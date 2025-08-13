ഗോവിന്ദ് പദ്മസൂര്യയ്ക്കൊപ്പം ഡി4 ഡാന്സില് അവതാരകയായാണ് ജുവല് മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് നിരവധി റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും അവതാരകയായി എത്തിയ ജുവല്, മമ്മൂട്ടിയുടെ 'പത്തേമാരി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു. ശേഷം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു.
ഇപ്പോഴിതാ ജീവിതത്തില് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ് നടിയും അവതാരകയുമായ ജുവല് മേരി. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ചും ക്യാന്സര് പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ജുവല് പറയുന്നത്. ധന്യ വര്മ്മയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജുവല് ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നത്.
ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഒരു എംസി ആയിരുന്നു ജുവല് എന്നും ആ തിരക്കില് നിന്നും കുറച്ച് നാളായി ഒരു ഗ്യാപുണ്ടെന്നും ജീവിതത്തില് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുമുള്ള ധന്യയുടെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ജുവല് തന്റെ ക്യാന്സര് പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നത്.
"ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ 'I was married, then I got Divorced'..ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങിയ ഒരാളാണ്. പലർക്കും അതൊരു കേക്ക് വാക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല..ഡിവേഴ്സ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കടന്ന് പോയവര് ഉണ്ട്.. പക്ഷേ എന്റെ സ്റ്റോറി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. I struggled, I battled, I won.. അങ്ങനെ ഞാന് രക്ഷപ്പെട്ട്..
എന്റെ ഡിവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോള് ഒരു വര്ഷം ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. 2021 മുതല് ഞാന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി ജീവിക്കാന് തുടങ്ങി. ഇതിനിടെ വേറൊരു തമാശ എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാല് 2023ല് ...അത് പറയും മുമ്പ് വളരെ രസമുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് വളരെ രസമുള്ള കാര്യത്തില് നിന്നും തുടങ്ങാം.
എന്റെ ഡിവേഴ്സ് ജേര്ണി, ഏകദേശം മൂന്നാല് വര്ഷം എടുത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഡിവേഴ്സ് വാങ്ങിയത്. അന്ന് എന്റെ കൈയിൽ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു..നമ്മളൊരു സമയത്ത് തീരുമാനിക്കുമല്ലോ.. ഇനിയെങ്കിലും ജീവിതം ഒന്ന് എഞ്ചോയി ചെയ്യണം..എനിക്കൊന്ന് സന്തോഷിക്കണമെന്ന്.. അങ്ങനെ എനിക്ക് ലണ്ടനില് ഒരു ഷോ വന്നു.. ഞാന് ഷോയ്ക്ക് പോയി. അപ്പോള് എനിക്ക് ഒരു മാസം വിസ ഉണ്ട്.
ആ ഒരു മാസം അവിടെ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാന് ഫുള് ഇംഗ്ലണ്ട് കറങ്ങി, അയര്ലണ്ട് പോയി അയര്ലണ്ട് കറങ്ങി..ഞാന് സ്കോട്ട്ലാന്ഡ് പോയി ..യാത്ര..ഹരംപിടിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടുക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നു..ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ജേര്ണി.. എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ പാരമ്യമാണിത്..
2023ല് എന്റെ ബെര്ത്ത് ഡേ..ജൂലൈ 11ന് ഞാന് എന്റെ ബെര്ത്ത് ഡേ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അവിടെ ലണ്ടനില്.. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞാന് ഇവിടെ കൊച്ചിയില് വന്നു. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കയ്യിലുളള കാശൊക്കെ പൊട്ടിച്ച്.. എനിക്കറിയാം ഞാന് തിരിച്ച് വന്നാല് ഞാന് ഇനിയും വര്ക്ക് ചെയ്യും. എപ്പോഴെങ്കിലും നാം നമ്മുക്ക് വേണ്ടിയൊന്ന് ചിലവാക്കേണ്ടേ..ഞാന് അങ്ങനെ ചിലവാക്കിയതാണ്..
അങ്ങനെ ഏഴ് വര്ഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് അപ്പോള് എനിക്ക് തൈറോയിടിന് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിടിസം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ഫ്ലക്ചേഷന്സ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ ഇന്റേര്നണ് ട്രോമ, എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്.. പിസിഓഡി, ഫ്രൈബ്രോയിഡ്സ്, ഹൈപ്പോ തൈറോയിട് ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോള് അതിന്റെ റെഗുല് ചെക്കപ്പിന് ഞാന് ആസ്റ്ററില് പോയി.. ചുമ്മാ പോയതാ..മരുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന് പോയതാണ്.
മടിച്ചിയായിരുന്നു. മര്യാദയ്ക്കൊന്നും ഞാനിത് നോക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു ഡോസ് തന്നാല് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കുറേ നാള് കഴിക്കുമായിരുന്നു. ആ ദിവസം വരെ എനിക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു..ആരോഗ്യവതിയായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ആകപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, എനിക്ക് ചുമയ്ക്കുമ്പോള് കുറച്ച് കഫം എക്സ്ട്രാ വരും. ത്രോട്ട് എപ്പോഴും ത്രോട്ട് ക്ലിയര് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോള് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാന് ആങ്കറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഒത്തിരി ഒച്ച എടുക്കുന്ന ആളാണ്.. എന്റെ തൊണ്ട ഓള്റെഡി പൂച്ച മാന്തിയ പോലത്തെ തൊണ്ടയാണ്..ഞാനിങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു.
