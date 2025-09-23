ETV Bharat / entertainment

ഷാജി കൈലാസിന്‍റെ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം വരവ്; കാട്ടുങ്കല്‍ പോളച്ചനായി ജോജു ജോര്‍ജ്

ഹൈറേഞ്ചിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍റെ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയുമായി ഷാജി കൈലാസ്.

JOJU GEORGE SHAJI KAILAS MOVIE VARAVU MOVIE SHAJI KAILAS ACTION THRILLER MOVIE
വരവ് ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ഷാജി കൈലാസും ജോജു ജോര്‍ജും (Special Arrangements)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് വരവ്. ചിത്രത്തില്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത് ജോജു ജോര്‍ജാണ്. പോളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാട്ടുങ്കല്‍ പോളച്ചന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ജോജു ജോര്‍ജ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് മൂന്നാറിലാണ് വരവ് ചിത്രീകരണമാരംഭിച്ചത്.

ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ മികച്ച എട്ട് ആക്ഷനുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾഗാ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ നൈസി റെജി ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. കോ - പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോമി ജോസഫ് ആണ്. വലിയ മുടക്കുമുതലിലും വൻ താരപ്പൊലിമയിലുമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഹൈറേഞ്ചിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍റെ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയാണ് പൂർണ്ണമായും ത്രില്ലർ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മധ്യതിരുവതാം കൂറിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ, രംഗങ്ങൾക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

JOJU GEORGE SHAJI KAILAS MOVIE VARAVU MOVIE SHAJI KAILAS ACTION THRILLER MOVIE
വരവ് ചിത്രീകരണത്തിനിടെ (Special Arrangements)

മുരളി ഗോപി, അർജുൻ അശോകൻ, വിൻസി അലോഷ്യസ്, ബാബുരാജ്,ബൈജു സന്തോഷ്, ദീപക് പറമ്പോൾ, ബിജു പപ്പൻ, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, ശ്രീജിത്ത് രവി അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ബോബി കുര്യൻ, അശ്വിൻ കുമാർ, ബാലാജി ശർമ്മ, ചാലി പാലാ, രാധികാ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം മുൻനായിക സുകന്യയും സുപ്രധാനമായ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.

മൂന്നാർ മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ, തേനി, ഇടുക്കി, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകും. ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടിയ ചിന്താമണി കൊലക്കേസ്, റെഡ് ചില്ലീസ്, ദ്രോണ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ എ.കെ. സാജനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയും രചിക്കുന്നത്.

JOJU GEORGE SHAJI KAILAS MOVIE VARAVU MOVIE SHAJI KAILAS ACTION THRILLER MOVIE
വരവ് ചിത്രീകരണത്തിനിടെ (Special Arrangements)

ഛായാഗ്രഹണം - എസ്. ശരവണൻ, എഡിറ്റിംഗ്- ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം, സാബു റാം, മേക്കപ്പ് സജി കാട്ടാക്കട, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സമീറ സനിഷ്, സ്റ്റിൽസ് - ഹരി തിരുമല, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-സ്യമന്തക് പ്രദീപ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേർസ് - ശിവൻ പൂജപ്പുര, അനിൽ അൻഷാദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രതാപൻ കല്ലിയൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - വിനോദ് മംഗലത്ത്. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർജോസ്.

JOJU GEORGE SHAJI KAILAS MOVIE VARAVU MOVIE SHAJI KAILAS ACTION THRILLER MOVIE
വരവ് ചിത്രീകരണത്തിനിടെ (Special Arrangements)

അതേസമയം ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയില്‍ ജീപ്പ് മറിഞ്ഞ് ജോജു ജോര്‍ജ് അടക്കമുള്ള രണ്ടുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ജീപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നതിനിടയില്‍ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു.

Also Read: 'ഇന്ത്യയുടെ മസിലളിയന്‍';ബോളിവുഡില്‍ ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റില്‍ ഒന്നല്ല രണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍, കൈകോര്‍ക്കുന്നത് വമ്പന്‍ നിര്‍മാണക്കമ്പനിയുമായി

For All Latest Updates

TAGGED:

JOJU GEORGESHAJI KAILAS MOVIEVARAVU MOVIESHAJI KAILAS ACTION THRILLER MOVIESHAJI KAILAS MOVIE VARAV

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.