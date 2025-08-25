കല്യാണി പ്രിയദര്ശനും നെസ്ലനും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില് എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര'. പ്രഖ്യാപനം മുതല് മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയുടെ ഓരോ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകള്ക്കായും ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ ട്രെയിലര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്, നസ്ലിന്, നിഷാന്ത് സാഗര്, സാന്ഡി, ചന്ദു സലിംകുമാര്, അരുണ് കുര്യന് എന്നിവര് ട്രെയിലറില് മുഖം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കല്യാണി തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റാകുന്നത്. ലോക ഒരു ഹോളിവുഡ് ലെവല് ചിത്രമാകും എന്നാണ് 2.13 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന.
ട്രെയിലറിനുള്ളിലെ ഏതാനും ഡയലോഗുകളും ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. അക്കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് കല്യാണിയുടെ കഥാപാത്രത്തോടുള്ള തമിഴ് താരം ഡാന്സിയുടെ പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഡയലോഗ്. "പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാരെ ഡീല് ചെയ്യും.. സ്ത്രീകളെ ആവശ്യമില്ല..മനസ്സിലായോ" -ഡാന്സിയുടെ ഈ ഡയലോഗിനെതിരെ സോഷ്യല് മീഡിയ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ വാചകം പുരുഷാധിപത്യത്തെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ കണ്ടെത്തല്. "മിത്ത്, ഐതിഹ്യം എന്നൊക്കെ നിങ്ങള് വിചാരിക്കുന്ന എത്രയോ കാര്യങ്ങള് ശരിക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് അറിയുമോ" എന്ന് സണ്ണിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചന്ദ്രയുടെ ഡയലോഗും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
ട്രെയിലറിനൊടുവില് ഒരു സസ്പെന്സും അണിയറപ്രവര്ത്തകര് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ദൗത്യത്തിനായി കല്യാണിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ നിഷാന്ത് സാഗറുടെ കഥാപാത്രം വിളിച്ച് വരുത്തുന്നതായും ട്രെയിലറില് കാണാം. തന്നെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത് എന്തിനെന്ന് ചന്ദ്ര ചോദിക്കുമ്പോള് "മൂപ്പര് പറയും" എന്ന് നിഷാന്തിന്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്നതും, അതിശക്തവും മാന്ത്രികവും എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദണ്ഡ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൈകളിലേയ്ക്കാണ് ക്യാമറ തിരിയുന്നത്. ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖം വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് ട്രെയിലര് അവസാനിക്കുന്നത്.
ലോക എന്ന് പേരുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ചന്ദ്ര'. ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളിലൊരുങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കൂടിയാണ് ചിത്രം. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്ന സിനിമയുടെ സെന്സറിംഗ് അടുത്തിടെ പൂര്ത്തിയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന് യുഎ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ലേഡി സൂപ്പര് ഹീറോ ചിത്രമായാണ് 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര' തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. ബിഗ് ബജറ്റിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തില് സൂപ്പർഹീറോ ആയ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കല്യാണി പ്രിയദർശൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നെസ്ലനും അവതരിപ്പിക്കും.
തമിഴ് താരം സാന്ഡിയും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷത്തിലെത്തും. ഇന്സ്പെക്ടര് നചിയപ്പ ഗൗട എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് താരം അവതരിപ്പിക്കുക. അതേസമയം വേണു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ചന്ദുവും നൈജില് ആയി അരുണ് കുര്യനും വേഷമിടും. ഇവരെ കൂടാതെ ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, ശരത് സഭ എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.
ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ കാണാത്ത കഥാപശ്ചാത്തലത്തിലായാണ് സംവിധായകന് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ സിനിമയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകള്, ടീസർ, പ്രൊമോ ഗാനം 'തനി ലോക മുറക്കാരി' തുടങ്ങിയവ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.
ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് 'ലോക'യുടെ നിര്മ്മാണം. വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും.
നിമിഷ് രവിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതവും ഒരുക്കി. ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്റേതാണ് തിരക്കഥ. ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ - യാനിക്ക് ബെൻ, കലാസംവിധായകൻ - ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് - സുജിത്ത് സുരേഷ്, അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ,പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
Also Read: "അവള് വരുന്നു..ചന്ദ്ര ശരിക്കും സൂപ്പര് ഹീറോ ആണോ"; പേടിച്ച് വിറച്ച് നസ്ലെന്, ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടി കല്യാണി - LOKAH CHAPTER 1 CHANDRA TEASER