കിയവർക്ക് വേണ്ടി ഈയൊരു പുരസ്‌കാരം വാങ്ങാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ. ഈയൊരു നിമിഷം ഞാൻ സ്വപ്‌നത്തിൽ പോലും കണ്ടിരുന്നില്ല. മലയാള സിനിമയെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ വിവേകശാലികളായ പ്രേക്ഷകർക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്. അവരെയും ഈ നിമിഷത്തിൽ ഓർക്കുന്നു," മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു. സിനിമ തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്‌പന്ദനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ തന്‍റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

Also Read: ഫാഫയോ? മലയാളത്തില്‍ സീനിയര്‍ നടന്‍മാരും ഉണ്ടെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍; ഇല്ലില്ല..ഒണ്‍ലി ഫാഫ എന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരന്‍

