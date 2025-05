ETV Bharat / entertainment

മെറ്റ് ഗാലയില്‍ തിളങ്ങി കേരളം; ലോകോത്തര താരങ്ങള്‍ നടന്നെത്തിയ പരവതാനി ഒരുക്കിയത് ആലപ്പുഴയിലെ 'നെയ്ത്ത് എക്ട്രാവീവ്' - MET GALA BLUE CARPET MADE BY KERALA

ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ മെറ്റ് ഗാലയിലെ നീല പരവതാനിയില്‍ ( ANI/PTI )

Published : May 6, 2025 at 8:12 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:40 PM IST

ചേര്‍ത്തല(ആലപ്പുഴ): മെറ്റ് ഗാല 2025 ന് വേണ്ടി ഫാഷന്‍ പ്രേമികള്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ മെട്രോ പോളിറ്റന്‍ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആര്‍ട്ടില്‍ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ഷാരൂഖ് ഖാനും പ്രിയങ്കാ ചോപ്രയും കിയാര അധ്വാനിയും ദില്‍ജിത്ത് ദൊസാഞ്ജുമൊക്കെ ഇന്ന് (മെയ് 6) മെറ്റ് ഗാലയില്‍ തിളങ്ങിയപ്പോള്‍ അവിടെ കേരളത്തിന്‍റെ പേരും ഇതില്‍ ഉയര്‍ന്നു കേട്ടു. ലോകത്തിന്‍റെ ഫാഷന്‍ ഇവന്‍റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെറ്റ് ഗാലയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ പതിപ്പില്‍ ഫാഷന്‍ പ്രേമികളുടെ കണ്ണുടക്കിയത് മുമ്പെങ്ങും കാണാത്ത ലുക്കില്‍ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു. അതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായത്. മെറ്റ് ഗാലയും ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുമെല്ലാം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നപ്പോള്‍ അത് കേരളത്തിനും അഭിമാന നിമിഷമായിരുന്നു. മെറ്റ് ഗാലയുടെ വേദിയില്‍ കടും നീല നിറത്തില്‍ വിരിച്ചിരുന്ന കാര്‍പ്പറ്റും അതിൽ നിറയെ ഡാഫോഡിൽ പുഷ്‌പങ്ങളും ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ വേദിയെ മനോഹരമാക്കി. അവിടെ ലോകോത്തര താരങ്ങളും അണിനിരന്നപ്പോള്‍ ആ വേദിക്ക് ഒന്നു കൂടി ഭംഗി വര്‍ധിച്ചു. കാണികളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആകര്‍ഷണീയമായ ആ പരവതാനി ഒരുക്കിയത് അലപ്പുഴ ചേര്‍ത്തലയിലുള്ള 'നെയ്ത്ത് - എക്‌സ്‌ട്രാവീവ്’ എന്ന സംരംഭമാണ്. 57 റോളുകളായി ഏകദേശം 4x30 മീറ്റർ ( 6840 ചതുരശ്ര മീറ്റർ) കാർപ്പറ്റാണ് മെറ്റ് ഗാല 2025നായി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. ലോകത്തിലെ അതിപ്രശസ്‌തരായ ഡിസൈനേഴ്‌സിനെ സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കലാ മേഖലയിലെ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വർഷാവർഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫാഷൻ ഇവൻ്റ് ആണ് മെറ്റ് ഗാല. ഓരോ വർഷവും ഓരോ പ്രമേയത്തെ ആസ്‌പദമാക്കിയാണ് ഇവന്‍റ് സംഘടിപ്പിക്കുക. 'സൂപ്പർഫൈൻ: ടൈലറിംഗ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റൈൽ' എന്ന ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ വർഷത്തെ മെറ്റ് ഗാല ഇവന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രമേയത്തോട് നീതിപുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വേദിയെ മനോഹരമാക്കാനുള്ള കാർപ്പറ്റുകൾ നിർമിക്കപ്പെട്ടത്. 