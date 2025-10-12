ബോക്സ് ഓഫിസില് കൊടുങ്കാറ്റായി കാന്താര ചാപ്റ്റര് 1; അതിവേഗം കുതിക്കുന്നു, ആഗോള കലക്ഷന് റിപ്പോര്ട്ട്
600 കോടിയിലേക്ക് അടുത്ത് ചിത്രം. പത്താം ദിനത്തിലും ബോക്സ് ഒഫിസില് കുതിച്ച് പാഞ്ഞ് ചിത്രം.
Published : October 12, 2025 at 2:03 PM IST
ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന കാന്താര ചാപ്റ്റര് 1 ബോക്സ് ഓഫിസില് കുതിച്ചു പായുകയാണ്. ചിത്രം റീലീസായി പത്തുദിവസത്തിനുള്ളില് തന്നെ 554.5 കോടി രൂപയാണ് ആഗോള തലത്തില് നേടിയത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തി ആദ്യ ദിനം മുതല് ആഗോളതലത്തില് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
ഋഷഭ് ഷെട്ടി രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ച് നായകനായും എത്തിയ ഈ ചിത്രം ദസറ റിലീസായി ഒക്ടോബര് 2 നാണ് തിയേറ്ററില് എത്തിയത്. ഹൊംബാലെ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില് വിജയ് കിരഗണ്ടൂരും ചലുവെ ഗൗഡയും ചേര്ന്ന് നിര്മ്മിച്ച ചിത്രമാണിത്.
ചിത്രം റിലീസായി രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും തളരാതെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. കന്നഡയിലും തെലുഗുവുലും മാത്രമല്ല ഹിന്ദിയിലും റെക്കോര്ഡ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടുന്നത്. പ്രമുഖ ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക്കിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ആഗോള തലത്തില് 554.5 കോടി രൂപ നേടി എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ചിത്രം 500 കോടി രൂപ കടന്നുവെന്ന് നിര്മാതാക്കളായ ഹോംബാലെ ഫിലിംസും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് 398.15 കോടി രൂപയും ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 474.5 കോടി രൂപയും ഓവര്സീസില് നിന്ന് 80 കോടി രൂപയുമാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. വാരാന്ത്യമായ ഞായറാഴ്ചത്തെ കണക്കുകള് കൂടി വരുമ്പോള് ഏകദേശം 600 കോടി രൂപയുടെ അടുത്തെത്തുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്മാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കണക്കുകള്
കന്നഡയില് നിന്ന് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് 125.7 കോടി രൂപയാണ്. പത്താം ദിവസത്തില് 11.25 കോടി രൂപയാണ് നേടിയതെങ്കില് ഒന്പതാം ദിവസം 7.5 കോടി രൂപയായിരുന്നു. എന്നാല് എട്ടാം ദിവസത്തില് 7.85 കോടി രൂപയും എഴാം ദിവസത്തില് 9.25 കോടി രൂപയും നേടി. ആറാം ദിനത്തില് 13.5 കോടി രൂപയായിരുന്നു ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. അഞ്ചാം ദിനത്തില് ഇത് 12 കോടി രൂപയും നാലാം ദിനത്തില് 16.75 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു. മൂന്നാം ദിവസം 14. 5 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസം 13.5 കോടി രൂപയും റിലീസ് ദിനത്തില് 19.6 കോടി രൂപയുമാണ് കന്നഡയില് നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.
തെലുഗുവില് നിന്ന് 11 ദിവസം കൊണ്ട് 72.05 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. തെലുഗുവില് നിന്ന് ആദ്യ ദിനത്തേക്കാളും കലക്ഷന് പിന്നീട് കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുന്നതായി കാണാം. ഹി
ന്ദിയിലാണ് റെക്കോര്ഡ് കലക്ഷന്. 130 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ആദ്യ ദിനത്തില് 18.5 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയതെങ്കില് രണ്ടാം ദിനത്തില് ഇത് 12.5 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. മൂന്നാം ദിവസത്തില് വീണ്ടും വലിയ വര്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 19.5 കോടി രൂപയും നാലാം ദിനത്തില് 23 കോടി രൂപയുമായി ഉയര്ന്നു. എന്നാല് അഞ്ചാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും 8.75 ആയി ഇത് കുറയുന്നതാണ് നാം കണ്ടത്. ആറാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും 11.25 കോടി രൂപയായി അത് വീണ്ടും ഉയര്ന്നു. ഏഴാം ദിവസം 8.25 കോടി രൂപയും എട്ടാം ദിവസം7 കോടി രൂപയുമായി താഴ്ന്നു. ഒന്പതാം ദിവസത്തിലും വലിയ മാറ്റമൊന്നുണ്ടായില്ല. 7.25 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. എന്നാല് പത്താം ദിവസത്തില് മാത്രം 14 കോടി രൂപയായി വീണ്ടും വര്ധിച്ചു.
തമിഴില് നിന്ന് 38.75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് 31 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.
യാഷിന്റെ 'കെജിഎഫ്: ചാപ്റ്റര് 2'-ന് ശേഷം ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കന്നഡ സിനിമയാണ്. വെറും ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ആദ്യ ഭാഗമായ കാന്താരയുടെ കലക്ഷൻ മറികടന്നിരുന്നു. ഇതോടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച വരുമാനം നേടിയ 25 ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ ചിത്രത്തിനായി. 558 കോടി രൂപ കലക്ഷൻ നേടിയ ടൈഗർ സിന്ദാ ഹേ, ധൂം 3 എന്നീ സിനിമകളെയാണ് കാന്താര പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.
ട്രാക്കര്മാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ 600 കോടി രൂപയോട് അടുക്കുകയാണെങ്കില് 570 കോടി രൂപ നേടിയ സയ്യാര, 585 കോടി രൂപ നേടിയ പത്മാവത് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രങ്ങളുടെ എക്കാലത്തെയും കലക്ഷനുകളെ കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 മറികടക്കാൻ അധികം വെെകില്ല.
