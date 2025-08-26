ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര'. ഫഫദ് ഫാസിലിനെയും കല്യാണി പ്രിയദര്ശനെയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അല്ത്താഫ് സലീം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 29നാണ് തിയേറ്ററുളില് എത്തുന്നത്. റിലീസിനോടടുക്കുമ്പോള് ചിത്രം വാര്ത്തകളിലും ഇടംപിടിക്കുകയാണ്.
സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. സംവിധായകന് അല്ത്താഫും സിനമയിലെ അഭിനേതാക്കളും ചേര്ന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ. 1991ല് അശോകന് സംവിധാനം ചെയ്ത 'മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത്' എന്ന സിനിമയിലെ പ്രശസ്തമായൊരു രംഗം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ.
ഫഹദ് ഫാസില്, കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്, വിനയ് ഫോര്ട്ട്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, അല്ത്താഫ് സലീം എന്നിവരാണ് 'മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്തെ' വീഡിയോ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്, വിനയ് ഫോര്ട്ട്, നിര്മ്മാതാവ് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് തുടങ്ങിയവര് അവരുടെ സോഷ്യല് മീഡിയ പേജുകളില് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഓടും കുതിര ആക്ടിംഗ് വര്ക്ക്ഷോപ്പ് ഫൂട്ടേജ് ലീക്കിഡ്" -എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഫഹദ് ഫാസില്, കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് എന്നിവരെ കൂടാതെ വിനയ് ഫോര്ട്ട്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ എന്നിവരും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ലാല്, ബാബു ആന്റണി, ഇടവേള ബാബു, ജോണി ആന്റണി, അനുരാജ് ഒ.ബി, ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി, വിനീത് വാസുദേവന്, ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാര് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
'ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില് ഒരിടവേള' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അല്ത്താഫ് സലിം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. അല്ത്താഫ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. ഛായാഗ്രഹണം ജിന്റോ ജോർജും എഡിറ്റിംഗ് നിധിന് രാജ് അരോളും നിര്വ്വഹിച്ചു.
കലാസംവിധാനം - ഔസേഫ് ജോൺ, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മഷർ ഹംസ, നൃത്ത സംവിധാനം - അനുഷ വിശ്വനാഥൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - അശ്വിനി കാലെ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - നിക്സൺ ജോർജ്, ഫൈനൽ മിക്സ് - സിനോയ് ജോസഫ്, ഗാനരചന - സുഹൈൽ കോയ, കളറിസ്റ്റ് - രമേശ് സിപി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സുധർമൻ വള്ളിക്കുന്ന്, ഫിൻ കൺട്രോളർ - ശിവകുമാർ പെരുമുണ്ട, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - അനീവ് സുകുമാർ, വിഎഫ്എക്സ് - സ്റ്റുഡിയോ ഡിജിബ്രിക്സ്, ഡിസൈനുകൾ - യെല്ലോടൂത്ത്സ്, വിതരണം - സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ്, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, പിആര്ഒ - എഎസ് ദിനേഷ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