480 തൊഴിലാളികൾ 90 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കാർപ്പറ്റുകൾ നെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2022ലും 2023ലും മെറ്റ് ഗാല ഇവൻ്റിനായി നെയ്‌ത് എക്‌ട്രാവീവ്സ് കാർപ്പറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബക്കിങ്ങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിലും വൈറ്റ് ഹൗസിലുമടക്കം കാർപ്പറ്റുകൾ കമ്പനി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാർപെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നെയ്‌ത് എക്‌ട്രാവീവ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ കണ്ടന്‍റ് എഡിറ്റർ അംന ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവച്ചു. "മെറ്റ് ഗാല ഇവന്‍റിനായി കാർപെറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുക മാത്രമാണ് നെയ്ത്ത് എക്‌ട്രാവീവ്സ് എന്ന കമ്പനി ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ഫോട്ടോസിലും വീഡിയോസിലും കാണുന്നതുപോലുള്ള നിറവും, ഡാഫോഡിൽ പുഷ്‌പങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സംഭാവനയല്ല. ഓരോ വർഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റ് ഗാല ഇവന്‍റിന് ഓരോ തീം ഉണ്ടാകും. ആ തീമിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വർണ്ണവും രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ അവർ നൽകുന്നത്. ഒരു ബ്ലാങ്ക് ക്യാൻവാസ് മാതൃകയിലുള്ള റെക്‌സ് മാത്രമാണ് കമ്പനി മെറ്റ് ഗാലയ്ക്ക് നൽകുന്നത്", അംന പറഞ്ഞു. "അഡ്‌ഗാവാ എന്ന ചെടിയിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന സൈസൽ എന്ന ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മെറ്റ് ഗാല ഇവന്‍റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാർപെറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഡഗാസ്‌കര്‍ എന്ന രാജ്യത്തു നിന്നുമാണ് സൈസൽ ഫൈബർ ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തത്. ബുക്ക് ലെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഈ കാർപെറ്റ് മെറ്റ് ഗാലയ്ക്കുവേണ്ടി നെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് നൽകുമ്പോൾ ഈ കാർപ്പറ്റിന്‍റെ നിറം വെളുപ്പായിരുന്നു. ഈ വെള്ള കാർപെറ്റിൽ ആണ് നീലനിറം ഹാൻഡ് പെയിന്‍റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്", അംന വിശദീകരിച്ചു. "പവർലൂമിൽ നെയ്തെടുത്ത കാർപെറ്റിന്‍റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും മറ്റു പ്രോസസ്സുകളും കൈ കൊണ്ടാണ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. മെറ്റ് ഗാല ഇവന്‍റില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാർപെറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫൈബറിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം നനയാൻ പാടുള്ളതല്ല. അല്ലാത്തപക്ഷം കാർപെറ്റ് വർഷങ്ങളോളം ഈടു നിൽക്കും.

നെയ്ത്ത് എക്‌ട്രാവീവ് എന്ന കമ്പനി ഈ വർഷം 25 വയസ്സ് പിന്നിടുകയാണ്. നിർമ്മാണ ചിലവും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താൻ കമ്പനി തൽക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല", അംന വ്യക്തമാക്കി. ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ മെറ്റ് ഗാലയില്‍ (ANI/PTI) നെയ്ത്ത് എക്‌ട്രാവീവ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കേരള വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് മുന്നോട്ടുവന്നിരുന്നു. നേട്ടങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽ പെരുമ ലോകമാകെ നെയ്ത്ത് എക്സ്ട്രാ വിവ് എന്ന കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി. Also Read:സ്വര്‍ണം, വജ്രം, കടുവത്തല ലോക്കറ്റുള്ള മാല, 59 ാം വയസില്‍ മെറ്റ് ഗാലയില്‍ തിളങ്ങി ഷാരൂഖ് ഖാന്‍; ഒപ്പം പ്രിയങ്കാ ചോപ്രയും കിയാരയും

