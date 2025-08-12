ETV Bharat / entertainment

ധനുഷിനും ഫഹദിനും ഒപ്പം അരങ്ങേറ്റം, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയോ ദയനീയം! മരുന്നിന് പോലും കാശില്ല..ആരോരും ഇല്ലാതെ കരള്‍ രോഗത്താല്‍ വലഞ്ഞ് അഭിനയ്; വീഡിയോ വൈറല്‍ - ABHINAY KINGER STRUGGLING LIFE

പ്രമുഖ താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം സിനിമയില്‍ മികച്ച അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അഭിനയ് തന്‍റെ അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണിപ്പോള്‍. ഗുരുതരമായ കരള്‍ രോഗത്താല്‍ വലയുകയാണ് 44 കാരനായ ഈ നടന്‍. തന്‍റെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും അഭിനയ് പറയുന്നു.

Abhinay Kinger (video screenshot)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 4:16 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 4:39 PM IST

ബിഗ് സ്‌ക്രീനില്‍ കാണുന്ന പോലെ അത്ര കളര്‍ഫുള്‍ അല്ല സിനിമ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്.. ആരും എത്തിപ്പെടാതെ ആരോരും ഇല്ലാതെ ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്ന ഒട്ടനവധി അഭിനേതാക്കളാണ് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍ പെടാതെ പോകുന്നത്. നടന്‍ അഭിനയ് കിങ്ങറും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

പ്രമുഖ താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം സിനിമയില്‍ മികച്ച അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അഭിനയ് ഇപ്പോള്‍ തന്‍റെ അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഗുരുതരമായ കരള്‍ രോഗത്താല്‍ വലയുകയാണ് 44 കാരനായ ഈ നടന്‍. ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികമായും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അഭിനയ്. കൂടാതെ തൊഴില്‍രഹിതനും..

പരിചരണത്തിന് ആരുമില്ലാതെ തന്‍റെ മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാനോ ഉപജീവനം നടത്താനോ കഴിയാതെ വലയുകയാണ് ഈ നടന്‍.. സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നാണ് താന്‍ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കുന്നതെന്ന് മുമ്പൊരു അഭിമുഖത്തില്‍ നടന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. തന്‍റെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും വലിയ ദു:ഖത്തോടെ അഭിനയ് പറയുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ അഭിനയ്‌യുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് സഹായഹസ്‌തവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹാസ്യ നടനും ടെലിവിഷന്‍ അവതാരകനുമായ കെപിവൈ ബാല. അഭിനയ്‌യുടെ കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ബാല ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും നല്‍കിയാണ് അവിടെ നിന്നും മടങ്ങിയത്. ബാല തന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

ജന്‍മം കൊണ്ട് മലയാളിയാണ് അഭിനയ് കിങ്ങര്‍. തെന്നിന്ത്യയിലും മലയാളത്തിലും നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ച അന്തരിച്ച പ്രശസ്‌ത നടി ടിപി രാധാമണിയുടെ മകന്‍ കൂടിയാണ് അഭിനയ്. അമ്മയുടെ മരണ ശേഷം അഭിനയ്‌യുടെ അവസ്ഥ കൂടുതല്‍ വഷളാവുകയായിരുന്നു. ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച് 2019ലായിരുന്നു രാധാമണിയുടെ മരണം.

അമ്മയെ പോലെ മകനും അഭിനയ ലോകത്ത് എത്തിയിരുന്നു. 2002ല്‍ 'തുള്ളുവതോ ഇളമൈ' എന്ന സിനിമയില്‍ ധനുഷിനൊപ്പമായിരുന്നു അഭിനയ്‌യുടെ സിനിമയിലേയ്‌ക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം. ധനുഷിന്‍റെ പിതാവ് കസ്‌തൂരി രാജ സിനിമയുടെ സംവിധാനവും ധനുഷിന്‍റെ സഹോദരൻ സെൽവരാഘവന്‍ സിനിമയുടെ രചനയും നിര്‍വ്വഹിച്ച ചിത്രത്തിലെ അഭിനയ്‌യുടെ പ്രകടനം പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

'തുള്ളുവതോ ഇളമൈ' എന്ന സിനിമയിലെ മികവുറ്റ പ്രകടനം ജെജങ്‌ഷന്‍ (2002) എന്ന സിനിമയില്‍ അഭിനയിന് ആദ്യ നായക വേഷവും സമ്മാനിച്ചു. അതേ വർഷം തന്നെ, ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി ഫാസില്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'കൈ എത്തും ദൂരത്ത്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയ് മലയാള സിനിമയിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ഫഹദിന്‍റെയും അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായിരുന്നു 'കൈ എത്തും ദൂരത്ത്'.

തുടര്‍ന്ന് നിരവധി തമിഴ് ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയ് വേഷമിട്ടു. 'ദാസ്', 'പൊൻ മെഗലൈ', 'തൊടക്കം', 'സൊല്ല സൊല്ല ഇനിക്കും', 'പലൈവന സൊലൈ', 'അറുമുഗം', 'കഥൈ', 'ആരോഹണം', 'എന്‍ഡ്രേന്‍ഡ്രും പുന്നഗൈ' തുടങ്ങിയവയാണ് അഭിനയ്‌ വേഷമിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട തമിഴ് സിനിമകള്‍. സന്താനവും ആഷ്‌ന സവേരിയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില്‍ എത്തിയ ശ്രീനാഥിന്‍റെ ആക്ഷന്‍ കോമഡി ചിത്രം 'വല്ലവനുക്ക് പുല്ലും ആയുധം' (2014) എന്ന സിനിയമയിലാണ് അഭിനയ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വേഷമിട്ടത്.

അഭിനയത്തിന് പുറമെ ഡബ്ബിംഗ് ആര്‍ട്ടിസ്‌റ്റായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുപ്പാക്കി (2012), അന്‍ജാന്‍ (2014) എന്നീ സിനിമകളില്‍ വേഷമിട്ട വിദ്യുത് ജംവാള്‍, മിലിന്ദ് സോമന്‍ (പയ്യ സിനിമ-2010), ബാബു ആന്‍റണി (കാക്ക മുട്ടൈ സിനിമ -2015) എന്നിവര്‍ക്ക് വേണ്ടി അഭിനയ് ശബ്‌ദവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

