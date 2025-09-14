കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതി വരാത്ത ഈണങ്ങള്; സംഗീതത്തിൻ്റെ 'ഇളയനിലാ' പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അരനൂറ്റാണ്ട്
ചെന്നൈ: 'ചിന്നത്തായ് അവൾ തന്ത രാസാവേ, സംഗത്തിൽ പാടാത കവിതൈ, ആസ അധികം വച്ച്, രാസാത്തി ഉന്നെ കാണാതെ നെഞ്ച്, കൺമണി അൻപോട് കാതലൻ' തുടങ്ങിയ തമിഴ് ഗാനങ്ങളും 'അല്ലിയിളം പൂവോ, ഉണരുമീ ഗാനം, കിളിയേ കിളിയേ' തുടങ്ങിയ മലയാളഗാനങ്ങളും സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട ഗാനങ്ങളാണ്. റെട്രോ ഗാനങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർപീസ് ഐറ്റങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ പ്രഗത്ഭൻ. പുതിയ തലമുറ ആവർത്തിച്ചു കേൾക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാന്ത്രിക സംഗീതജ്ഞൻ്റെ പേരാകട്ടെ ഇളയരാജയെന്നും.
വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ കൊതിയ്ക്കുന്ന പാട്ടുകളുടെ സൃഷ്ടാവ്. തമിഴ്, മലയാളം, കന്നട, തെലുങ്കു ചിത്രങ്ങൾക്കായി ഈണമിട്ട ഇളയരാജ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ ഹൃദയമാണ് തൻ്റെ ഈണങ്ങളിലൂടെ കീഴടക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടായി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഗാനപ്രേമികൾക്ക് ഇമ്പമുള്ള സംഗീത ലോകം തീർക്കുകയായിരുന്നു പാട്ടിൻ്റെ സ്വന്തം രാജ.
മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുരത്വത്തെ ഉണർത്തുന്ന തുമ്പീ വായും ആലിപ്പഴം പെറുക്കാനും തന്നന്നം താന്നന്നവും പ്രേമ സുരഭിലമാക്കുന്ന പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും തുടങ്ങി മലയാളികളുടെ വൈകാരികതയെ സ്വാധീനിക്കാനായ ചുരുക്കം ചില സംഗീത സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് ഇളയരാജയെന്ന് നിസംശയം പറയാം. കണ്ണൈ കലൈമാനേ, തെൻട്രൽ വന്തു തീണ്ടുമ്പോത്, ഇളയനിലാ, കല്യാണ തേൻനിലാ തുടങ്ങി എപ്പോൾ കേട്ടാലും പുതുമ മാറാത്ത അനേകം പാട്ടുകൾ.
'ഇസൈജ്ഞാനി' ഇളയരാജ സംഗീത ലോകത്തിൽ തൻ്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചതിൻ്റെ സുവർണജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് തമിഴരും തമിഴ്നാടും. ഇളയരാജ സിനിമാ സംഗീത ലോകത്തേയ്ക്ക് കടന്നു വന്നതിൻ്റെ 50-ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അനുമോദിച്ചു. 'ഇസൈജ്ഞാനി ഇളയരാജയുടെ സുവർണ ജൂബിലി അനുമോദന ചടങ്ങ്' എന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു അനുമോദന പരിപാടി.
ചെന്നൈയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ, തെന്നിന്ത്യൻ ചലചിത്ര താരങ്ങളായ രജനീകാന്ത്, കമൽഹാസൻ, ഡിഎംകെ മന്ത്രിമാർ, മറ്റ് ചലചിത്ര താരങ്ങൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായി.
ഇളയരാജ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗാനങ്ങൾ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. "ലണ്ടനിൽ ഒരു സിംഫണി വായിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ വീട്ടിലെത്തി എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, എന്നെ സംസ്ഥാന ബഹുമതികളോടെ സ്വീകരിച്ചു." ഇളയരാജ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ഇസൈജ്ഞാനി എന്ന പദവി നൽകിയത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാനിധിയാണെന്നും പിന്നീടാണ് അത് പേരായി മാറിയതെന്നും ഇളയരാജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുട്ടികളോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല, അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയം പോലും സംഗീതത്തിനായി മാറ്റിവച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മക്കളോട് നന്ദി പറയുകയാണെന്നും ഇളയരാജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ജനങ്ങൾക്കായി ഒരു വലിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു സിംഫണി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു ഗാനം കേൾക്കുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് പൂർണമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ.
ഇതിനായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു." ഇളയരാജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'സംഗീത' രാജാവ് നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
