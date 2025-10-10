ETV Bharat / entertainment

വീട്ടമ്മയിൽ നിന്നും വെള്ളിത്തിരയിലെ സംഗീത ലോകത്തേക്ക്; പെരിയാറിന്‍റെ പ്രിയ സഖി...

അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി.. പെരിയാറിൻ്റെ പ്രണയിനി.. സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ മറന്ന് തുടങ്ങിയ സ്‌ത്രീകള്‍ക്കെല്ലാം പ്രചോദനമാവുകയാണ്, വീട്ടമ്മയിൽ നിന്നും ചലച്ചിത്ര ഗാനരംഗത്തേക്കുള്ള ഫൗസിയ അബൂബക്കറിൻ്റെ സംഗീത യാത്ര.

Fawzia Abubacker. (ETV Bharat.)
എറണാകുളം: തേരിയാഗോക്കി ഹസാ നേമേ ചുപ്‌കാത്താ മുസാഫിർക്ക ദരിയ.. ഓർ തേരാ ദിൽക്കി ഹസാ നേമേ ഓർ തരിയാക്കാ നമക്ക്.. നിൻ്റെ മിഴിക്കുള്ളിലെ ഖജനാവിലൊളിച്ചിരിക്കുന്നു യാത്രക്കാരൻ്റെ കടൽ. പിന്നെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഖജനാവിൽ ആ കടലിലെ ഉപ്പ്...

പാർവതി- ദുൽഖർ ചിത്രം ചാർളിയിലെ പ്രണയത്തിൻ്റെ അസുലഭ സൗന്ദര്യം വരച്ചിടുന്ന ഉർദു സംഭാഷണ ശകലം. അർഥം അറിയാത്തവർ പോലും ഹൃദയത്തിലേക്കെടുത്ത, പ്രണയത്തിൻ്റെ മാന്ത്രികത ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച ഈ വരികള്‍ എഴുതിയത് നമ്മുടെ ആലുവയിലെ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. മനസ് മുഴുവൻ സംഗീതവുമായി ജീവിക്കുന്ന ഫൗസിയ അബൂബക്കർ.

ഫൗസിയ അബൂബക്കറിന്‍റെ വിശേഷങ്ങള്‍. (ETV Bharat.)

ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഇരുപത് മലയാള സിനിമകൾക്കാണ് ഫൗസിയയുടെ തൂലികയിൽ നിന്നും ഗാനങ്ങൾ പിറന്നത്. സ്‌കൂൾ പഠനകാലത്ത് തന്നെ സിനിമയിൽ പാട്ടെഴുതണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് അതിന് സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സ്‌കൂൾ കോളജ് കാലം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹ ശേഷം മസ്ക്കറ്റിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത്. ഇതിനിടെയാണ് ചലചിത്ര ഗാനരചയിതാവ് റഫീഖ് അഹമദ് ചാർലി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉർദു ഡയലോഗ് വേണമെന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉണ്ണിയുടെ ആവശ്യം ഫൗസിയയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയത്. ഇതൊരു സുവർണാവസരമായി കണ്ടാണ് ഉർദു ഭാഷയുടെ മുഴുവൻ കാവ്യഭംഗിയും ആവാഹിച്ചൊരു ഗംഭീര ഡയലോഗ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതാവട്ടെ മലയാളിയെന്നും ഓർമിക്കുന്ന ചാർലിയെന്ന ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ
കഥാപത്രത്തിൻ്റെ ഉർദു ഡയലോഗായി മാറി.

മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ഫൗസിയ അബൂബക്കർ (ETV Bharat)

ചാർലിയിലെ ഡയലോഗ് വഴിത്തിരിവായി

തേരിയാഗോക്കി ഹസാ നേമേ ചുപ്‌കാത്താ മുസാഫിർക്ക ദരിയ. ഓർ തേരാ ദിൽക്കി ഹസാ നേമേ ഓർ തരിയാക്കാ നമക്ക്... ഈയൊരു ഡയലോഗിൽ തുടങ്ങിയ സിനിമാ ബന്ധം, ഇരുപത് സിനിമകൾക്ക് ഗാനരചന നടത്താനുള്ള അവസരമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.

