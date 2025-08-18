ETV Bharat / entertainment

ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി ജോസ് വിവാഹിതനായി. ആൻ ആണ് വധു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ജോസഫ് തന്‍റെ വിവാഹ വാര്‍ത്ത ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ചടങ്ങായിരുന്നു വിവാഹമെന്നാണ് ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി പറയുന്നത്.

Joseph Annamkutty (Video screenshot)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 4:55 PM IST

എഴുത്തുകാരനും റേഡിയോ ജോക്കിയുമായ ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി ജോസ് വിവാഹിതനായി. ആൻ ആണ് വധു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു ജോസഫ് തന്‍റെ വിവാഹ വാര്‍ത്ത ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ചടങ്ങായിരുന്നു വിവാഹമെന്നാണ് ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പള്ളിയില്‍ നിന്നുള്ള വിവാഹ ചിത്രവും ജോസഫ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ചെറിയ ഒരു കുറിപ്പും പങ്കുവച്ചു. തന്‍റെയും വധുവിന്‍റെയും കുടുംബങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ, മുറിവേറ്റ രണ്ട് മനുഷ്യർ ഒരായുസ്സ് കൊണ്ട് പരസ്‌പരം സുഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിവാഹം എന്നും ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

"ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായി, വധുവിന്‍റെ പേര് ആൻ. എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ചടങ്ങായിരുന്നു വിവാഹം. എന്‍റെ കുടുംബവും, ആനിന്‍റെ കുടുംബവും, വിവാഹം നടത്തിയ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള പുരോഹിതരും, ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരായ ഈശോയും ഫാമിലിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ, മുറിവേറ്റ രണ്ട് മനുഷ്യർ ഒരായുസ്സ് കൊണ്ട് പരസ്‌പരം സുഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിവാഹം", ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി കുറിച്ചു.

റേഡിയോ ജോക്കിക്ക് പുറമെ ഏതാനും സിനിമകളിലും ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിസ് ജോയി സംവിധാനം ചെയ്‌ത വിജയ്‌ സൂപ്പറും പൗര്‍ണമിയും, ടോം ഇമ്മിട്ടിയുടെ ദ ഗംബ്ലേര്‍, വിനോദ് ഗുരുവായൂരിന്‍റെ സകലകലശാല എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും ജോസഫ് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും സജീവമാണ് ജോസഫ്. ഒരു മില്യണിലധികം പേരാണ് ജോസഫിനെ ഫേസ്‌ബുക്കിലും ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ജോസഫിന് സ്വന്തമായൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ട്. എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ യൂട്യൂബിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

