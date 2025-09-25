മോഹന്ലാല്-സംഗീത് പ്രതാപ് കെമിസ്ട്രി ഇനി വീട്ടിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാം; ഹൃദയപൂര്വ്വം ഒടിടിയില്
ഹൃദയപൂര്വ്വം ഒടിടിയില് റിലീസിനെത്തുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച കളക്ഷന് നേടിയ ശേഷമാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്.
Published : September 25, 2025 at 5:23 PM IST
മോഹന്ലാല് - സത്യന് അന്തിക്കാട് കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങിയ 'ഹൃദയപൂര്വ്വം' ഇനി ഒടിടിയില്. ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവച്ച ശേഷമാണ് ഒടിടിയില് റിലീസിനെത്തുന്നത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ നാളെ (സെപ്റ്റംബര് 26) മുതല് ചിത്രം ഒടിടിയില് സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും.
ഓഗസ്റ്റ് 28ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഒടിടിയില് റിലീസിനെത്തുന്നത്. തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച കളക്ഷന് നേടിയ ശേഷമാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ഇന്ത്യയില് നിന്നും 39 കോടി നെറ്റ് കളക്ഷനും 46 കോടി ഗ്രോസ് കളക്ഷനും നേടിയ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് 75 കോടിയാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്.
കുറച്ച് നാളുകള്ക്ക് ശേഷമാണ് മോഹന്ലാലിന്റെ ഒരു ഫീല് ഗുഡ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുമ്പിലെത്തിയത്. പ്രമേയത്തിലും അവതരണത്തിലുമൊക്കെ ഫ്രെഷ്നസ് ഉള്ള ഒരു ഫീല് ഗുഡ് ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ് 'ഹൃദയപൂര്വ്വം'. ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന വളരെ പ്ലസന്റായൊരു ചിത്രമാണിത്. പൂനെയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രം ഹ്യൂമറിനും വളരെ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നുണ്ട്.
മോഹന്ലാല് നായകനായ ചിത്രത്തില് സംഗീത് പ്രതാപും സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. മോഹൻലാലിൻ്റെയും സംഗീത് പ്രതാപിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ വളരെ മനോഹരമായാണ് ചിത്രത്തില് ദൃശ്യവത്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് മുമ്പൊരിക്കല് സത്യന് അന്തിക്കാട് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കൾക്ക് മോഹൻലാൽ എന്ന ലെജന്ഡിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സങ്കോചം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സംവിധായകന് പറയുന്നത്.
"പലരും സെറ്റിൽ വന്ന് ടെൻഷനോടു കൂടിയാണ് നിൽക്കുക. എനിക്ക് ലാലിനെ നന്നായി അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ടെൻഷൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായി തോന്നിയില്ല. ലാൽ സെറ്റിൽ വന്നാൽ നേരെ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. തമാശകൾ പറഞ്ഞ് അവരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കും. തോളിൽ കയ്യിട്ട് സംസാരിക്കും. അതോടെ പ്രശ്നം തീർന്നു. സംഗീത് പ്രതാപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് ഹൃദയപൂർവ്വം സെറ്റിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്," സത്യന് അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞു.
മാളവിക മോഹനന് ആണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തിയത്. ഇവരെ കൂടാതെ ജനാര്ദ്ദനന്, ലാലു അലക്സ്, ബാബുരാജ്, സബിത ആനന്ദ് തുടങ്ങിയവരും അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടിപി സോനു തിരക്കഥയും ഒരുക്കി.
സത്യന് അന്തിക്കാടിന്റെ മക്കള് അഖില് സത്യനും അനൂപ് സത്യനും സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. അഖില് സത്യന് സിനിമയുടെ കഥയും അനൂപ് സത്യന് സിനിമയുടെ പ്രധാന സംവിധാന സഹായിയുമായിരുന്നു.
അതേസമയം നീണ്ട 10 വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മോഹന്ലാലും സത്യന് അന്തിക്കാടും ഈ സിനിമയിലൂടെ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചത്. 'എന്നും എപ്പോഴും' (2015) ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രം.
