"ക്ലൈമാക്സ് ജയറാമേട്ടൻ തൂക്കി", കാന്താരയിലെ പ്രകടനത്തിന് കൈയ്യടി
കാന്താര ചാപ്റ്റര് 1ല് ജയറാമും സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. ചിത്രത്തില് രാജശേഖര രാജാവായി എത്തിയ ജയറാമിന് അഭിനന്ദനപ്രവാഹം. ആരാധകരുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ താരത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പേര് രംഗത്ത്.
Published : October 4, 2025 at 2:46 PM IST
പ്രേക്ഷകര് അക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ 'കാന്താര ചാപ്റ്റര് 1' തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയപ്പോള് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ജയറാമും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയാവുകയാണ്. സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായി അഭിനയച്ച താരത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ആരാധകര്ക്കിടയില് ചര്ച്ചയാവുന്നത്. ആരാധകരുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ജയറാമും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ഭാര്യ പാര്വ്വതി ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പേര് ജയറാമിന്റെ പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രാജശേഖര രാജാവായാണ് 'കാന്താര ചാപ്റ്റര് 1'ല് ജയറാം വേഷമിട്ടത്. ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വേഷത്തിലുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് താരം സോഷ്യല് മീഡിയയില് എത്തിയത്. പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ജയറാമും രാജശേഖര രാജാവും വൈറലായി.
ഈ സിനിമയില് തന്നെ വിശ്വസിച്ച ഋഷഭ് ഷെട്ടിയോട് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ജയറാം പറഞ്ഞത്. കൂടാതെ ആരാധകരുടെ അതിരുറ്റ സ്നേഹത്തിനും താരം നന്ദി പറഞ്ഞു.
"കാന്താര ചാപ്റ്റർ - 1 ന് നിങ്ങൾ നൽകിയ അതിരുറ്റ സ്നേഹത്തിനും, നിരൂപണങ്ങൾക്കും, പ്രശംസകൾക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയാന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ല. ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുമായി കണക്ട് ആകുന്നത് കാണുമ്പോള് എനിക്ക് കൃതജ്ഞതയുണ്ട്.
ഈ നിമിഷത്തെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കുന്നത്, ആയുധ പൂജയുടെ ശുഭകരമായ അവസരത്തിൽ - ഭക്തി, കഠിനാധ്വാനം, അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ശുഭദിനത്തിൽ - ഈ മനോഹരമായ വാർത്ത എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതാണ്. ഇതിലും വലിയ ഒരു പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് ലഭിക്കാനിടയില്ല.
ഈ ഉദ്യമത്തില് എന്നെ വിശ്വസിച്ച ഋഷഭ് ഷെട്ടിയോടും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങളെ മികച്ച രീതിയില് അവതരിപ്പിക്കാന് പരിശ്രമിച്ച മുഴുവന് ടീമിനും എന്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും. ഈ യാത്ര അവിസ്മരണീയമാക്കിയതിന് നന്ദി. ഈ സ്നേഹം എന്നും എന്നിലുണ്ടാകും", ജയറാം കുറിച്ചു.
പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി രസകരമായ കമന്റുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. "ക്ലൈമാക്സ് ജയറാമേട്ടൻ തൂക്കി", എന്നാണ് ഒരു ആരാധകന്റെ കമന്റ്. "അന്യഭാഷയിൽ പോയി ചെയ്ത പടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച റോൾ", എന്ന് മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു. "അവസാനം സാറിനുള്ള റോൾ അത് സാറിന് തന്നെ കിട്ടി...ഇത് ജയറാം എന്ന 90 s കിഡ്സിൻ്റെ ലൗവ്വിംഗ് സ്റ്റാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്റ്.
"മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ....തമിഴിൽ പോയാൽ അവിടെ.....തെലുങ്കിൽ പോയാൽ അവിടെ...... കന്നഡത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ...... ജയറാമേട്ടനാണ് യഥാർത്ഥ പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ...", "ഇതാണ് സൈലന്റ് കില്ലര്", "പുറത്ത് പോയി ചെയ്തതിൽ നല്ല വേഷം ഇപ്പോ കിട്ടി... ഇങ്ങനെ ഒള്ളത് ചെയ്യു.. കാന്താര കണ്ടു... ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ലാ. രോമാഞ്ചം" -ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുകയാണ് കമന്റുകള്.
