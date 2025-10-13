8 വര്ഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഷാജി പാപ്പന്, 3 വര്ഷത്തിന് ശേഷം താടി വടിച്ച് ജയസൂര്യ; വീഡിയോ വൈറല്
കത്തനാര് എന്ന സിനിമയ്ക്കായി വര്ഷങ്ങളായി ജയസൂര്യ താടിയും മുടിയും നീട്ടി വളര്ത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആട് 3ക്ക് വേണ്ടി താടി വടിച്ച് വീണ്ടും ഷാജി പാപ്പനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് താരം. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുകയാണ്.
Published : October 13, 2025 at 5:23 PM IST
ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ച ചിത്രമാണ് ആട്. ചിത്രത്തിലെ ഷാജി പാപ്പന് എന്ന ജയസൂര്യയുടെ കഥാപാത്രത്തെ ആളുകള് അത്രപ്പെട്ടെന്ന് മറക്കാനിടയില്ല. അടുത്തിടെ 'ആടി'ന്റെ മൂന്നാം ഭാഗവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ആരാധകരും ആവേശത്തിലാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ എട്ട് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഷാജി പാപ്പനായി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുമ്പില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജയസൂര്യ. ആട് 3യ്ക്കായുള്ള ഷാജി പാപ്പന്റെ ലുക്കാണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുകയാണ്.
സിനിമയ്ക്കായി തന്റെ താടി വടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജയസൂര്യ. മൂന്ന് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് താരം താടി വടിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വര്ഷങ്ങളോളമായി കത്തനാര് എന്ന സിനിമയ്ക്കായി താരം താടിയും മുടിയും നീട്ടി വളര്ത്തിയിരുന്നു. താടി വടിച്ച് പാപ്പനായി മാറുന്ന വീഡിയോ താരം തന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പേജില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
ചെറിയൊരു ക്യാപ്ഷനോടു കൂടിയാണ് താരം വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. "എട്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷം പാപ്പന് വീണ്ടും എത്തുന്നു", ഇപ്രകാരമാണ് ജയസൂര്യ കുറിച്ചത്. താടി വടിച്ച ശേഷം പാപ്പന് ലുക്കില് സംവിധായകന് മിഥുന് മാനുവലിനെയും സഹനിര്മ്മാതാവ് വിജയ് ബാബുവിനെയും വീഡിയോ കോളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ജയസൂര്യ നായകനായി എത്തുമ്പോള് ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന സൈജു കുറുപ്പ്, വിനായകന്, സണ്ണി വെയ്ന്, വിജയ് ബാബു, ഇന്ദ്രന്സ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിനൊപ്പം വേണു കുന്നപ്പിളി നേതൃത്വം നല്കുന്ന കാവ്യാ ഫലിം കമ്പനിയും ചേര്ന്നാണ് സിനമയുടെ നിര്മ്മാണം. ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ 23-ാമത് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 2026 മാര്ച്ച് 19ന് ഈദ് റിലീസായി ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തും.
'ആടി'ന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആരാധകരും ആവേശത്തിലാണ്. മൂന്നാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത് സോംബി ജോണറിലാകുമെന്ന് നേരത്തെ വാര്ത്തകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ടൈം ട്രാവലിലാകും ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിരുന്നു. ഇതില് വ്യക്തത വരുത്തി നടന് സൈജു കുറുപ്പും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആട് മൂന്നാം ഭാഗം വളരെ രസകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് സൈജു കുറുപ്പ് പറഞ്ഞത്.
"ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ആളുകള് കണ്ട് വളരെയധികം രസിച്ചു. മൂന്നാം ഭാഗവും ചിത്രം ആളുകളെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്കും. ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷക്കും മുകളില് സിനിമ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വലിയ ക്യാന്വാസില് നല്ല ബജറ്റിലാണ് മൂന്നാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത്. ആട് ഒന്നും രണ്ടും ചേര്ത്താല് എത്ര ബജറ്റ് ആകുമോ അതിനേക്കാള് കൂടുതലാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ബജറ്റ്", സൈജു കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു.
സംവിധായകന് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസും സിനിമയെ കുറിച്ച് മുമ്പൊരിക്കല് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. "2015ൽ തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ആട്, മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് പരാജയമായിരുന്നു. ആ പരാജയ ചിത്രത്തെ പിന്നീട് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതും ഒരു പരാജയ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം സംഭവിച്ച് സൂപ്പർഹിറ്റ് ആകുന്നതും ചരിത്രമാണ്. ഒന്നാം ഭാഗത്തേക്കാളും രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്കാളും വലിയ ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രസച്ചരട് പൊട്ടിപ്പോകാതെ എപ്പിക് ഫാന്റസി ചിത്രമായാണ് 'ആട് 3' പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുക" -മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് പറഞ്ഞു.
