'സിനിമയുടെ പേര് കാന്താര, ശബ്ദം നൽകേണ്ട അഭിനേതാവിൻ്റെ പേര് ഋഷഭ് ഷെട്ടി'; കേട്ടപ്പോള് ഞെട്ടി, ആർജെ സുരാജ് അഭിമുഖം
തിയേറ്ററുകളിൽ ആവേശം തീർക്കുന്ന കാന്താര ചാപ്റ്റർ-1 മലയാളം പതിപ്പിൽ സാക്ഷാൽ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ അഭിമാനത്തിലാണ് ആർജെ സുരാജ്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച അസുലഭ അവസരത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മനസു തുറക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ, കാന്താര എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ മലയാളം പതിപ്പിൽ നായകനായ ഋഷഭ് ഷെട്ടിക്ക് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ ജോക്കിയായ സുരാജ് ആണ്.
ചലച്ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകനും പോസിറ്റീവായി എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വിഷയം മലയാളം ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ നിലവാരം തന്നെയാണ്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ അന്യഭാഷ ഡബ്ബിങ് സിനിമകളെ വച്ച് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാന്താര രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ മലയാളം പതിപ്പ് അതിമനോഹരം തന്നെ.
ഒരു ഡബ്ബിങ് സിനിമയാണെന്ന് തോന്നിക്കാത്ത വിധം കാന്താര ചാപ്റ്റർ വണിൻ്റെ മലയാളം പതിപ്പ് ഒരുക്കുവാൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ ആർജെ സുരാജിൻ്റെ കരിയറിലെ പൊൻ തൂവലായി മാറുകയാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ വൺ. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ആർ ജെ സുരാജ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
93.5 റെഡ് എഫ് എം ഇലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ കൊച്ചിക്കാരോട് സംവദിക്കുന്ന സുരാജ് തന്നെയാണ് ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ മലയാള ശബ്ദമെന്ന് പലർക്കും മനസിലായിട്ടില്ല. അന്തരിച്ച പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം തന്നെ തേടി വരാൻ കാരണമെന്ന് സുരാജ് പറയുന്നു.
റേഡിയോ ജോക്കിയിൽ നിന്ന് ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിലേക്കുള്ള യാത്ര വിശദീകരിക്കാമോ?
2014-15 കാലഘട്ടത്തിൽ എറണാകുളത്തെ ആപ്പിൾ ടവറിൽ ഒരു കോണ്ടൻ്റ് എഡിറ്ററായാണ് കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഫ്ലോറിൽ ഒരു ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ സാധാരണ അങ്ങോട്ട് പോകാറാണ് പതിവ്. എറ്റേണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് ആ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പേര്.
ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സജിത്ത് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉടമസ്ഥൻ. ഒരിക്കൽ ഒരു കോമഡി സീരിയലിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എൻ്റെ ശബ്ദം പരിശോധിച്ചു. ഡബ്ബിങ്ങിനെക്കുറിച്ചോ മറ്റു പ്രൊഡക്ഷൻസുകളെ കുറിച്ചോ എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയും അക്കാലത്തില്ല.
കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഇതാണല്ലേ ഡബ്ബിങ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥ. ഞാൻ നൽകിയ ശബ്ദം, ദൃശ്യത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ ഇട്ട് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് ഡബ്ബിങ് എന്ന കലയ്ക്ക് പിന്നിലെ രസതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത്. ആ നിമിഷം മുതൽ ആരംഭിച്ചു ആ കലാരൂപത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം.
പിന്നീട് തുടർച്ചയായി ഏറ്റേണൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഡബ്ബിങ് വർക്കുകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. തുടർന്നാണ് റേഡിയോയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത്. റേഡിയോ ജോക്കി ആയതിനുശേഷം ഡബ്ബിങ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ആകാശവാണി, റെയിൻബോ എഫ്എം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു.
പിന്നീട് റേഡിയോ ജോക്കി എന്ന പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി തന്നെ ഖത്തറിലേക്ക് വിമാനം കയറി. 2019 കാലഘട്ടത്തിൽ കരിയർ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ റേഡിയോ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. ടെലിവിഷൻ അവതാരകൻ, ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ജീവിതം സുഗമമായി മുന്നേറുന്നു എന്ന് തോന്നിയ സമയത്താണ് കോവിഡ് വില്ലനായി എത്തുന്നത്.
ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വരുമാനത്തിന് ഫുൾസ്റ്റോപ്പ് വീണു. എങ്കിലും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച എറ്റേണൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും ചെറിയ ഡബ്ബിങ് ജോലികൾ ഒരു സഹായം പോലെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്തും മഹാഭാരതം എന്ന സീരിയലിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് ജോലികൾ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പല പല കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നൽകി.
ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്ന ഫ്രീലാൻസ് ജോലികൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് അച്ഛന് അർബുദം ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കേൾക്കുന്നു. ചികിത്സ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട്. ഒരു സ്ഥിര വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റെഡ് എഫ്എമ്മിലേക്ക് ഒരു അവസരം തുറന്നുകിട്ടി.
പിന്നീട് റേഡിയോ ജോലിയിൽ മാത്രമല്ല, ഡബ്ബിങ്ങിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു. പ്രശസ്തമായ സീരിയലുകൾക്കും സിനിമകളിലെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾക്കും ശബ്ദം നൽകി ഡബ്ബിങ് മേഖലയിൽ കാൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനിടയിൽ ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായ പ്രിൻസ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ മലയാളം പതിപ്പിൽ ശിവ കാർത്തികേനുവേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.
യശോദ എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഉണ്ണി മുകുന്ദനുവേണ്ടി മലയാളത്തിൽ ശബ്ദം നൽകി. ഡബ്ബിങ് പ്രൊഫഷനിൽ ഉയർച്ച നേടിത്തന്ന അവസരങ്ങൾ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ. പിന്നീട് സന്താനം നായകനായ ഡി ഡി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ സന്താനത്തിന് വേണ്ടി മലയാളം സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് ഒരുപാട് തെലുഗു, തമിഴ്,ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രങ്ങളിലെ പല പല കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മലയാളം പതിപ്പിനു വേണ്ടി ശബ്ദം നൽകി.
ഒടിടി യുഗം വന്നതിനുശേഷം ഒട്ടുമിക്ക അന്യഭാഷ സിനിമകളുടെയും മലയാളം പതിപ്പിന് സാധ്യതകൾ ഏറി. നമുക്ക് അവസരങ്ങളും. കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകാനും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് ഇടിക്കുമ്പോഴും തൊഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം നൽകാനും സ്ഥിരമായി പോകാറുണ്ടായിരുന്നു.
കാന്താരയിലേക്ക് എങ്ങനെ അവസരം ലഭിച്ചു?
ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണനിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം പോലെയാണ് കാന്താര എന്നെ തേടിയെത്തുന്നത്. കാന്താര എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനുമുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ വിജയകരമായി മുന്നേറുന്ന ദി ബാഡ്സ് ഓഫ് ബോളിവുഡ് എന്ന വെബ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും.
ആര്യൻ ഖാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത വെബ് സീരീസിൽ അമീർഖാൻ്റെ അതിഥി കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി മലയാള ശബ്ദം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അതുപോലെതന്നെ സുഴൽ 2 എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദം നൽകിയത് കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യമായി എടുത്തുപറയണം. ഈ സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയ അശ്വിൻ ഖനാലും, നിർമലും എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിക്കുകയാണ്.
ഇവർക്ക് കൊച്ചി കുസാറ്റിനടുത്ത് നന്മ എന്നൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി. ഒരു കന്നട സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. പറയേണ്ട ട്രാക്ക് നിർമ്മൽ ഡബ്ബ് ചെയ്തുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിലെ തന്നെ ഡയലോഗ് പോലെ " എത്താൻ ഒരല്പം താമസിച്ചുപോയി അല്ലേ" അങ്ങനെയൊരു സംഗതിയാണ് ഡബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടത്.
കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് അലർച്ചയും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഡയലോഗും പറഞ്ഞു. ശേഷം വൈകുന്നേരത്തെ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മടങ്ങി. ഏത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നോ ഏത് കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഏതോ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം പരിശോധിക്കുന്നു അത്രമാത്രം. അത് കിട്ടുമെന്നോ കിട്ടില്ലെന്നോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം എൻ്റെ റേഡിയോയിലെ ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അശ്വിൻ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയാണ്. ഫോണെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എടോ നമ്മൾ അന്ന് ഒരു വോയിസ് ടെസ്റ്റ് നോക്കില്ലായിരുന്നോ. നിൻ്റെ ശബ്ദം ആ കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ചതാണ്... നമുക്ക് ഉടൻ ഡബ്ബിങ് ജോലികൾ ആരംഭിക്കണം..
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒക്കെ അതിനെന്താ ആരംഭിക്കാം. എനിക്ക് സന്തോഷമായി. ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ല ബ്രോ ഏതാ സിനിമ എന്താ കഥാപാത്രം? അപ്പോൾ അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.. ബ്രോ അതൊരു ചെറിയ പരിപാടിയാണ്.. സിനിമയുടെ പേര് കാന്താര ചാപ്റ്റർ വൺ.. ശബ്ദം നൽകേണ്ട അഭിനേതാവിൻ്റെ പേര് ഋഷഭ് ഷെട്ടി.
ഇതു കേട്ടതും ഞാൻ ഷോക്കേറ്റ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കേരളത്തിലെ പതിനാറോളം വരുന്ന മുൻനിര ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ശബ്ദം അശ്വിൻ ഋഷഭ് ഷെട്ടിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തോട് യോജിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് എൻ്റെ ശബ്ദമാണ്.
വിവരം അതീവ രഹസ്യമായിരിക്കണമെന്ന് അശ്വിൻ എന്നോട് നിർദേശിച്ചു. എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ലോട്ടറി അടിച്ച അവസ്ഥ.. രസതന്ത്രം സിനിമയിലെ ഇന്നസെൻ്റിനെ ഓർമ്മ വന്നു. "പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെയുള്ള" എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗും.
അതായത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പുറത്തു പറയാൻ ആകാത്ത അവസ്ഥ. നേരെ ഓഫിസിലെ സ്റ്റുഡിയോക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി. യൂട്യൂബിൽ കാന്താര ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടു. ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റും, വരാഹരൂപം എന്ന ഗാനവും കാന്താര രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ മലയാളം പതിപ്പിന് ശബ്ദം നൽകാനുള്ള അവസരവും ഒരുമിച്ച് മനസിൽ വല്ലാത്തൊരു ട്രാൻസ് മൂഡ് സൃഷ്ടിച്ചു.
ഋഷഭ് ഷെട്ടിക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ്
ഋഷഭ് ഷെട്ടിക്ക് വേണ്ടി മലയാള ശബ്ദമാകാൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും പൂർണമായി അത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം അല്ലായിരുന്നു. ഒരു റീൽ മുഴുവൻ ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചുകൊടുക്കണം. ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് അവസരം പോകും. 13 അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരാണ് ഈ ചിത്രത്തിനുള്ളത്. മലയാളം പതിപ്പ് ഡബ്ബിങ്ങിനു വേണ്ടി ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ മുഴുവൻ സമയവും നന്മ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകും.
ശനിയും ഞായറും മറ്റ് അവധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലുമാണ് ഡബ്ബിങ്. എത്രയും വേഗം ഡബ്ബിങ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന കർശന നിർദേശവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഡബ്ബിങ് ഗുണനിലവാരത്തിൽ യാതൊരുവിധ കുറവും സംഭവിക്കാനും പാടില്ല. ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ അനുവദനീയമല്ല. സിനിമയിലെ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ രംഗങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിച്ചു തരികയുള്ളൂ.
ഒരു ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഷോട്ട് പോലും കാണിച്ചു തരില്ല. ചില രംഗങ്ങൾ ഡബ്ബ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എന്ത് എന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നിർബന്ധമായി അവർ മോണിറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യും. ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് കാണിച്ചു തരാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്നാകും മറുപടി ലഭിക്കുക.
