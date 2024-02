ഹൈദരാബാദ് : ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ രാകുൽ പ്രീത് സിംഗും ജാക്കി ഭഗ്‌നാനിയും വിവാഹിതരാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു (Rakul Preet Singh And Jackky Bhagnani Are All Set To Tie The Knot). വിദേശത്ത് വച്ച് ഡെസ്‌റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിംഗ് നടത്താനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുക്കങ്ങളും തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ വിവാഹവേദിയില്‍ മാറ്റമുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും ഇന്ത്യയില്‍ വച്ച് വിവാഹിതരാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ (They Will Be Tying The Knot In India).

ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമാണ് രാകുൽ പ്രീതും ജാക്കി ഭഗ്‌നാനിയും വിവാഹിതരാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഒരു വലിയ ട്വിസ്‌റ്റാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അവർ ആദ്യം വിദേശത്ത് ഒരു ഡെസ്‌റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിംഗ് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. 2024 ഫെബ്രുവരി 21ന് ഗോവയിൽ വച്ചാണ് താരവിവാഹം.

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, രാകുൽ പ്രീതിന്‍റെയും ജാക്കി ഭഗ്നാനിയുടെയും വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും. തുടക്കത്തിൽ വിദേശത്ത് ഒരു ആഡംബര ആഘോഷം ആഗ്രഹിച്ച താരങ്ങള്‍ ആറ് മാസത്തോളം എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ. എന്നാല്‍ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഉപദേശത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനം മാറ്റിയതെന്നാണ്.

രാജ്യത്തോടുള്ള കടമയെ മുന്‍ നിര്‍ത്തി നേരത്തെ എടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തിന്,വെഡ്ഡിംഗ് ഡെസ്‌റ്റിനേഷനും, താമസ സൗകര്യങ്ങളിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സമഗ്രമായ പുനഃസജ്ജീകരണം ആവശ്യമാണ്. കാര്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, രാകുലും ജാക്കിയും ഈ മാറ്റത്തെ സ്വീകരിച്ചു, രാജ്യത്തോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹവും അതിന്‍റെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമാണ് അതിന് കാരണം.

അക്ഷയ് കുമാർ, ടൈഗർ ഷ്റോഫ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ബഡേ മിയാൻ ചോട്ടെ മിയാൻ പോലുള്ള പ്രോജക്‌ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ജാക്കി ഭഗ്‌നാനി. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ 2, അയാളൻ തുടങ്ങിയ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടെ, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, ബഹുഭാഷാ സിനിമകളിലുടനീളം വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രോജക്‌ടുകൾ രാകുൽ പ്രീത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

