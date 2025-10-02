ETV Bharat / entertainment

വില കേട്ടാല്‍ ഞെട്ടും..നിമിഷിന് ആഡംബര വാച്ച് സമ്മാനിച്ച് കല്യാണി; ചിത്രം വൈറല്‍

ലോക- ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്രയുടെ ബ്ലോക്ക്‌ബസ്‌റ്റര്‍ വിജയത്തില്‍ ഛായാഗ്രാഹകന്‍ നിമിഷ് രവിയ്‌ക്ക് ആഡംബര സമ്മനം നല്‍കി കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍. നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ മനസ്സിന്‍റെ തെളിവാണ് ഈ സമ്മാനം എന്ന് നിമിഷ് രവി.

gift watch to Nimish Ravi (Social Media)
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രം ലോക- ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്രയുടെ ബ്ലോക്ക്‌ബസ്‌റ്റര്‍ വിജയത്തില്‍ ഛായാഗ്രാഹകന്‍ നിമിഷ് രവിയ്‌ക്ക് ആഡംബര സമ്മനം നല്‍കി കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍. ഒമേഗയുടെ സ്‌പീഡ്‌മാസ്‌റ്റര്‍ സീരീസിലുള്ള ആഡംബര വച്ചാണ് നിമിഷ് രവിക്ക് കല്യാണി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 9.8 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ വില.

വാച്ച് കിട്ടിയ സന്തോഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിമിഷ് രവി. നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ മനസ്സിന്‍റെ തെളിവാണ് ഈ സമ്മാനം എന്ന് കുറിച്ച് കൊണ്ട് വാച്ചിന്‍റെ ഫോട്ടോ സഹിതമാണ് നിമിഷ് രവി പോസ്‌റ്റ് പങ്കുച്ചിരിക്കുന്നത്.

"പ്രിയ കല്യാണി, ഈ സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ മനസ്സിന്‍റെ തെളിവാണ്. വളരെ അധികം നന്ദി. ഈ നിറം നേരിട്ട് എന്നെ ലോകയുമായും ചന്ദ്രയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഉപരി തുടര്‍ച്ചയായ കഠിനാധ്വാനം എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് എന്നെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തും. ഈ സിനിമയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളും അക്കാര്യം എന്നും ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അതിനാല്‍ ഈ സമ്മാനം ആ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഉള്ളതാണ്. ഒരുപാട് സ്‌നേഹം കല്യാണി", നിമിഷ് രവി കുറുച്ചു.

വാച്ച് കെട്ടി നില്‍ക്കുന്ന നിമിഷ് രവിയുടെ കയ്യുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പുഞ്ചിരിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന കല്യാണിയുടെ ചിത്രവും കാണാം. നിമിഷിന്‍റെ പോസ്‌റ്റിന് താഴെ കല്യാണിയും കമന്‍റും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. "നിങ്ങള്‍ മികച്ചതിനേക്കാള്‍ മികച്ചത്", എന്നായിരുന്നു കല്യാണിയുടെ കമന്‍റ്.

ടൊവിനോ തോമസ്, അഹാന കൃഷ്‌ണ തുടങ്ങി താരങ്ങളടക്കം നിരവധി പേര്‍ നിമിഷിന്‍റെ പോസ്‌റ്റിന് താഴെ കമന്‍റുകള്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. "നിര്‍മ്മാതാവ് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ സര്‍ ഇത് കണ്ടോ?", എന്നാണ് ഒരാളുടെ കമന്‍റ്. "ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ ഒരു വാച്ച് ഷോറൂം തുടങ്ങേണ്ടി വരും", മറ്റൊരു ആരാധകന്‍ കുറിച്ചു.

അതേസമയം റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ മുന്നേറുകയാണ് 'ലോക'. 290 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ ആഗോളതലത്തില്‍ കളക്‌ട് ചെയ്‌തത്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ വേഫെറര്‍ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണം. വേഫെറര്‍ ഫിലിംസിന്‍റെ ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ലോക'.

ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജേക്‌സ് ബിജോയ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീതവും ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