അപ്പോള് ഡോക്ടര് പറഞ്ഞു, നമ്മുക്കൊന്ന് സ്കാന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന്.. ഒരു റൊട്ടീന് സ്കാന്.. ഞാന് ബിഎസ്സി നെര്സിംഗ് പഠിച്ച ഒരാളാണ്. കുറച്ചൊക്കെ സ്കാനിംഗ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും.. സ്കാന് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോള് നോട്ട്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തില് മാര്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാന് കണ്ടു. അപ്പോള് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോളെന്റെ കയ്യും കാലുമൊക്കെ തണുക്കാന് തുടങ്ങി. എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ഈശ്വരാ.
കാരണം ഈ സ്കാന് ചെയ്ത രണ്ട് ഡോക്ടര്മാരുടെയും മുഖം മാറുന്നത് ഞാന് കണ്ടു. അവര്ക്ക് ഞാന് ജുവല് മേരിയാണെന് മനസ്സിലായി. എന്തോ കുഴപ്പമാണെന്നം മനസ്സിലായി. എന്റടുത്ത് പറഞ്ഞു, പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്.. ഇവര് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് പഞ്ഞു, ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കാമെന്ന്.. ഈ വാക്ക്.. ആ സമയത്ത് എന്റെ കാലുകള് ഒറഞ്ഞുപോയി നിലത്ത്.. എന്റെ കാല് അനങ്ങുന്നില്ല.. ഞാന് പറഞ്ഞു അതുവേണ്ടെന്ന്...പേടി കാരണം..അപ്പോള് ഡോകടര് പറഞ്ഞു, ഇല്ല മാഡം അത് എടുക്കണം.
ബയോപ്സി മുറിയില് കയറിയപ്പോള് തന്നെ ഞാന് മരവിച്ച് പോയിരുന്നു. എനിക്ക് ഓള്റെഡി ആങ്സൈറ്റി പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ്. അതിനുളളില് കയറിയിട്ട് എനിക്ക് ശ്വാസമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല.. അവരെന്നെ കൂള് ആക്കി, സമാധാനിപ്പിച്ച് ..ഒടുവില് ബയോപ്സി എടുത്തു. ഞാന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു, എന്താന്ന് പറയാമോ.. അപ്പോള് ഡോകടര് പറഞ്ഞു. തൈറോയിഡന് ചുറ്റും നോഡ്യൂള്സ് ഉണ്ട്.. അതത്ര നല്ല ലക്ഷണം അല്ല. അതുതന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം..ഡോക്ടര് ഇങ്ങനെയാണ് ഹിന്റ് തന്നത് ക്യാന്സര് ആകാന് ചാന്സ് ഉള്ള രീതിയില്.
ബയോപ്സി കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോള് റിസള്ട്ട് വരും..പക്ഷേ ഭയങ്കര ആദിയായിരുന്നു. ലൈഫ് സ്ലോ ആയിപ്പോയി..പെട്ടെന്ന് ഞാന് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സ്ലോ മോഷനില് ആയിപ്പോയി. റിസള്ട്ട് വന്നപ്പോള് അവര് പറയുന്നു, ഒന്നും കൂടി ബയോപ്സി എടുക്കാമെന്ന്. റീ കണ്ഫേര്മേഷന് വേണമെന്ന്.. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ റിസള്ട്ട് വന്നപ്പോള് മനസ്സിലായി. പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു..
അപ്പോള് ആസ്റ്ററില് എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ഗംഗാധരന് സാറിന്റെ വൈഫിനെയാണ്. അപ്പോള് ഞാന് ചിത്ര മാമിനെ വിളിച്ച് എനിക്കിങ്ങനെ പണി കിട്ടിയെന്നും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ചോദിച്ചു. അപ്പോള് മാം പറഞ്ഞു, നീ പേടിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട.. നീ ഇങ്ങോട്ട് ലേക്ക്ഷോറിലേക്ക് പോര്.. ഡോക്ടര് ഷോണ് ഉണ്ട്..ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞുവെച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇമ്മീഡിയേറ്റായി സര്ജറി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു.
സർജറിക്ക് പോകും മുൻപ് അനസ്തേഷ്യ മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ല, മൊത്തം മരവിച്ച അവസ്ഥയാണ്..കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ സ്വയം പറഞ്ഞു.. "നീ മരിച്ചിട്ടില്ല. നീ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു..മരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചാൽ മതി അത് വരെ ജീവിക്കണം. പിന്നേ വാശി ആയിരുന്നു. എനിക്കിത് ബാറ്റിൽ ചെയ്യണം..
അങ്ങനെ സര്ജറി ചെയ്തു. ഏഴ് മണിക്കൂര് നീണ്ട സര്ജറി ചെയ്തു. കഴുത്താണ് പ്രശ്നം പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ കഴുത്തിന്റെ രണ്ട് വശത്തും എനിക്ക് നോഡുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോള് ഡോക്ടറിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കഴുത്തിന്റെ ആ വശങ്ങള് വരെ സര്ജറി ചെയ്തു. പക്ഷേ സാമ്പിള് എടുത്തപ്പോള് അവിടെ എത്തിയിരുന്നില്ല..
തൈറോയിഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധാനം ആണല്ലോ..വല്യ ഓര്ഗന് അല്ലാത്തതിനാല് സര്ജിക്കലി ഫുള്ളി റിമൂവ് ചെയ്യാന് പറ്റും. എനിക്കത് ഫുള്ളി ക്ലിയറായി. ആ സര്ജറിക്ക് ശേഷം എന്റെ ശബ്ദം മുഴുവന് പോയി. എന്നോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാകാന് ആറ് മാസം എടുക്കുമെന്നാണ്. എന്റെ ഇടതു വശത്തെ കൈ ദുര്ബലമായിപ്പോയി. ആ കൈ പൊങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു. ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തു.. സൗണ്ടിന് തെറാപ്പിയും ചെയ്തു", ജുവല് മേരി പറഞ്ഞു.
