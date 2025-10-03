ETV Bharat / entertainment

'ആയിരം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്ത രാവിൽ അർജ്ജുനനായ് ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി...'; ഈ വരികള്‍ ഉദേശിക്കുന്നതെന്ത്? ചോദ്യവുമായി ന്യായാധിപന്‍ ആര്‍എല്‍ ബൈജു

ഡേയ്ഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടില്‍ സംശയവുമായി ആർഎൽ ബൈജു. ആയിരം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്ത രാവിൽ അർജ്ജുനനായ് ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി... എന്ന വരികള്‍ എന്താണ് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്?

Danger Biscuit Movie Poster. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
കോഴിക്കോട്: മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാന ലോകത്ത് കഥകളിയെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് "ഉത്തരാ സ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാട രാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു.." എന്നത്. 1969 നവംബർ 22ന് കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയ "ഡേയ്ഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ്" എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയും വി.ദക്ഷിണാമൂർത്തിയും ചേർന്നാണ് ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. യേശുദാസ് പാടിയ ഈ ഗാനത്തിലെ വരികളിൽ ഒരു സംശയം ഉന്നയിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കുടുംബ കോടതി ജഡ്‌ജും കഥകളി ആസ്വാദകനും അന്വേഷിയുമായ ആർഎൽ ബൈജു.

ആര്‍എല്‍ ബൈജു സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat.)

'ആയിരം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്ത രാവിൽ അർജ്ജുനനായ് ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി..' ഈ വരി കൊണ്ട് ഗാന ശിൽപ്പികൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നത് തനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസിലാവാത്ത കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തേലിയ കഥകളി വിദ്യാലയം കൊയിലാണ്ടി ടൗണ്‍ ഹാളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സര്‍ഗോത്സവം പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Danger Biscuit film Poster. (ETV Bharat.)

പലരോടും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. കാരണം അർജ്ജുനന്‍റെ മകൻ അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഉത്തര. മഹാഭാരത കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഉത്തര. കൃഷ്‌ണന്‍റെ സഹോദരിയായ സുഭദ്രയിൽ അർജുനന് ജനിച്ച അഭിമന്യു ആണ് ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഉത്തരയിൽ അഭിമന്യുവിന് ജനിച്ച പുത്രനായിരുന്നു മഹാനായ പരീക്ഷിത്ത്. കാമുകി കാമുക സങ്കല്‍പമാണെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസിൻ്റെ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് ന്യായാധിപനായ ആർഎൽ ബൈജു പറയുന്നു.

'കുടമാളൂർ സൈരന്ധ്രിയായ് മാങ്കുളം ബൃഹന്ദളയായ്
ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്‌ണൻ വലലനായി
ദുര്യോധന വേഷമിട്ടു ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരു വന്നു
വാരണാസിതൻ ചെണ്ട ഉണർന്നുയർന്നു...'

പിന്നാലെ ചെണ്ടമേളമാണ്. കരളിലെ കളിത്തട്ടിൽ അറുപത് തിരിയിട്ട കഥകളി വിളക്കുകൾ എരിഞ്ഞു നിന്നു.. ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു 60 തിരിയൊക്കെ ഒരു വിളക്കിൽ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. കളിത്തട്ട് എന്താണെന്നും തിരി എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സംശയം മാറി.

പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും മനസിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം അതിൽ ഉണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ആ സിനിമ കണ്ടാൽ മാറുമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ. അതിങ്ങനെയാണ്, ആ രംഗത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന പ്രേം നസീർ പറയുന്നത് അർജ്ജുനനായ് ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി എന്നാണ്.

Sreekumaran Thampi. (ETV Bharat.)

കാമുകി ഉത്തരയും ഇദ്ദേഹം അർജ്ജുനൻ ആയെന്നുമാണ് മനസിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസിൻ്റെ പ്രശ്‌നമുണ്ട്. എന്തായാലും അർജുനന്‍റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഉത്തര. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല.

ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കോ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സാറിനോ തെറ്റായി ഒന്നും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പലരോടും ഞാൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചു. അതിൽ ഒരു കല്ല് കടി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. ആർക്കും അത് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അതൊരു സംശയമായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആ പാട്ട് നമ്മളെ കഥകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.

V. Dakshinamoorthy (ETV Bharat.)

ഗാനം പൂർണമായി...

ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു
കാഞ്ചനക്കസവുള്ള പൂഞ്ചേലയുടുത്തവൾ
നെഞ്ചെയ്യും അമ്പുമായ് വന്നിരുന്നു
ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു - ഞാന്‍
പോയിരുന്നു

ഇരയിമ്മൻതമ്പി നൽകും ശൃംഗാരപദലഹരി
ഇരുസ്വപ്‌നവേദികളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു
കരളിലെ കളിത്തട്ടിൽ അറുപത് തിരിയിട്ട
കഥകളി വിളക്കുകൾ എരിഞ്ഞ് നിന്നു
ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു

കുടമാളൂർ സൈരന്ധ്രിയായ് മാങ്കുളം ബൃഹന്ദളയായ്
ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്‌ണൻ വലലനായി
ദുര്യോധന വേഷമിട്ടു ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരു വന്നു
വാരണാസിതൻ ചെണ്ട ഉണർന്നുയർന്നു

ആയിരം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്ത രാവിൽ
അർജ്ജുനനായ് ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി
അതുകഴിഞ്ഞാട്ടവിളക്കണഞ്ഞു പോയി
എത്രയെത്ര അജ്ഞാതവാസമിന്നും തുടരുന്നു ഞാൻ

ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാട രാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു
കാഞ്ചനക്കസവുള്ള പൂഞ്ചേലയുടുത്തവൾ
നെഞ്ചെയ്യും അമ്പുമായ് വന്നിരുന്നു
ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു - ഞാന്‍
പോയിരുന്നു...

പ്രേം നസീർ, ഷീല, അടൂർ ഭാസി, കെപി ഉമ്മർ, ശങ്കരാടി, ജികെ പിള്ള, സുകുമാരി, സാധന, എൻ. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, കോട്ടയം ചെല്ലപ്പൻ, പറവൂർ ഭരതൻ, സിഎ ബാലൻ, അബ്ബാസ് തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്.

