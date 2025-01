ETV Bharat / entertainment

എംജിആർ സ്‌റ്റൈലിൽ വിജയ്; 'ജനനായകൻ' സെക്കൻ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റർ പുറത്ത് - JANANAYAGAN SECOND LOOK POSTER OUT

Jananayagan poster ( ETV Bharat )