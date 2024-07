ETV Bharat / entertainment

ഇന്ദ്രജിത്തും അനശ്വര രാജനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ' മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ബാച്ചിലർ'; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത് - Mr And Mrs Bachelor First Look

By ETV Bharat Kerala Team Published : 23 hours ago

Mr And Mrs Bachelor First Look poster ( ETV Bharat )