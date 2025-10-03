ETV Bharat / entertainment

ആദ്യ ദിനം നേടിയത് 60 കോടി; കാന്താര ചാപ്റ്റര്‍ 1-എ ലെജന്‍ഡ് റെക്കോർഡുകള്‍ ഭേദിക്കുമോ?

ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ആദ്യ ദിനം നേടിയ കളക്ഷൻ പുറത്ത്. അഭിനന്ദിച്ച് ജൂനിയർ എൻടിആർ.

KANTARA COLLECTION DAY 1 കാന്താര KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION RISHAB SHETTYS KANTARA
Kantara Chapter 1 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2025 at 1:10 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: 2022 ലെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റര്‍ കാന്താരയുടെ പ്രീക്വൽ ആയ 'ചാപ്റ്റര്‍ 1-എ ലെജന്‍ഡി'ന് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രതികരണം. 60 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യദിന കളക്ഷൻ. ഒക്ടോബർ 2 ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം റിലീസ് ദിവസം മാത്രം എല്ലാ ഭാഷകളില്‍ നിന്നുമായി നേടിയ തുകയാണിത്.

2025 ലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവകാല പാൻ-ഇന്ത്യ റിലീസുകളിലൊന്നായാണ് കാന്താരയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി ട്രാക്കർ സാക്‌നിൽക് ആണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ഇന്ത്യയിലുടനീളം ആദ്യ ദിവസം നേടിയ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്. കാന്താരയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ തുടക്കം, ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസിൽ തരംഗം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത്.

ആദ്യദിന കളക്ഷൻ കോടികള്‍ മറികടന്ന സയാര (22 കോടി രൂപ), ഛാവ (31 കോടി രൂപ) പോലുള്ള ഈ വര്‍ഷത്തെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളെ മറികടന്നാണ് കാന്താരയുടെ കുതിപ്പ്. ആദ്യ പതിപ്പായ കാന്താര, 2 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ എടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 309 കോടി രൂപയും ആഗോളതലത്തിൽ 407 കോടി രൂപയും നേടിയ ചിത്രം ആ വർഷത്തെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറി.

ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രീക്വൽ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ് നടത്തുമ്പോള്‍ മറ്റ് പല സിനിമകളുടെയും വിജയത്തെ മറികടക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നിറഞ്ഞ തിയേറ്ററുകളിലാണ് ചിത്രം ഓടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകയിൽ സിനിമാപ്രേമികള്‍ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നുണ്ട്. റിലീസ് ദിവസം 88.13% ആയിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ തിയേറ്റർ ഒക്യുപൻസി.

മോർണിങ് ഷോ: 73.56%

നൂണ്‍ ഷോ: 96.14%

ഈവനിങ് ഷോ: 90.78%

സെക്കൻ്റ് ഷോ: 92.04%

അഭിനന്ദിച്ച് ജൂനിയർ എൻ‌ടി‌ആർ

സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളില്‍ നിന്ന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം ഒഴുകുകയാണ്. സൂപ്പർസ്റ്റാർ ജൂനിയർ എൻ‌ടി‌ആർ കാന്താര ടീമിനുള്ള അഭിനന്ദനം സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

"കാന്താര ചാപ്റ്റര്‍ 1 ൻ്റെ മികച്ച വിജയത്തിന് മൊത്തം ടീമിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നടനായും മികച്ച സംവിധായകനായും ഋഷഭ് അത്ഭുതം സൃഷ്‌ടിച്ചു. ഋഷഭിൻ്റെ ദർശനത്തെ പിന്തുണച്ചതിന് ഹോംബേൽ ഫിലിംസിനൊപ്പം മുഴുവൻ അഭിനേതാക്കൾക്കും അണിയറപ്രവർത്തകർക്കും ആശംസകൾ." ജൂനിയർ എൻ‌ടി‌ആർ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

കാന്താര അധ്യായം 1

ഋഷഭ് ഷെട്ടി സംവിധാനം ചെയ്‌ത കാന്താര എ ലെജൻഡ് അധ്യായം 1 എ.ഡി. 300-ൽ കദംബ രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഭൂത കാല ആചാരത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം, പുരാണങ്ങൾ, ഗോത്ര യുദ്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ജയറാം ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

നാഗ സാധുവും ഉഗ്രൻ യോദ്ധാവുമായ ബെർമെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഋഷഭ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിജയേന്ദ്ര രാജാവായി ജയറാം, കനകവതിയായി രുക്‌മിണി വസന്ത്, കുലശേഖരനായി ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ അണിനിരക്കുന്നു. ഹോംബാലെ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീതം അജനീഷ് ലോക്‌നാഥ്, ഛായാഗ്രഹണം അരവിന്ദ് എസ് കശ്യപ്, എഡിറ്റിംഗ് സുരേഷ് മല്ലയ്യ എന്നിവരാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

