കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിൻ്റെ 'ആശാൻ' ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ച് അഭിനേതാവായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക്

കരം' എന്ന സിനിമയിൽ ആന്ദ്രേ നിക്കോള എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ പതിവ് ശൈലിയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരുക്കിയ ഈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 25ന് ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

Ivan Vukomanovic acting Vineeth Sreenivasan Karam Malayalam film industry Kerala Blasters coach
Kerala Blasters Ex Coach Ivan Vukomanovic Makes Acting Debut (ETV bharat)
Published : September 6, 2025 at 12:25 PM IST

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുൻ പരിശീലകൻ ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ച് അഭിനേതാവായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'കരം' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഇവാൻ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകർ സ്നേഹത്തോടെ 'ആശാൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവാൻ, ഓണാശംസകൾ നേർന്നതിനൊപ്പം തൻ്റെ പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവച്ചു.

കഥാപാത്രം ആന്ദ്രേ നിക്കോള

'കരം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആന്ദ്രേ നിക്കോള എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഇവാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ യൂട്യൂബ് കമൻ്റുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പരിശീലകൻ എന്ന രീതിയിൽ ലഭിച്ച സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഒരു നടനായി എത്തുമ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 25ന് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

ത്രില്ലർ ചിത്രവുമായി വിനീത്

'ഹൃദയം', 'വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം' എന്നീ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകൾക്ക് ശേഷം വിനീത് ശ്രീനിവാസനും വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യവും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന സിനിമയാണ് 'കരം'. വിനീത് തൻ്റെ സ്ഥിരം ശൈലി വിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അസർബൈജാൻ അടക്കമുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്നു. 'തിര'യ്ക്ക് ശേഷം വിനീത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ത്രില്ലർ ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും കരത്തിനുണ്ട്.

സിനിമയുടെ മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ

മെറിലാൻഡ് 1955ൽ പുറത്തിറക്കിയ 'സിഐഡി' മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമയായിരുന്നു. ഈ ചിത്രം എഴുപത് വർഷം തികയുന്ന വേളയിലാണ് ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയുമായി മെറിലാൻഡ് വീണ്ടും എത്തുന്നത്. 'കരം' എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനവേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നോബിൾ ബാബു തോമസാണ്. അദ്ദേഹം 'ഹെലൻ' എന്ന സിനിമയുടെ രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളും അതിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ

2024 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒരു വർഷമെടുത്താണ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ നടന്നത്. ഷിംല, ഛണ്ഡീഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങും കൊച്ചിയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങും നടന്നിരുന്നു. ജോമോൻ ടി ജോൺ ഛായാഗ്രഹണവും ഷാൻ റഹ്മാൻ സംഗീതവും നിർവഹിക്കുന്നു. 'തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്', 'തിര', 'ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യം' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം വിനീതിനൊപ്പം ജോമോനും ഷാനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു.

പ്രധാന താരങ്ങൾ

രഞ്ജൻ എബ്രഹാമാണ് സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ്. നോബിൾ ബാബു തോമസ്, ഓഡ്രി മിറിയം, രേഷ്മ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. മനോജ് കെ ജയൻ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, ബാബുരാജ്, വിഷ്ണു ജി വാരിയർ, ജോണി ആൻ്റണി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ ഓവർസീസ് വിതരണാവകാശം ഫാർസ് ഫിലിംസിനാണ്.

