"പല നിര്‍മ്മാതാക്കളും അതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കില്ല"; ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനെ പ്രശംസിച്ച് കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍

ദുൽഖറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാഴ്‌ച്ചപ്പാടോടെ ലോകയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍. കല്യാണി സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ആയി എത്തിയ ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്ര .

Dulquer Salman Kalyani Priyadarshan (ETV Bharat)
Published : September 6, 2025 at 5:17 PM IST

കല്യാണി പ്രിയദർശന്‍റേതായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് 'ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്ര'. കല്യാണി സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ആയി എത്തിയ ആദ്യ ചിത്രം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രമായാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്.

ഓഗസ്‌റ്റ് 28ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രം 10 ദിവസം കൊണ്ട് മികച്ച കളക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്‌ച്ച കൊണ്ട് തന്നെ 50 കോടി കളക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രം ആളോഗതലത്തില്‍ 100 കോടി ക്ലബ്ബിലും ഇടംപിടിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം നിര്‍മ്മിച്ച ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍.

ഒരു സ്‌ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ പ്രധാന മുഖമായി കണ്ട് ലോക പോലുള്ള സിനിമയെ പിന്തുണയ്‌ക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എപ്രകാരമാണ് ഒരു നിര്‍മ്മാതാവായ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ വഹിച്ചതെന്ന് കല്യാണി പറയുന്നു. ഒരു തെലുഗു എന്‍റര്‍ടെയിന്‍മെന്‍റ്‌ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കല്യാണി ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചത്.

"സത്യമായും ദുൽഖര്‍ സല്‍മാന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എല്ലായിപ്പോഴും കഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അധികം ആളുകള്‍ ഉണ്ടാവാറില്ല. കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ദുൽഖറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാഴ്‌ച്ചപ്പാടോടെ ഇതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു", കല്യാണി പറഞ്ഞു.

"ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിന് പോലും, ഒരു സാധാരണ മലയാള ചിത്രത്തിന് പോലും, ഇത് ഉയർന്ന ബജറ്റാണ് (30 കോടി). ഇതൊരു സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. ഇത് നമുക്കൊരു സ്‌ത്രീയെ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാന്‍ കഴിയും. ഈ സീരീസ് മുഴുവൻ ആരംഭിക്കുന്നത് പുരുഷ സൂപ്പര്‍ ഹീറോകളെ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത്, അതൊരു സ്‌ത്രീ ആകട്ടെ എന്നാണ്. അവളുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കും... പല നിർമ്മാതാക്കളും ഇതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കില്ല", കല്യാണി പറഞ്ഞു.

സിനിമ വിജയിച്ചതിന്‍റെ ആവേശം പങ്കുവയ്‌ക്കാനും കല്യാണി മറന്നില്ല. "ഇതിലൂടെ ആദ്യ ചുവടുവെച്ച ഒരാൾക്ക് അതിന്‍റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ കൊയ്യുന്നതിൽ എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്," കല്യാണി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

റിലീസ് ചെയ്‌ത് ആദ്യ ആഴ്‌ച്ചയില്‍ തന്നെ ലോക ആഗോളതലത്തില്‍ 100 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത ചിത്രമായും 'ലോക' മാറി. നസ്‌ലെന്‍, സാൻഡി, അരുൺ കുര്യൻ, ചന്തു സലിംകുമാർ, നിഷാന്ത് സാഗർ, രഘുനാഥ് പലേരി, വിജയരാഘവൻ, ശരത് സഭ, നിത്യ ശ്രീ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരന്നു.

