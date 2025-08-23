സംഗീതത്തിന് കാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് ഓർമകൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നു, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ സിനിമയുടെ വിജയ ഘടകം കൂടിയാണ്. എന്നാൽ, ഈ സംഗീതം നമ്മുടെ കാതുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പുതിയ കാലത്തെ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു ഗാനം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നതെന്ന് സംഗീത സംവിധായകൻ ടി എസ് വിഷ്ണു വിശദീകരിക്കുന്നു.
വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കാസിൽ റെക്കോർഡ്സിലൂടെയാണ് ഈ യാത്ര. മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ വിഷ്ണു, അടുത്തിടെ ഇ ടി വി വിൻ ഒടിടി യിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ച വളരി എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സാങ്കേതികവിദ്യ സംഗീതത്തിന് ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ്, യഥാർഥ സംഗീതം മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്.
റെക്കോർഡിങ്ങിലെ മാറ്റങ്ങൾ
പഴയ കാലത്ത് ഗാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു. ഓർക്കസ്ട്രേഷനും ഗായകനും ഒരേ സമയം ഒറ്റ ടേക്കിൽ പാടണമായിരുന്നു. ഗായകനോ താളവാദ്യക്കാരനോ ചെറിയൊരു തെറ്റ് വരുത്തിയാൽ പോലും ആദ്യം മുതൽ റെക്കോർഡിങ് വീണ്ടും തുടങ്ങേണ്ടി വരും. അതൊരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നതും വളരെ സൂക്ഷ്മത ആവശ്യമുള്ളതുമായ ജോലിയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു ഗാനം പല ഭാഗങ്ങളായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും പിന്നീട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെ അവയെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ക്യൂബേസ് (Cubase) പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് സമയവും അധ്വാനവും ഒരുപാട് ലാഭിക്കുന്നു. വരികൾക്ക് അനുസരിച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയും ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് വരികൾ എഴുതുന്ന രീതിയും വിഷ്ണു അവലംബിക്കാറുണ്ട്. ഇ ടിവി ഭാരതിന് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ അദ്ദേഹം ട്യൂൺ ചെയ്തശേഷം വരികൾ എഴുതാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്.
ഒരു ഗാനം പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ...
ഗാനത്തിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അതിനനുസരിച്ച് സംഗീത സംവിധായകൻ ഒരു ട്യൂൺ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ചിലപ്പോൾ ട്യൂൺ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അതിന് അനുസരിച്ച് വരികൾ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ വരികൾക്ക് അനുസരിച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്യാം. വിഷ്ണു ഒരു യക്ഷിയെ പ്രണയിക്കുന്ന നായകന്റെ സന്ദർഭത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു മെലഡി ഉണ്ടാക്കി.
നായിക യക്ഷിയാണെങ്കിലും ഗാനത്തിൻ്റെ ഭാവം പ്രണയമാണ്. രാഗവും താളവും മനസ്സിൽ സ്വരുക്കൂട്ടി സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ച ഒരു ട്യൂൺ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ട്യൂൺ സ്വരങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പാടുന്നത്. വരികൾ ഉണ്ടാകില്ല. ട്യൂണിന് അധിഷ്ഠിതമായാണ് വരികൾ എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചത്. താള ബോധവും സാഹിത്യ ബോധവുമുള്ള ഒരു കലാകാരന് മികച്ച വരികൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിഷ്ണു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വീഡിയോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പാട്ടിന് ട്യൂൺ എഴുതിയത് വിഷ്ണു തന്നെയായിരുന്നു.
പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന മീറ്ററും നാടോടി കവിതകളുടെ ഈണവും ആണ് വരികളുടെ സ്വഭാവമായി വിഷ്ണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ചിമ്മിനി ചോല കണ്ട കണ്ണകി നീയേ.. ഉള്ളിലോരാന്തലായ വെള്ളിടി പോലെ...
മുല്ലപ്പൂ പല്ലുകൊണ്ട് നെഞ്ചുരുകീറെ
പുള്ളിമാൻ പേട പോലെ തുള്ളി ഞാനാകെ...ഇപ്രകാരമായിരുന്നു വരികൾ
ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പാട്ടുകാരനാണ്. പുതിയകാലത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് പാട്ടുകൾ പാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ വരിയായി പാടിയാൽ മതിയാകും. പാടിയ ഭാഗങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിപ്പിക്കും. മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഗായകനുമായ ചന്ദ്രശേഖർ ആണ് പാട്ട് പാടാൻ എത്തിയത്. ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ പാട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തത്. പല വരികളായി പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഗാനം വിഷ്ണു ഒരുമിച്ച് പാടുന്നത് പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി.
ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ: മാന്ത്രികമായ താളങ്ങൾ
ഗായകന്റെ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശേഷം, അടുത്ത ഘട്ടം റിഥം അഥവാ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഇന്ന്, ഇതിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കീബോർഡ് ആണ്. ലോകത്തുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെയും ശബ്ദം കീബോർഡിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓരോ ഓർക്കസ്ട്രേഷനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമാണ് പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂണിനു അനുസരിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇവ ഗായകൻ്റെ ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.
ചില സംഗീതോപകരണങ്ങൾ പരമാവധി ലൈവ് വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വിഷ്ണുവിൻ്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം നാടൻ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്താൽ നാച്ചുറൽ ആകില്ല. ഈ ലോകത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെയും ശബ്ദം കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ ഒറിജിനൽ വായിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫീൽ ലഭിക്കുകയില്ല.
ലൈവ് ഓർക്ക്സ്ട്രേഷൻ രീതിയിൽ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് താള വാദ്യങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയകാലത്ത് അതും ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തിനനുസരിച്ച് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോരോ ഭാഗമായിട്ട് വായിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഒന്നിപ്പിക്കാം.
മിക്സിങ് ആന്ഡ് മാസ്റ്ററിങ്; പൂർണതയിലേക്കുള്ള യാത്ര
ശബ്ദവും ഓർക്കസ്ട്രേഷനും പൂർത്തിയായാൽ മിക്സിങ് ആൻഡ് മാസ്റ്ററിൽ എന്ന പ്രോസസിലേക്കാണ് ഗാനം പോകേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷേ സംഗീത സംവിധായകൻ ആ ജോലി ചെയ്യണമെന്നില്ല. മിക്സിങ് എൻജിനീയേഴ്സ് ആണ് പാട്ടിലെ ശബ്ദവും ഓർക്കസ്ട്രേഷനും എല്ലാം ഏത് അളവിൽ കൃത്യമായി കേൾക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് പാട്ടിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ്റെ ട്യൂണുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഗീതസംവിധായകൻ്റെ മാത്രം ജോലിയല്ല. മികച്ച രീതിയിൽ താള വാദ്യങ്ങൾ കീബോർഡിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ധാരാളം കലാകാരന്മാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ താളവാദ്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത് സംഗീത സംവിധായകൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് ആകണമെന്ന് മാത്രം.
പുതിയകാലത്തെ സംഗീത സംവിധായകർ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ജോലിയും സ്വയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കടന്നു കയറ്റം സംഗീത സംവിധായകരുടെ ജോലി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുമെന്നും വിഷ്ണു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വായിച്ചതൊക്കെ കണ്ടറിയാൻ ചുവടെയുള്ള വീഡിയോ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.