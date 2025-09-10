ETV Bharat / entertainment

"ഡോം, നിങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ സാധ്യമാകില്ലായിരുന്നു", "വിജയം തലയ്ക്ക് പിടിക്കരുത്, പരാജയം ഹൃദയത്തിലും ഏറ്റരുത് ചക്കരേ"; കല്യാണിക്ക് അച്ഛന്‍റെ ഉപദേശം

200 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ ഇടംപിടിച്ച് ലോക. മലയാള സിനിമയില്‍ 200 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ ഇടംപിടിച്ച നാലാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് ലോക. സിനിമയുടെ ഈ വിജയത്തില്‍ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് കല്യാണിയും രംഗത്ത്.

Kalyani Priyadarshan Lokah Lokah box office collection കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍
Kalyani Priyadarshan (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2025 at 5:37 PM IST

കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ തിയേറ്ററുകല്‍ എത്തിയ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രമാണ് 'ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്ര'. ചിത്രം 200 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മലയാള സിനിമയില്‍ 200 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ ഇടംപിടിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ലോക'. സിനിമയുടെ ഈ ഗംഭീര വിജയത്തില്‍ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് കല്യാണിയും രംഗത്തെത്തി.

സംവിധായകനും സഹതാരങ്ങള്‍ക്കും പ്രേക്ഷകര്‍ക്കുമെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കല്യാണി രംഗത്തെത്തിയത്. 'ലോക'യുടെ പ്രൊമോഷന്‍ പരിപാടികളില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും കല്യാണി ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ചു.

''കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ഞങ്ങളുടെ സിനിമ, നിങ്ങള്‍ പ്രേക്ഷകരാല്‍ മാത്രം സാധ്യമായൊരു സംഖ്യയിലെത്തി. സംസാരിക്കാന്‍ വാക്കുകളില്ല. ഈ സിനിമയോട് നിങ്ങള്‍ നൽകിയ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സിനിമ മേഖലയില്‍, കണ്ടന്‍റ് ആണ് രാജാവും ഏറ്റവും വലിയ താരവുമെന്ന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് തെളിയിച്ച് തന്നു. വിഷനുള്ള കഥകള്‍ക്ക് എന്നും നിങ്ങള്‍ അവസരം നല്‍കുമെന്ന് കാണിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കിയതിന് നന്ദി.

അരുണ്‍ ഡൊമിനിക്, ഞങ്ങളുടെ ഡോം, ഞങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷന്‍ നല്‍കിയതിന് നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളതെല്ലാം നല്‍കാന്‍ മാത്രം ആവേശം ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണം നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും സാധ്യമാകില്ലായിരുന്നു.

ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ കാസ്‌റ്റിനോടും ക്രൂവിനോടും....ഈ വിജയം എനിക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ ആകുന്നത് അത് പങ്കിടാന്‍ നിങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നതിനാലാണ്. പിന്നെ ലോകയെ അഭിമാനമായി മാറ്റി, ഇത്രയും വലുതാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി", കല്യാണി കുറിച്ചു.

ഇതിനൊപ്പം അച്ഛന്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍ അയച്ച സന്ദേശവും കല്യാണി പങ്കുവച്ചു. "ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുക. ഈ മെസേജ് ഒരിക്കലും മായ്ച്ചുകളയരുത്. വിജയം നിന്‍റെ തലയ്ക്ക് പിടിക്കരുത്. പരാജയം നിന്‍റെ ഹൃദയത്തെയും ബാധിക്കരുത്, ചക്കരേ. എനിക്ക് നിനക്ക് തരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപേദശം ആണിത്. ലവ് യു, ഗുഡ് നൈറ്റ്'' -ഇപ്രകാരമാണ് പ്രിയദര്‍ശന്‍ കല്യാണിക്ക് അയച്ച മെസേജ്.

ഡൊമിനിക് അരുണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തില്‍ നസ്‌ലെനും കല്യാണിക്കൊപ്പം പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ചന്തു സലിം കുമാറും സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍, ടൊവിനോ തോമസ്, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്‍, സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍ എന്നിവര്‍ അതിഥി വേഷങ്ങളിലും എത്തിയിരുന്നു.

