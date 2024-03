ഹൈദരാബാദ് : ഈ വർഷം ആരാധകർ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന റിലീസുകളില്‍ ഒന്നാണ് കൽക്കി 2898 എഡി (Kalki 2898 AD). ചിത്രം ഇപ്പോൾ അതിന്‍റെ നിർമാണ ഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രഭാസ് (Prabhas) സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു ഇതിഹാസ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ത്രില്ലറായിരിക്കുമെന്നാണ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഇതിഹാസ കാവ്യമായ മഹാഭാരത കാലത്ത് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും കല്‍ക്കി 2898ന്‍റെ പ്രമേയം. അവസാനിക്കുന്നത് 2898 എഡിയിലുമായിരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ സംവിധായകൻ നാഗ് അശ്വിൻ, ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ 6000 വര്‍ഷങ്ങളിലായി വ്യാപരിച്ച് നില്‍ക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.

പ്രഭാസാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പോർട്ടൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സംവിധായകൻ നാഗ് അശ്വിൻ ആദ്യം പ്രഭാസിന്‍റെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് മുൻഗണന നൽകിയത് (Nag Ashwin To Wrap Prabhas' Part First) . ദീപീക പദുക്കോണ്‍ (Deepika Padukone) നായികയാകുമ്പോള്‍ പ്രഭാസ് ചിത്രത്തില്‍ മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ അമിതാഭ് ബച്ചനും, ഉലകനായകൻ കമൽഹാസനും, ദിഷ പടാനിയും എത്തുന്നുണ്ട് എന്നതും ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കുന്ന വാര്‍ത്തയാണ്.

കമൽഹാസൻ പ്രതിനായകനായി എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രഭാസ് അടുത്തിടെയാണ് ദിഷ പടാനിക്കൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഗാനരംഗം ചിത്രീകരിച്ച ശേഷം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ. 2024 മെയ് 9-നാണ് റിലീസ് തീയത് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാല്‍ തീയതി മാറ്റിവെച്ചേക്കാമെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ആശങ്കകൾക്കിടയിലും, സിനിമാറ്റിക് മാസ്‌റ്റർപീസിനായി പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം ജോലി തുടരുകയാണ്.

പ്രഭാസിന്‍റെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ പൂർത്തിയാകാനിരിക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഡബ്ബിംഗ് ജോലികൾ പ്രഭാസ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം, കൽക്കി 2898 AD കഴിഞ്ഞ വർഷം സാൻ ഡീഗോ കോമിക്-കോണിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയും വ്യാപകമായ പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ചിത്രം 2024 മെയ് 9 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും (The Film Will Hit The Theaters On May 9, 2024).

