മോഹന്ലാലിന്റെ 'ഹൃദയപൂര്വ'ത്തിനൊപ്പം ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്റെ സൂപ്പര് ഹീറോ ചിത്രമാണ് 'ലോക ചാപ്റ്റര് 1: ചന്ദ്ര'. 'ലോക' റിലീസിനിടെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഹൃദയസ്പര്ശിയായ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് കല്യാണി.
'ലോക'യുടെ റിലീസ് ദിനത്തില് താന് ഓണ്ലൈനില് വരാന് പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് കല്യാണി പറയുന്നത്. 'ലോക'യെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി അറിയിക്കാനും കല്യാണി മറന്നില്ല. ഒരേ ദിവസം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ലോകയും ഹൃദയപൂര്വവും നന്നായി പോകുന്നുവെന്നും അത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകര് നല്കുന്ന സ്നേഹമാണെന്നും കല്യാണി സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
"ഞാൻ കള്ളം പറയുകയല്ല, ഇന്ന് ഓണ്ലൈനില് വരാന് പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഒരുപാട് സ്നേഹമാണ് കിട്ടിയത്. സിനിമയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹൃദയപൂർവ്വവും ലോകയും നന്നായി പോകുന്നുവെന്നത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ നല്കുന്ന സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ടസ്ട്രിക്ക് മനോഹരമായൊരു ഓണം ആശംസിക്കുന്നു", കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് കുറിച്ചു.
മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ലേഡി സൂപ്പര് ഹീറോ ചിത്രമാണ് 'ലോക'. ലോക എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ചന്ദ്ര'. ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളില് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കൂടിയാണ് ചിത്രം.
ഒരു സൂപ്പർഹീറോ ആയാണ് ചിത്രത്തില് കല്യാണി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സൂപ്പര്ഹീറോ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് താരം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നസ്ലെനും ചിത്രത്തില് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തില് എത്തുന്നു. സണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് നസ്ലന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
തമിഴ് താരം സാന്ഡിയും സുപ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്സ്പെക്ടര് നചിയപ്പ ഗൗട എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് സാന്സി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വേണു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ചന്ദു സലിം കുമാറും നൈജില് ആയി അരുണ് കുര്യനും വേഷമിടുന്നു. കൂടാതെ ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, ശരത് സഭ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് നിര്മ്മാണം. വേഫെറർ ഫിലിംസിന്റെ ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നിമിഷ് രവിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതവും ഒരുക്കി.
ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്റേതാണ് തിരക്കഥ. ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ - യാനിക്ക് ബെൻ, കലാസംവിധായകൻ - ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി, അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ,പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
Also Read: മോഹന്ലാലും കല്യാണിയും നേര്ക്കുനേര്; പ്രേക്ഷകര് ആര്ക്കൊപ്പം? വിജയം ആര്ക്കൊപ്പം? ബോക്സ് ഓഫീസില് ക്ലാഷായി ലോകയും ഹൃദയപൂര്വവും.. - ONAM MOVIE RELEASES