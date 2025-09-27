ഫാഫയോ? മലയാളത്തില് സീനിയര് നടന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് മോഹന്ലാല്; ഇല്ലില്ല..ഒണ്ലി ഫാഫ എന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരന്
ഒടിടി റിലീസിന് ശേഷം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയായി ഹൃദയപൂര്വ്വം. ചിത്രത്തിലെ ഫഹദ് ഫാസില് റെഫറന്സാണ് ആരാധകര് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഹൃദയപൂര്വ്വത്തിലെ ഈ രംഗത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമര് എന്നാണ് സംവിധായകന് സത്യന് അന്തിക്കാട് പറയുന്നത്.
സത്യന് അന്തിക്കാട്-മോഹന്ലാല് കൂട്ടുക്കെട്ടിലൊരുങ്ങിയ 'ഹൃദയപൂര്വ്വം' കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ ഒടിടിയില് സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച സ്വീകാര്യത നേടിയ ചിത്രത്തെ ഒടിടി പ്രേക്ഷകരും ഏറ്റെടുത്തു. ഒടിടി റിലീസിന് ശേഷം 'ഹൃദയപൂര്വ്വ'ത്തിലെ ഫഹദ് ഫാസില് റെഫറന്സാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയാവുന്നത്.
കോളേജില് പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയ ഹരിതയ്ക്ക് (മാളവിക മോഹനന് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം) മോഹന്ലാലിന്റെ കഥാപാത്രം സന്ദീപ് കൂട്ടുവരുന്നതാണ് സന്ദര്ഭം. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഹാളിന് പുറത്തായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് പൂജ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഇതെന്താണ് സംഭവമെന്ന് സന്ദീപ് ഹരിതയോട് ചോദിക്കുന്നു.. ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹരിത പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പോകുമ്പോള് സന്ദീപും പൂജ ചെയ്യുന്ന യുവാവും തമ്മിലുള്ളതാണ് സംഭാഷണം.
സന്ദീപ് മലയാളി ആണെന്ന് അറിയുന്ന യുവാവ് തനിക്ക് മലയാളം ഫിലിം ഇന്ഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാമെന്നും ഫാഫയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നും പറയുന്നു.. ഇതിന് പിന്നാലെ, "ഫാഫയോ?" എന്ന് മോഹന്ലാലിന്റെ കഥാപാത്രവും ചോദിക്കുന്നു.. അപ്പോള് ഫഹദ് ഫാസില് എന്ന് പറയുമ്പോള് സന്ദീപിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. "ആവേശം, കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്നീ സിനിമകളില്...എന്തൊരു പെര്ഫോമന്സാണ്..ആ കണ്ണുകള്..അഭിനയം...ഫന്റാസ്റ്റിക്!" എന്നിങ്ങനെ ഫഹദിനെ പുകഴ്ത്തുമ്പോള്, "നമ്മുക്ക് നല്ല സീനിയര് നടന്മാരും ഉണ്ട്" എന്ന് മോഹന്ലാലിന്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്നു.
ഇതിന് ഉത്തരമായി, "ഇല്ലില്ല..ഒണ്ലി ഫാഫ" എന്നാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പറയുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ, ഒണ്ലി ഫാഫ? എന്ന് മോഹന്ലാലും ചോദിക്കുന്നു.. ശേഷം ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുത്ത പൂജാ പുഷ്പങ്ങള് മോഹന്ലാല് തിരിച്ച് അയാള്ക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് പിണിങ്ങി പോകുകയാണ്. ഈ രംഗം വളരെ രസകരമായാണ് മോഹന്ലാല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മലയാളത്തിലെ സൂപ്പര്സ്റ്റാറായ മോഹന്ലാലിനെ കൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമയില് സീനിയര് നടന്മാര് ഉണ്ടെന്ന് അന്യഭാഷക്കാരനോട് പറയിപ്പിച്ച് ആ രംഗത്തെ സര്ക്കാസം ആക്കിമാറ്റിയ സത്യന് അന്തിക്കാടിന് കൈയ്യടിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല.
'ഹൃദയപൂര്വ്വ'ത്തിലെ ഈ രംഗത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമറായാണ് സംവിധായകന് പറയുന്നത്. ഫ്രെയിമില് മോഹന്ലാല് നില്ക്കുമ്പോള്, ഒരു അന്യഭാഷക്കാരന് ഫഹദ് ഫാസിലെ പ്രശംസിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എന്നാണ് സത്യന് അന്തിക്കാട് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു താരത്തെ പുകഴ്ത്തുന്ന രംഗം അവതരിപ്പിക്കാന് പല താരങ്ങളും മടിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അതാണ് മോഹൻലാലിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സംവിധായകന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
"ഫാഫ റെഫറന്സ് ആദ്യമായി വായിച്ചപ്പോൾ മോഹല്ലാല് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈഗോ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ചിത്രം പൂനെയിൽ നടക്കുന്നതിനാലും, കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഫഹദിന് വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന ജനപ്രീതി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴും, ആ പ്രതിഭാസം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് തോന്നി. ലാൽ അത് നന്നായി ആസ്വദിച്ചു, മമ്മൂട്ടി പോലും അത് കാണാൻ രസമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു," സത്യന് അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞു.