തുളു ഭാഷയിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുളുവിലെ ദൈവികമായ പ്രയോഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളിൻ്റെ പൊടിപൂരം ആയിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കഥാപാത്രം അലറുന്ന തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഫൈറ്റ് സീക്വൻസിലെയും ക്ലൈമാക്സിലെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സീനിലെ അലർച്ചയും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡബ്ബ് ചെയ്തത്.
കാന്താരയുടെ ഭാഗമായവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു.. മരണങ്ങൾ.. എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ.. താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായോ..
ഒരിക്കലുമില്ല.. ഒരുപക്ഷേ കാന്താര എന്ന സിനിമ കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. രസകരമായ ഒരു അനുഭവം വിശദീകരിക്കാം. വർഷാവർഷം കൊച്ചിയിൽ വലിയൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെൻ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവർഷം ഞാൻ എൻ്റെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ചു.
രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായി. ഇത്തവണയും പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാന്താരയുടെ ഡബ്ബ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ടൂർണമെൻ്റ്. ഡബ്ബിങ് ഒഴിവാക്കി പോകാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അണിയറ പ്രവർത്തകരോട് സൗമ്യഭാഷയിൽ ടൂർണമെൻ്റിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അനുമതി ചോദിച്ചു. പരമാവധി രണ്ട് റൗണ്ട് വരെ മാത്രമേ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ.. അതുകഴിയുമ്പോൾ തോൽക്കാറാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉച്ചയോടുകൂടി ഡബ്ബിങ്ങിന് എത്തിക്കോളാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.
മനസില്ലാ മനസോടെയാണ് ടൂർണമെൻ്റ് കളിക്കാൻ പോകാൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർ സമ്മതിച്ചത്. നൂറിലധികം കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് കാന്താര എന്ന സിനിമയിൽ. ഇത്രയും പേര് ഡബ്ബ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എനിക്ക് സമയം നൽകിയത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് വരില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഇടവേളയിൽ വാഹനം എടുത്ത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തും. രണ്ടു മണിക്കൂർ ഡബ്ബ് ചെയ്യും. ശേഷം വീണ്ടും മാച്ചിന് പോകും.
എന്നോടൊപ്പം കളിക്കുന്നത് ഒരു തുടക്കക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരാജയബോധ്യത്തോടെ കൂടി തന്നെയാണ് ടൂർണമെൻ്റിനു പോയത്. പക്ഷേ അത്ഭുതമെന്നു പറയട്ടെ ഫൈനൽ വരെ ഞങ്ങൾ എത്തി. ഓരോ മാച്ച് കഴിയുമ്പോഴും രണ്ടുമണിക്കൂർ മൂന്നുമണിക്കൂർ ഇടവേളയുണ്ടാകും. ആ ഇടവേളകളിലും മാച്ച് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം വൈകുന്നേരവും മാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് പുലർച്ചെയും ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി ഡബ്ബ് ചെയ്തു. രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഫൈനൽ.
സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയോ അപേക്ഷിച്ച് ടൂർണമെൻ്റിനു പോകാൻ അനുമതി വാങ്ങി. ടൂർണമെൻ്റ് ഇടയിൽ കാലിനും ചെറിയ പരിക്കുപറ്റിയിരുന്നു. ഫൈനലിൽ തോറ്റു. എങ്കിലും ആദ്യ റൗണ്ടിലോ രണ്ടാം റൗണ്ടിലോ പുറത്തായി കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ വരെ എത്തി. അതും കളിയിൽ മുഴുവനായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സമയത്ത്. ഒപ്പം കളിച്ച ടീമുകൾ എല്ലാം വമ്പൻമാരാണ്.
കാന്താര ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടതുപോലെ ബാഡ് ലക്ക് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ടൂർണമെൻ്റിലെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായേനെ. ഒരു റൗണ്ടിൽ പോയി തോറ്റിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് പോയ ഞാൻ ഫൈനൽ വരെ എത്തി. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡബ്ബിങ് പൂർണമായി ഞാൻ ചെയ്തു തീർത്തു.
ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഡബ്ബിങ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അതിൽ മുഴുവൻ സമയവും ഡബ്ബ് ചെയ്തട്ടില്ല. ചില മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഡബ്ബ് ചെയ്യുക. മണിക്കൂറുകൾ ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കിയാൽ പരമാവധി മൂന്ന് ദിവസം. 7 റീലുകളാലാണ് ( ഒരു റീൽ പരമാവധി 11 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ) ഋഷഭ് ഷെട്ടിക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധി..
ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി സമയക്രമം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ. കാന്താരയുടെ ഡബ്ബിങ് എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുപുറമെ എൻ്റെ ജോലിയുടെ തിരക്കുകൾ. മറ്റ് ഡബ്ബിങ് വർക്കുകൾ. സൂര്യ ടിവിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന കന്യാദാനം എന്ന സീരിയൽ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം വരുമാനം തരുന്നതാണ്. കാന്താര എന്ന സിനിമ ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയ ആ നാളുകൾ ശരിക്കും വല്ലാത്ത മാനസിക സംഘർഷം എന്നിലുണ്ടാക്കി. പക്ഷേ ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ലാതെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.
ഡബ്ബിങ്ങിലെ ചലഞ്ചുകൾ..
പ്രധാന ചലഞ്ച് ലിപ്പ് സിങ്ക് ശരിയാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. അതായത് കഥാപാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് കന്നട ഭാഷയാണ്. അവർ സംസാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതേ മീറ്ററിലാണ് മലയാളം ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ഒറിജിനൽ ഡയലോഗിനോട് സമാനതയുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ ഒരു വഴിക്കും ഡയലോഗ് മറ്റൊരു വഴിക്കും പോകും.
ഒരു പരിധിവരെ എങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് തീയേറ്ററിൽ ആസ്വാദനം കൃത്യമായി ലഭിക്കില്ല. കന്നടയുടെയും മലയാളഭാഷയുടെയും താളം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കന്നട ഭാഷ പറയും പോലെ ഒരിക്കലും മലയാളം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. രണ്ടിനെയും വേഗതയ്ക്ക് പോലും വ്യത്യാസമുണ്ട്.
കാന്താര എന്ന സിനിമ കന്നട പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ ഒറിജിനലായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്ക് ചില നീട്ടലുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു നീട്ടലോടു കൂടിയാകും നിർത്തുക. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മലയാളം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത അത്തരം നീട്ടലുകൾ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്താൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കല്ല് കടിക്കും.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം നീട്ടലുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ മലയാള പദങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ലിപ്പ് സിങ്കിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്കിൻ്റെ മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങൾ വരെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് കച്ചവടം എന്ന വാക്കാണ് തർജ്ജമയായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വ്യാപാരം, വ്യവഹാരം എന്നീ വാക്കുകൾ കൂടി കരുതണം. ഇത് മൂന്നും പറഞ്ഞു നോക്കി ഏതാണോ ചുണ്ടിൻ്റെ ചലനങ്ങൾക്ക് സമാനമായി വരുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കും.
"ഇനിമുതൽ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ പങ്ക് അതിർത്തിയിൽ വയ്ക്കേണ്ടതില്ല " ഈ ഡയലോഗ് സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. വളരെ വേഗതയിലാണ് ഋഷഭ് ഷെട്ടി ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ വേഗതയാണ്.
മലയാളം ഇത്രയും വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അല്ല. നിരവധി തവണ ചിലപ്പോൾ ഡബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടിവരും. ആദ്യം ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ഉണ്ടാകില്ല. വീണ്ടും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളുടെ ക്ലാരിറ്റി പ്രശ്നം നേരിടും.
വീണ്ടും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴും. പിന്നെ വിശ്രമിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. വീണ്ടും ചൂടുവെള്ളം ഒക്കെ കുടിച്ച് ഒരല്പം കഴിഞ്ഞ് ആകും ഡബ്ബിങ് തുടങ്ങുക. സാധാരണ മലയാള സിനിമയോ മലയാളം സീരിയലോ ഡബ്ബിങ് ഇതിൻ്റെ പകുതി ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും ഉണ്ടാകാറില്ല. ഒരു ദിവസം 5 എപ്പിസോഡുകൾ വരെ നമുക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്തു തീർക്കാം.
