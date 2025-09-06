ETV Bharat / entertainment

ജോഷി-ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ചിത്രത്തിന് തുടക്കം; പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ഷൻ ചിത്രവുമായി ഹിറ്റ് മേക്കർ

ജോഷിയുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും ഐൻസ്റ്റിൻ മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ ഐൻസ്റ്റിൻ സാക് പോളും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

Joshiy and Unni Mukundan Team Up for Pan Indian Action Film (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2025 at 11:57 AM IST

ലയാള സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് മേക്കർ ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കമായി. ജോഷിയുടെ പിറന്നാളിനാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ നായകനാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ഷൻ ചിത്രമായ ഈ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്നലെ എറണാകുളം ഹോട്ടൽ ഹൈവേ ഗാർഡനിൽ വച്ച് നടന്ന സിനിമയുടെ പൂജയിലും സ്വിച്ച് ഓൺ കർമത്തിലും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പങ്കെടുത്തില്ല.

നൂറ് ദിവസത്തിലേറെ ചിത്രീകരണം

പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ഷൻ ചിത്രമായി ഒരുങ്ങുന്ന ഈ സിനിമ മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുതൽമുടക്കിലായിരിക്കും ഒരുങ്ങുകയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ ഈ മാസം തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ആരംഭിക്കും. നൂറ് ദിവസത്തിലേറെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചിത്രീകരണമാണ് ഇതിനായി അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ആക്ഷൻ

ഇതുവരെ ഒരു സിനിമയിലും കാണാത്ത ഗെറ്റപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിലെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരാണ് ഈ സിനിമക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നതെന്ന് പൂജ ചടങ്ങിൽ അണിയറപ്രവർത്തകർ വെളിപ്പെടുത്തി.

പ്രോജക്ടിന് താത്കാലികമായി ജോഷി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പ്രോജക്ട് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും ഐൻസ്റ്റിൻ മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ ഐൻസ്റ്റിൻ സാക് പോളും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസിന് ശേഷം അഭിലാഷ് എൻ ചന്ദ്രനാണ് ഈ സിനിമക്ക് വേണ്ടി തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്നത്.

മാർക്കോക്ക് ശേഷം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ

പാൻ ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററായ മാർക്കോയുടെ റെക്കോഡ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണിത്. മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റ് മേക്കറായ ജോഷിയും ഉണ്ണി മുകുന്ദനും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. ഈ സിനിമക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഒരു മാസത്തിലധികം ദുബായിൽ പരിശീലനം നേടിയിരുന്നു.

ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനായ ഗെറ്റ് സെറ്റ് ബേബിയാണ് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ചിത്രം. മാർക്കോയിലൂടെ ലഭിച്ച പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇമേജ് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാകും ജോഷി ചിത്രം. യുഎംഎഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസിനുവേണ്ടി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ പിതാവ് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു. അടുത്ത വർഷം വിഷു റിലീസായി സിനിമ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

പുതിയ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഒഫിഷ്യൽ പ്രഖ്യാപനം

ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒഫിഷ്യൽ പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോജു ജോർജിനെ നായകനാക്കി ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത ആൻ്റണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയ അവസാന ചിത്രം. ജോജുവും കല്യാണിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ സിനിമ വലിയ വിജയമായിരുന്നു.

സംഭാഷണത്തിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നട, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ഒരേസമയം ചിത്രം പുറത്തിറക്കാൻ ആണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ ഉദ്ദേശം. സിനിമക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ രൂപവും ഫിറ്റ്നസും അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.

