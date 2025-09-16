പ്രവാസിയുടെ കഥയുമായി 'ജെറിയുടെ ആൺമക്കൾ'; ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 19ന് തിയറ്ററുകളിലേക്ക്
പ്രവാസികൾ കുടുംബത്തിൽനിന്ന് അകലുന്നതും അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഡോ. സുരേഷ് പ്രേം, ഐശ്വര്യ നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 9:37 AM IST
ജിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമായ 'ജെറിയുടെ ആൺമക്കൾ' സെപ്റ്റംബർ 19ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്നു. ഡോ. സുരേഷ് പ്രേം, ഐശ്വര്യ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിരവധി പുതുമുഖ താരങ്ങളും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. എമ്മ ഗ്ലോബൽ ഗ്രൂപ് ക്രിയേഷനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ശ്രീപ്രിയ കമ്പൻസും ജിസിസിയിൽ ഫിലിം മാസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പും വിതരണത്തിനെത്തിക്കും.
സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അണിയറപ്രവർത്തകർ കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. പ്രവാസജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ തുടരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായ ജെറിക്ക്, സ്വന്തം മക്കളിൽ നിന്നും ഭാര്യയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അകൽച്ചയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം.
രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തേക്ക് നാട്ടിലെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കുടുംബവുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല. സംവിധായകൻ ജിജോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇത്തരം സമാന അനുഭവങ്ങളുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നവീനമായ ആശയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിനിമയുടെ കഥാഗതി ഇടവേളയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപുമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് കഥയെക്കുറിച്ച് മുൻധാരണകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് പുതുമുഖ താരങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി കാസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് സംവിധായകൻ വിശദീകരിച്ചു. പരിചിതരായ മുഖങ്ങൾ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ മുൻപ് അവതരിപ്പിച്ച വേഷങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമയെ മുൻകൂട്ടി വിലയിരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കഥയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം ഇത് ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലറോ ഇമോഷനൽ സിനിമയോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം ചിന്തകളെ അകറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പുതുമുഖങ്ങളെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിയത്. നോബി, അജിത് കൂത്താട്ടുകുളം, ബിജു കലാവേദി, ശൈലജ പി അമ്പു, നീതു ശിവ, ചിത്ര വർമ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
പ്രശസ്ത ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന രചയിതാവായ ഫാദർ ഷാജി തുമ്പേചിറയിൽ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാവായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. സുനിൽ പ്രേമാണ് ഡിഓപി, കെ ശ്രീനിവാസ് എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. റിച്ചിൻ കുഴിക്കാട് സംഗീതവും മുരളി അപ്പാടത്ത് പശ്ചാത്തല സംഗീതവും കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഷിബുരാജ് എസ്കെയാണ് കലാസംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്, സ്റ്റുഡിയോ ചിത്രാഞ്ജലിയാണ്. എംകെ ഷെജിനാണ് പിആർഒ.
