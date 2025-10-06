ETV Bharat / entertainment

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിച്ച് കാന്താര:ചാപ്റ്റർ 1; നാലുദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത്, ചിത്രം 500 കോടിയിലേക്ക്

ഗംഭീര വരവേല്‍പ്പാണ് രാജ്യത്ത് നിന്നുടനീളം ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ദസറ റീലീസായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

കാന്താര:ചാപ്റ്റർ 1 പോസ്‌റ്റര്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 8:17 PM IST

ഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ കാന്താര:ചാപ്റ്റർ 1 ഹിന്ദി ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ പോലും റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറുകയാണ്. ചിത്രത്തിന് ഗംഭീര വരവേൽപ്പാണ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വന്‍ കലക്ഷന്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹിന്ദി പതിപ്പും ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്.

ഹിന്ദിയില്‍ നിന്ന് മാത്രം നാലുദിവസം കൊണ്ട് 75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഈ കുതിപ്പ് തുടര്‍ന്നാല്‍ ആദ്യവാരത്തില്‍ തന്നെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍ 500 കോടി രൂപ കടക്കുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനസില്റ്റുകള്‍ വിലയിരുത്തന്നത്.

2025 ഒക്ടോബർ 2 ന് ദസറയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയ കാന്താര: ചാപ്റ്റർ 1, ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. സാക്‌നില്‍ക്കിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ചിത്രത്തിന്‍റെ മൊത്തം ആഗോള തലത്തില്‍ നിന്ന് 326 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 225.25 കോടി രൂപയും ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 270.25 കോടി രൂപയുമാണ്. ഓവര്‍സീസില്‍ നിന്ന് 55.7 കോടി രൂപയാണ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ കന്നഡയിൽ ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടുന്ന ചിത്രമായി കാന്താര രണ്ടാം ഭാഗം മാറിയിട്ടുണ്ട്.

കന്നഡയില്‍ നിന്ന് മാത്രം നാലുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 64.35 കോടി രൂപ നേടി. നാലാം ദിവസത്തില്‍ 16.75 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസത്തില്‍ 14.5 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില്‍ 13.5 കോടി രൂപയും ഒന്നാം ദിവസത്തില്‍ 19.6 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.

തെലുഗുവില്‍ നിന്ന് 47 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. നാലാം ദിവസത്തില്‍ മാത്രം 11.5 കോടി രൂപ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു. മൂന്നാം ദിവസത്തില്‍ 11.25 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില്‍ 11.5 കോടി രൂപയും ഒന്നാം ദിവസത്തില്‍ 13 കോടി രൂപയുമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഹിന്ദി പതിപ്പിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. 73. 5 കോടി രൂപയാണ് ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലഭിച്ചത്. നാലാം ദിവസത്തില്‍ 23 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസത്തില്‍ 19.5 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില്‍ 12.5 രൂപയും ഒന്നാം ദിവസം18.5 രൂപയുമാണ്. ഓരോ ദിവസവും കലക്ഷന്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പില്‍ നിന്ന് കാണുന്നത്.

ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് (Sacnilk)

തമിഴില്‍ നിന്ന് ഇതുവരെ നേടിയത് 22 കോടി രൂപയാണ്. നാലാം ദിവസത്തില്‍ 6.75 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസത്തില്‍5.5 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില്‍4.25 കോടി രൂപയും ഒന്നാം ദിവസത്തില്‍ 5.5 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.

മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 18.15 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. ഒന്നാം ദിവസത്തില്‍ 5.25 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചതെങ്കില്‍ രണ്ടാം ദിവസം3.65 ആയി കുറഞ്ഞു. മൂന്നാം ദിവസത്തില്‍ 4.25 ആയി വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. നാലാം ദിവസത്തിലും 5 കോടി രൂപയുടെ വര്‍ധനവുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ചാപ്റ്റർ 1ന്‍റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് ഇതുവരെ കാന്താരയുടെ (ഹിന്ദി) ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കലക്ഷനെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആദ്യഭാഗം ഹിന്ദിയിൽ 85 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു. ആദ്യ ആഴ്‌ചയില്‍ (ആദ്യ ബുധനാഴ്ചയോടെ) കാന്താരയുടെ ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനെ കാന്താര: ചാപ്റ്റർ 1ന്‍റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് മറികടക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

കാന്താര: ചാപ്റ്റർ 1ന്‍റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് യാഷ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച കെജിഎഫ്: ചാപ്റ്റർ 2 (ഹിന്ദി) യുമായി മത്സരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ, കെജിഎഫ്: ചാപ്റ്റർ 2 ന് ശേഷം ഹിന്ദിയിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ കന്നഡ ചിത്രമാണ് കാന്താര: ചാപ്റ്റർ 1. റിലീസ് ചെയ്‌ത ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ യാഷിന്‍റെ ചിത്രം 143 കോടി രൂപയിലധികം നേടിയിരുന്നു. ആദ്യ വാരത്തില്‍ തന്നെ ഇതിനെ മറികടക്കാന്‍ കഴിയുമോയെന്നാണ് ആരാധകരും സിനിമാ പ്രേമികളും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

