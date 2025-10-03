വെടിക്കെട്ട് ആക്ഷന് രംഗങ്ങളുമായി 'കാട്ടാളന്'; തായ്ലന്ഡില് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു
ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് 50 കോടി ബഡ്ജറ്റിന് മുകളില്.
Published : October 3, 2025 at 5:28 PM IST
മാര്ക്കോ എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ക്യൂബ്സ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സ് നിര്മിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ കാട്ടാളന്റെ ചിത്രീകരണം തായ്ലന്ഡില് ആരംഭിച്ചു. ചിത്രത്തില് ആന്റണി പെപ്പെയാണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നത്. പോള് ജോര്ജിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഷെരീഫ് മുഹമ്മദാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര് ഒന്നിനാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.
മൂന്നാഴ്ചയോളം നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതാണ് തായ്ലന്ഡിലെ ചിത്രീകരണം. തുടര്ന്നുള്ള ചിത്രീകരണം ഇടുക്കിയിലായിരിക്കും. ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആന്റണി പെപ്പെയ്ക്കൊപ്പം ജഗദീഷ്, കബീര്ദുഹാന് സിങ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന താരങ്ങള് തായ്ലന്ഡ് ഷെഡ്യൂളില് ഉണ്ട്. പ്രധാനമായും ആക്ഷന് രംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.
പൊന്നിയൻ സെൽവൻ ഒന്നാം ഭാഗം, ബാഹുബലി - 2, കൺ ക്ലൂഷൻ, ജവാൻ, ബാഗി - 2, ഓങ്ബാക്ക് 2 തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങള് ആക്ഷന് ഒരുക്കിയ ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫി രംഗത്തെ പ്രശസ്തനായ കെച്ച കെംബഡിക്കയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.ഫുൾ ആക്ഷൻ പായ്ക്കഡ് സിനിമയെന്നു തന്നെ ഈ ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
സിദ്ദിഖ്, ആൻസൺ പോൾ അടക്കം ബോളിവുഡിലേയും മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേയും പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ കാന്താര ചാപ്റ്റര് 2 വിന് ശേഷം അജനീഷ് ലോകനാഥ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും കാട്ടാളന് സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. കാന്താരയിലം സംഗീതം വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.
അരങ്ങിലും അണിയറയിലും ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഭാഷകളിലെ മികവുറ്റ കലാകാരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആകർഷകമായ ഈ ചിത്രത്തെ ഒരു പാൻ ഇൻഡ്യൻ സിനിമയായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു. ഹിന്ദി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുക.
അതേസമയം കാട്ടാളന് ആക്ഷന് ത്രില്ലര് സിനിമയാണെന്നും എല്ലാവര്ക്കും ഒരുപോലെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും കാട്ടാളന് എന്നും നിര്മാതാവ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കഥയുടെ ഗൗരവം നിലനിര്ത്തുന്നതിനും ആക്ഷന് ത്രില്ലര് സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പരിണാമപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം അനുയോജ്യമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചിത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിര്മാതാവ് ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ചിത്രത്തിന് സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് - ഉണ്ണി. ആർ ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം - രണ ദേവ്, എഡിറ്റിംഗ് - ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം സുനിൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ -ധന്യാ ബാലകൃഷ്ണന്, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ സി. സദർ, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഡിപിൽദേവ്, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജുമാന ഷെരീഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.
