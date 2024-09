ETV Bharat / entertainment

ദേവരയിലെ ദാവൂദി ഗാനം പുറത്ത്; യൂട്യൂബില്‍ ട്രെന്‍ഡായി അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്‍ ഗാനം - Devara song Daavudi released

റിലീസിന് മുമ്പേ 'ദേവര'യിലെ മൂന്ന് ​ഗാനങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ആദ്യഗാനം 'ഫിയർ സോംഗ്' പ്രേക്ഷകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയപ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ ഗാനം 'ചുട്ടമല്ലെ' സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ വൈാറലായിരുന്നു.

കൊരട്ടല ശിവ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ജൂനിയർ എൻടിആറുടെ നായികയായി എത്തുന്നത് ബോളിവുഡ് താരം ജാൻവി കപൂർ ആണ്. ജാൻവി കപൂറിന്‍റെ ആദ്യ തെലുഗു ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ചിത്രത്തില്‍ ബോളിവുഡ് താരം സെയ്‌ഫ് അലി ഖാനും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. 'ഭൈര' എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തില്‍ സെയ്‌ഫ് അലി ഖാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പ്രകാശ്‌ രാജ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ശ്രീകാന്ത് മേക്ക, നരേൻ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ബിഗ് ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഭാഗം മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലായി സെപ്റ്റംബർ 27നാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നത്.

യുവസുധ ആർട്‌സും എൻടിആർ ആർട്‌സും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം. നന്ദമുരി കല്യാൺ റാം ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രത്നവേലു ഐ.എസ്.സി ഛായാഗ്രഹണവും ശ്രീകർ പ്രസാദ് ചിത്രസംയോജനവും നിര്‍വഹിച്ചു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - സാബു സിറിൾ, പിആർഒ - ആതിര ദിൽജിത്ത് എന്നിവരും നിര്‍വഹിച്ചു.