ഡബ്ബിങ് ഡയറക്ടറിൽ ഒരാളായ നിർമ്മലിന് കന്നട തെലുഗു ഭാഷകൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാം. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടാൽ അവിടെയുള്ള കാന്താരയുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറോട് നിർമ്മൽ കന്നട ഭാഷയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡയലോഗിൻ്റെ ഫീൽ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു..
പല ഡയലോഗുകൾക്കിടയിലും കുത്തും കോമയും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വേഗത്തിലും നീളത്തിലുമുള്ള ഡയലോഗുകൾ ആയിരുന്നു പലതും. ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയത് നായികയോട് സംസാരിക്കുന്ന വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു സീൻ ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരുന്നു. "ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ തുറങ്കിലടച്ചു "എന്നു തുടങ്ങുന്ന ആ ഡയലോഗുള്ള സീൻ തിയേറ്ററിൽ ഏറെ കയ്യടികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി..
ആ നീളത്തിലുള്ള ഡയലോഗ് മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഋഷഭ് ഷെട്ടി പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായ മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയപ്രകടനത്തോട് നീതിപുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഡബ്ബ് ചെയ്യാനും. വലിയ ഡയലോഗ് കാണാതെ പഠിച്ച് കൃത്യമായ മീറ്ററിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ.
കൃത്യമായ ഫീലും ഉണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിച്ച് പറയുന്നതുപോലെ പ്രേക്ഷകന് തോന്നാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് കാന്താര എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മലയാളം ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ കുറച്ച് പ്രശംസിക്കുന്നത്.
ക്ലൈമാക്സിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകാശമേ എന്ന അലർച്ച കലർന്ന ഡയലോഗ് മൈക്കിന് പിന്നിലേക്ക് കുറച്ചു മാറി വലിയ ശബ്ദത്തിൽ നിരവധി തവണ ശ്രമിച്ച് ഡബ്ബ് ചെയ്തതാണ്. ഓരോ റീൽ ഡബ്ബ് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത് അയച്ചുകൊടുക്കും. ഋഷഭ് ഷെട്ടി അടക്കമുള്ളവർ ഇത് പരിശോധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.
ഡബ്ബ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എല്ലാം ഓക്കേ പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞാലും പിന്നെയും ഡബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഋഷഭ് ഷെട്ടി ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തും. വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ വീണ്ടും ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കും. അതിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ സീനുകൾ പോലും ഉണ്ടാകാം. സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം പുഴയിലൂടെ വരുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. അത് ഡബ്ബിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ചേർത്ത സീനാണ്. ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് ഋഷഭ് ഷെട്ടിക്കൊപ്പം മലയാളം അറിയാവുന്നവരുമുണ്ട്.
ഋഷഭ് ഷെട്ടിയെ നേരിട്ട് കണ്ടോ..
നേരിട്ട് കണ്ടു..പക്ഷേ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സിനിമയുടെ അവസാനഘട്ട പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ എറണാകുളത്തുള്ള സപ്താ സ്റ്റുഡിയോസിൽ ആണ് ചെയ്തത്. അവിടെയുള്ള സൗണ്ട് എൻജിനീയർ സുഹൃത്ത് വഴി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് സിനിമയുടെ റിലീസിങ് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെയുള്ള ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. പക്ഷേ വളരെ തിരക്കുപിടിച്ച ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് തോന്നി.
തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എന്തു തോന്നി?
ബാഹുബലിയും ആർ ആർ ആറും ഒക്കെ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടപ്പോൾ എന്നായിരിക്കും ഇതുപോലൊരു നായകന് എൻ്റെ ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ തന്നെ. അത്തരം ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും കൊതിയുടെയും ഒക്കെ സാക്ഷാത്കാരം ആയിരുന്നു കാന്താര.
ആദ്യം ഒരു നായകന് ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ശിവകാർത്തികേയന് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് ശബ്ദം നൽകി. അപ്പോഴും നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഋഷഭ് ഷെട്ടിക്ക്. എന്ത് കാര്യവും ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് സഫലമാകുമെന്ന് അടിവരയിട്ടു പറയുകയാണ് ആർ ജെ സുരാജ്.