സിനിമകളും ആൽബങ്ങളും സിനിമാ ഡബ്ബിങ്ങുകളുമായി ഫൗസിയ കലാജീവിതം തിരക്കിലാണ്. ജന്നത്ത് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമായി പാട്ടെഴുതിയത്. ആർ ഷമീർ ആയിരുന്നു സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്. 2018ൽ ഖരം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ഗാനം സംസ്ഥാന ചലചിത്ര അവാർഡിനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഫൗസിയ അബൂബക്കറിനെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആദരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

താങ്കളെ പോലെയുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ പാട്ടെഴുതാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന ചോദ്യം വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഫൗസിയയോട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഗാന രചനയെന്ന ആഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാ വഴികളും തുറക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പാട്ടെഴുത്തിൻ്റെ വഴിയിലെ വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ:

ലോക പ്രശസ്‌ത സംഗീതജ്ഞൻ സമി യൂസുഫിൻ്റെ ആൽബത്തിലെ ആയിഷ അബ്‌ദുൽ ബാസ്വിത് എന്ന അബുദാബിലെ ഗായികയ്ക്ക് വേണ്ടിയും രണ്ട് പാട്ടുകൾ ആലുവയിലെ ഈ വീട്ടമ്മ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഉർദു അറബി മിക്‌സായാണ് ഈ ഗാനം എഴുതിയത്. വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഫൗസിയ പാട്ടെഴുതുന്നത്.

ഫൗസിയ അബൂബക്കർ സംവിധായകൻ സിദ്ദീഖിനൊ (ETV Bharat)

പാട്ടെഴുത്തിൻ്റേതായ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം കടന്നുപോകാറുണ്ട്. സംഗീത സംവിധായകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കാറുണ്ട്. അവസാനമായി വള എന്ന സിനിമയിലെ അറബി സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്‌തിരുന്നു. റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് സ്റ്റോറിയെന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഗാനമെഴുതിയിരുന്നു.

പൊറാട്ട് നാടകമെന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയെഴുതിയ ബല്ലി ബല്ലിയെന്ന ഗാനം ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. കാസർകോടൻ ശൈലിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. എആർ റഹ്‌മാൻ്റെ മകൾ ഖദീജയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാനമൊരുക്കണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈയൊരു ഗാനം പണിപ്പുരയിലാണെന്നും ഫൗസിയ വ്യക്തമാക്കി.

ഫൗസിയ അബൂബക്കർ കൊച്ചി മുസ്‌രിസ് ബിനാലെയിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

മറ്റ് ഭാഷകളിലും ഒരു കൈനോക്കണം: ഉർദു ഭാഷ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഫൗസിയ സ്വയത്തമാക്കിയത്. ഇതിന് പുറമെ ഇംഗ്ലീഷ്, അറബി, സംസ്‌കൃതം, ഹിന്ദി, ബംഗാളി, കന്നട, തമിഴ് തുടങ്ങി അര ഡസനിലധികം ഭാഷകളും അവർ സ്വന്തമായി പഠിച്ചെടുത്ത് അനായാസമായി സംസാരിക്കാനും എഴുതാനുമുള്ള കഴിവ് നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഗ്രഹവും താത്‌പര്യവുമാണെന്നാണ് ഫൗസിയയുടെ മറുപടി. ഭാഷാ പഠനം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ജാപ്പാനീസ് ഭാഷ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന് പുറകേയാണിപ്പോള്‍.

ഫൗസിയ അബൂബക്കർ (ETV Bharat)

എഴുത്ത് മാത്രമല്ല, വരയും വഴങ്ങും: സ്‌കൂൾ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ചിത്ര രചനയോടുള്ള താത്‌പര്യം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. കൊച്ചി മുസ്‌രിസ് ബിനാലെയിലടക്കം ഫൗസിയയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാപ്രളയത്തിന് സാക്ഷിയായ അവരുടെ ചിത്രരചനയിലും ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

കോഴികോട് നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക്: വിവാഹം കഴിഞ്ഞാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരി ഫൗസിയ കൊച്ചിയിലെത്തി സ്ഥിര താമസമാക്കുന്നത്. സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ ആലുവയിലെത്തിയ ഫൗസിയക്ക് പെരിയാറിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ച ഓർമകൾ ഇപ്പോഴും മനസിലുണ്ട്. അന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് താമസിക്കണമെന്ന്.

ഫൗസിയ അബൂബക്കർ മലയാള സിനിമയിലെ താരനിരക്കൊപ്പം (ETV Bharat)

വിവാഹ ശേഷം ഈ ആഗ്രഹവും സഫലമായി. പെരിയാറിനോട് തനിക്ക് പ്രണയമാണെന്നും പ്രളയവേളയിൽ പെരിയാർ ഒഴുകി വീട്ടിലെത്തുമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പരിഹസിച്ചു. എന്നാലിത് യാഥാർഥ്യമായി വീട്ടിലൊരാൾ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളമുയർന്നു.

ഭാവനയും യഥാർഥ ജീവിതവും സമന്വയിക്കുന്നതിന്‍റെ മനോഹാരിതയായി വീട്ടമ്മയായ ഈ കലാകാരി ഈ അനുഭവത്തെ ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ബിസിനസുകാരനായ ഭർത്താവ് അബൂബക്കറും മൂന്ന് മക്കളും ഉമ്മയുടെ കലാ ജീവിതത്തിന് കൂട്ടായി കൂടെയുണ്ട്.

ഫൗസിയ അബൂബക്കർ (ETV Bharat)

