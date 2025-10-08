ETV Bharat / entertainment

"വയസ്സ് 50 ആയിട്ടില്ല..വാപ്പച്ചിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുമ്പോള്‍ വാപ്പച്ചി ഞങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഫീൽ ആണ്"; ഹൃദയം തൊടുന്ന കുറിപ്പുമായി നവാസിന്‍റെ മകന്‍

പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ ഹൃദയം തൊടുന്ന കുറിപ്പുമായി കലാഭവന്‍ നവാസിന്‍റെ മകന്‍ റിഹാന്‍ നവാസ്. തന്‍റെ 18-ാമത് ജന്മദിനത്തിലാണ് വാപ്പച്ചിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മകളുമായി റിഹാന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എത്തിയത്.

RIHAN NAVAS KALABHAVAN NAVAS റിഹാന്‍ നവാസ് കലാഭവന്‍ നവാസ്
Rihan Navas (Instagram post)
തന്‍റെ ജന്മദിനത്തില്‍ ഹൃദയം തൊടുന്ന കുറിപ്പുമായി അന്തരിച്ച നടനും മിമിക്രി കലാകാരനുമായ കലാഭവന്‍ നവാസിന്‍റെ മകന്‍ റിഹാന്‍ നവാസ്. തന്‍റെ 18-ാമത് പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ ആശംസ അറിയിക്കാന്‍ വാപ്പച്ചി ഇല്ലാതെ പോയെന്ന് മകന്‍ റിഹാന്‍ നവാസ്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു വാപ്പച്ചിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മകളുമായി റിഹാന്‍ എത്തിയത്.

പിതാവിന്‍റെ ആശംസകള്‍ കേള്‍ക്കാത്ത ആദ്യത്തെ പിറന്നാളാണ് ഇത്തവണത്തേത് എന്നാണ് റിഹാന്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാപ്പിച്ചിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയാൻ ഇഷ്‌ടമാണെന്നും അത് അണിയുമ്പോൾ വാപ്പിച്ചി ഞങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഫീൽ ആണെന്നും വല്ലാത്ത ധൈര്യം തോന്നുമെന്നും റിഹാന്‍ കുറിച്ചു. വാപ്പിച്ചി 50 വയസ്സ് തികയും മുമ്പ് പോയെന്നും ഞങ്ങളെ സേഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് പോയതെന്നും റിഹാന്‍ കുറിച്ചു.

"ഒക്‌ടോബര്‍ 8, ഇന്നെന്‍റെ പിറന്നാളാണ്. ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും ആഗ്രഹമായിരിക്കും 18 വയസ്സാകുക എന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് 18 വയസ്സായത് കാണാൻ വാപ്പിച്ചി ഇല്ല. വാപ്പിച്ചിയുടെ ആശംസകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ആദ്യത്തെ പിറന്നാൾ.

വാപ്പിച്ചിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയാൻ എനിക്കും റിദുവിനും വലിയ ഇഷ്‌ടമാണ്. എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും വാപ്പിച്ചി സന്തോഷത്തോടെ എടുത്തു തരും, എന്നിട്ട് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും? ഞങ്ങൾ അത് ധരിക്കുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ നോക്കി നിൽക്കും.

ഇപ്പോൾ ഞാനും റിദുവും ആ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് അണിയുമ്പോൾ വാപ്പിച്ചി ഞങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഫീൽ ആണ്, വല്ലാത്ത ധൈര്യവും തോന്നും.

വാപ്പിച്ചി 50 വയസ്സ് പുറത്തിയാക്കിയില്ല (രേഖകളിൽ ജനന തീയതി തെറ്റാണ്, ഓഗസ്‌റ്റ് 10, 1974ലാണ് യഥാർത്ഥ ജനന തീയതി). പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് 24 വയസ്സാണ് വാപ്പയെ കണ്ടാൽ തോന്നാറുള്ളു, അത്ര യംഗ് ആയ മനസ്സാണ് വാപ്പിച്ചിയുടേത്. ഞങ്ങളെ സേഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് വാപ്പിച്ചി പോയത്," റിഹാന്‍ നവാസ് കുറിച്ചു.

കുറിപ്പിനൊപ്പം നവാസിന്‍റെ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളും റിഹാന്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നവാസ് മരിക്കും മുമ്പുളള പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വീഡിയോയും റിഹാന്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. റിഹാന്‍റെ പോസ്‌റ്റിന് താഴെ നിരവധി പേരാണ് കമന്‍റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

"മോന്‍റെ മനസ്സ് ആണെ ഞാന്‍ ഇതില്‍ കാണുന്നത്. പടച്ചോന്‍ മോനും സഹോദരങ്ങള്‍ക്കും ഉമ്മച്ചിക്കും കരുത്ത് നല്‍കട്ടെ. എന്‍റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് റെഹാനെ കുറിച്ച്. റെഹാനയെ കാണണമെന്നാണ് എന്‍റെ ഉമ്മാടെ ആഗ്രഹം. എന്‍റെ വാപ്പായും ഞങ്ങള്‍ സ്‌നേഹിച്ച് കൊതി തീരുന്നതിന് മുമ്പേ പോയി", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്‍റ്.

"ഉമ്മാക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കേണ്ടത് മോനാണ്", "എന്‍റെ പൊന്നു മോനെ ഞങ്ങളെ കരയിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ കരഞ്ഞു", "ഉമ്മാനെ സമാധാനിപ്പിക്ക് മോനെ, അവര്‍ക്ക് ഇനി നിങ്ങള്‍ മാത്രമെ ഉള്ളൂ", ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ഹോട്ടലില്‍ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഓഗസ്‌റ്റ് 1നാണ് കലാഭവന്‍ നവാസ് അന്തരിച്ചത്.

