ETV Bharat / entertainment

വീണ്ടും കോപ്പിറൈറ്റ് കേസുമായി ഇളയരാജ; ഇത്തവണ മിസിസ് ആന്‍ഡ് മിസ്‌റ്റര്‍ ചിത്രത്തിനെതിരെ, 'രാതിരി ശിവ രാതിരി' നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം - ILAYARAJA COPYRIGHT CASE

Music composer Ilayaraja has moved the Madras High Court over alleged copyright violation in the film Mrs & Mr ( Etv Bharat )