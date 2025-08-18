മലയാളികൾ പൂർണാർഥത്തിൽ അംഗീകരിച്ച സംഗീതസംവിധായകരാണ് ജോൺസൻ മാസ്റ്ററും രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററും. ഇരുവരും ഓർമ്മയായിട്ട് വർഷങ്ങളേറെയായി. ജോൺസൻ മാഷിൻ്റെ 14 ആം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ കെ ജയകുമാർ ഐഎഎസ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കു വയ്ക്കുകയാണ്. വളരെ അനായാസമായി ഈണങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് മറ്റ് സംഗീത സംവിധായകരിൽനിന്ന് ജോൺസനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്ന് കെ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
പ്രൊഫഷണൽ ഗാനരചന രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നപ്പോൾ ജോൺസനോടൊപ്പമാണ് ആദ്യമായി പാട്ടെഴുതാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. 1985ൽ പത്മരാജൻ-ഭരതൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഒഴിവുകാലം' എന്ന സിനിമയിലായിരുന്നു അത്. താൻ എഴുതിയ പല ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾക്കും സംഗീതം നൽകിയത് ജോൺസനാണ്. 'ഒഴിവുകാല'ത്തിനുശേഷം എട്ടോളം സിനിമകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു.
ജോൺസൻ്റെ സംഗീത ശൈലി
പാട്ടുകൾക്ക് അനായാസമായി ഈണം നൽകാൻ ജോൺസന് സാധിച്ചിരുന്നത് ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ കളരിയിൽനിന്നും ലഭിച്ച അച്ചടക്കം കൊണ്ടാണ്. ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുമായി ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തോടുള്ള സമീപനം ഗുരുവിൻ്റേതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. പാട്ടിൻ്റെ വരികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം.
വരികൾക്കനുസരിച്ച് സംഗീതം മാറ്റുന്ന രീതി ജോൺസനില്ല. സംഗീതത്തിനനുസരിച്ച് വരികൾ മാറ്റിയെഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വരികളിൽത്തന്നെ സംഗീതമുണ്ട്, അത് കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയെന്ന് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പറയുമായിരുന്നു. ഈ ശൈലി തന്നെയാണ് ജോൺസനും പിന്തുടർന്നിരുന്നത്.
സംഗീതത്തിനനുസരിച്ച് ഗാനരചന: പാവക്കൂത്ത്
'സൂര്യാശു ഓരോ വയൽ പൂവിലും' എന്ന ഹിറ്റ് ഗാനം താൻ എഴുതിയ വരികൾക്കനുസരിച്ച് ജോൺസൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. അതിൻ്റെ ഈണം മിന്നൽ വേഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ പിറന്നത്. ഈ വരികൾക്ക് ജോൺസൻ ആദ്യം നൽകിയ ഈണംതന്നെയാണ് സംവിധായകൻ സ്വീകരിച്ചത്. ഓർക്കസ്ട്രേഷനിലും കോറസ് സൗണ്ടിലും ജോൺസൻ നിരവധി വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ജോൺസന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഏക ഗാനരചയിതാവ് താനായിരിക്കുമെന്നാണ് കെ ജയകുമാർ പറയുന്നത്. വരികൾ മാറ്റിയെഴുതാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ജോൺസൻ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ, 'പാവക്കൂത്ത്' എന്ന സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി ജോൺസൻ്റെ ഈണത്തിനനുസരിച്ചാണ് താൻ വരികളെഴുതിയത്. മലയാള ഭാഷയുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഈണങ്ങളാണ് ജോൺസൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്നും വിദേശ ഈണങ്ങൾ അനുകരിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന രീതി അദ്ദേഹത്തിനില്ലെന്നും കെ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
ജോൺസൻ്റെ അവസാന ഈണം
റെക്കോഡിങ് സമയത്ത് വരികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അപ്പോൾത്തന്നെ അത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പലപ്പോഴും റെക്കോഡിങ്ങിന് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കെ ജയകുമാർ ഓർക്കുന്നു. ജോൺസനുമായുള്ള ഒരനുഭവം അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ഒരു പ്രമുഖ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ജോൺസൻ മാഷിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു പാട്ട് ലൈവായി എഴുതി ഈണം നൽകാൻ കൺസോളിൽ നിന്നും നിർദേശം ലഭിച്ചു.
കാമറ ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പാട്ടെഴുതാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ബ്രേക്കിനുശേഷം മേക്കപ്പ് റൂമിലിരുന്ന് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കുറച്ച് വരികൾ എഴുതി ജോൺസനെ ഏൽപ്പിച്ചു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ആ വരികൾക്ക് ഈണം നൽകി. ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുമില്ലാതെ ലൈവായി ഒരു പാട്ടിന് ഈണം നൽകിയത് പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റായിരുന്നു. അന്ന് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് യാത്ര ചോദിക്കാതെയാണ് പിരിഞ്ഞതെന്നും നാല് ദിവസത്തിനുശേഷം ജോൺസൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടായെന്നും കെ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു. താൻ എഴുതിയ വരികൾക്കാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി ഈണം നൽകിയത്.